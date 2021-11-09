Достопримечательности Берлина

Кульминация ковида в ФРГ: спасут ли ограничения рождественские рынки? (05.11.2021)

Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.