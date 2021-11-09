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Достопримечательности Берлина

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковым запросам "Достопримечательности Берлина".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

brandenburger tor | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/chromorange

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.

Кульминация ковида в ФРГ: спасут ли ограничения рождественские рынки? (05.11.2021) 05.11.2021

Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.

Blauer Himmel umrahmt am 24.07.2013 in Berlin das Schloß auf der Pfaueninsel. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур 18.09.2021

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
DDR-Grenzsoldaten suchen im Todesstreifen der Mauer an der Grenze zu Kreuzberg (Mariannenplatz) nach einem unteirdischen Tunnel. Mitte Mai 1975. ullstein - Kasperski

Туннели под Берлинской стеной 13.08.2021

Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten) рассказывает о побегах из ГДР через тайные туннели.
Michelle Obama's motorcade passes Checkpoint Charlie, the former Berlin Wall crossing point between the GDR and West Berlin, in Berlin, Germany, 19 June 2013. Photo: Nicolas Armer/dpa pixel

Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны 09.08.2021

Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
Berlin Friedrichshain,Stalinallee mit dem Denkmal von Stalin, Kirche in Ferne | Verwendung weltweit

Бывшая аллея Сталина в Берлине может стать Всемирным наследием 07.07.2021

Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Deutschland. The Haus der Kulturen der Welt (House of the Cultures of the World) in Berlin is Germany's national centre for the presentation and discussion of international contemporary arts, with a special focus on non-European cultures and societies. It presents art exhibitions, theater and dance performances, concerts, author readings, films and academic conferences on Visual Art and culture. It is one of the few institutions which, due to their national and international standing and the quality of their work, receive funding from the federal government as so-called lighthouses of culture. The building is located in the Tiergarten park and a direct neighbour of the Carillon and the new German Chancellery. It was formerly known as the Kongresshalle conference hall, a gift from the United States, designed in 1957 by the American architect Hugh Stubbins as a part of the Interbau exhibition. John F. Kennedy spoke here during his June 1963 visit to West Berlin. On May 21, 1980 the roof collapsed killing one and injuring numerous people. The hall was rebuilt in its original style and reopened in 1987 in time for the 750 year anniversary of the founding of Berlin. To Berliners it is also known as the Schwangere Auster (pregnant oyster). Outside the entrance, Henry Moore's heaviest bronze sculpture, Large Divided Oval: Butterfly (1985-86), stands in the middle of a circular basin. Weighing nearly nine tons, it was his final major work, completed just before he died. One of three public Moore sculptures in Berlin (the others being Three Way Piece No.2: The Archer (1964-65) at the Neue Nationalgalerie and Reclining Figure (1956) at the Akademie der Künste), Butterfly was initially a loan to (then West) Berlin in 1986, but the city council wanted the sculpture permanently, and asked Moore if he would donate it. The letter arrived just before his death and went unanswered. In 1988 it was sold by the Henry Moore Foundation to Berl...

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина 07.07.2021

Сталинские многоквартирные дома на Карл-Маркс-Аллее и современные высотки в Ганзейском квартале Берлина могут стать Всемирным наследием.
Советский военный мемориал в Панкове, Берлин. (c) DW / Maksim Nelioubin

Советский военный мемориал в Панкове 22.06.2021

На этом солдатском кладбище похоронено более 13 тысяч советских воинов, павших во время освобождения Берлина в 1945 году.
Radfahrer auf dem Elberadweg bei Abbendorf in Brandenburg (Prignitz), aufgenommen am 18.08.2011. Foto: Peer Grimm dpa

Берлин: 330 километров чистого воздуха 04.06.2021

330 км - протяженность новой велосипедной трассы вокруг немецкой столицы. Когда по ней едешь, есть шанс увидеть уникальные ландшафты и старинные замки.
Berlin, Treptower Park, Soldatendenkmal. Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Мемориал советским солдатам в берлинском Трептов-парке 09.05.2021

Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из таких памятников за пределами бывшего СССР.
Berlin, Reichstag, Soldatengraffiti, Soldatenunterschriften. 9. Mai 1945. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU056

Надписи на Рейхстаге 08.05.2021

"Немецкому народу" - такую надпись поместили на фасаде Рейхстага во время Первой мировой войны. В 1945 году на его стенах появились имена советских солдат.
Polizisten fahren während einer Pressekonferenz der Berliner Polizei zu Vorstellung der neuen Fahrradstreifen vor dem Olympiastadion auf ihren Fahrrädern.

Берлинские полицейские пересаживаются на велосипеды (фото) 30.03.2021

В немецкой столице станет больше полицейских патрулей на велосипедах. Начиная с этой весны, они будут работать во всех районах Берлина.

17.03.2021 Der Bildhauer und Landeskunstpreisträger Marc Fromm steht vor seiner Holzskulptur «Die Laborantin». Im Lichthof des Bundesrates in Berlin wird sie bis zum Ende der Ratspräsidentschaft Sachsen-Anhalts Ende 2021 zu sehen sein. (zu dpa: Holzskulptur «Die Laborantin» als Botschafterin im Bundesrat) +++ dpa-Bildfunk +++

Прекрасная лаборантка стала послом в германском бундесрате (фото) 18.03.2021

Эта четырехметровая скульптура - "Лаборантка" Марка Фромма - до конца года будет находиться в здании бундесрата в Берлине.
Eisbader Mario geht bei Minusgraden mit Mütze ins Wasser. Mario hatte sich mit dem Beil ein Loch in die circa 10 cm dicke Eisdecke geschlagen und geht nun drei mal hintereinander für kurze Zeit in den Habermannsee.

Любишь в стужу купаться, люби и проруби рубить (фото) 15.02.2021

Чтобы окунуться в ледяную воду, заядлому берлинском "моржу" Марио пришлось сначала немого попотеть.
Die Menschen nutzen das Sonnige Wetter um über den zugefrorenen Landwehrkanal zu laufen. +++ dpa-Bildfunk +++

Берлин стал похож на Амстердам. Люди катаются на коньках по каналу (фото) 15.02.2021

Зима 2021 года явно запомнится жителям Германии. Вот еще несколько фотографий в копилку впечатлений: жители Берлина катаются по замерзшему Ландвер-каналу.
Празднование 75-летия Эриха Хонеккера. Берлин, 1987 год

Лесное поселение Вандлиц 26.01.2021

В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.

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