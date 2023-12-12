  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

В Париж, по делу из Берлина, ночью!

Андреас Нолль | Максим Нелюбин
12 декабря 2023 г.

Из Берлина в Париж и обратно теперь можно вновь добраться на ночном поезде "Nightjet" - после девятилетней паузы.

https://p.dw.com/p/4a4AU
"Nightjet"
Состав "Nightjet" нового поколения, созданный по заказу австрийской железнодорожной компании ÖBBФото: Andreas Stroh/IMAGO

Десятого декабря в Германии начал действовать зимний план движения поездов. Среди новых маршрутов в нем появился хорошо забытый старый ночной поезд, который вновь после девятилетнего перерыва соединил две большие европейские столицы - Берлин и Париж. До конца 2024 года составы "Nightjet" будут отправляться три раза в неделю. Из Берлина - по понедельникам, средам и пятницам в 20 часов и 18 минут.

В расписании указан восьмой путь Центрального железнодорожного вокзала (Berlin Hauptbahnhof). Время до конечной цели - около четырнадцати часов. Если без задержек, то свой день в Париже можно начать в половине одиннадцатого на перроне вокзала Gare de l'Est. В конце следующего года движение планируют сделать ежедневным, вернее - еженощным.

Первые пассажиры

Пассажирами первого рейса поезда "Nightjet" между Берлином и Парижем вечером в среду, 11 декабря, стали министры транспорта двух стран Фолькер Виссинг (Volker Wissing) и Клеман Бон, а также менеджеры железнодорожных компаний четырех европейских государств, участвующих в проекте.

По данным концерна Deutsche Bahn, при заблаговременном бронировании билетов место в сидячем вагоне можно приобрести сейчас за 29,90 евро, в спальном вагоне - за 93 евро. 

Центральный вокзал Берлина
Клеман Бон и Фолькер Виссинг отправляются в Париж из Берлина на новом ночном поездеФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Этот новый ночной поезд подчеркивает важность сотрудничества и близость между Германией и Францией и демонстрирует важность общих усилий по защите земного климата. Согласно намерениям политиков, железнодорожное сообщение внутри Европы должно стать более конкурентоспособным и предлагать больше альтернатив авиационным перелетам.

В качестве партнера в германо-французском проекте выступает австрийская компания ÖBB, в 2016 году купившая этот убыточный сегмент Deutsche Bahn и сохранившая часть ночных маршрутов - например, из Вены в Берлин.

Транс-европейские экспрессы 

Первые шаги на пути возрождения дальних ночных маршрутов были предприняты еще предыдущим федеральным правительством, когда во время председательства Германии в Европейском союзе в 2020 году был разработан и одобрен совместный проект "TransEuropExpress 2.0".

Согласно этому инфраструктурному плану, новые ночные линии должны связать тринадцать крупных городов Европы. Среди них - Вена и Амстердам, Цюрих и Барселона, Берлин и Варшава, Амстердам и Рим.

Франкфурт-на-Майне
Экспресс TEE во Франкфурте-на-Майне в 1970-х годахФото: Kurt Zarski/picture-alliance/dpa

Первая европейская система скоростных Транс-европейских экспрессов (TEF) действовала в 1957-1987 годах. На пике своего развития в средине 1970-х годов она насчитывала более четырех десятков поездов - как дневных, так и ночных, курсировавших между 130 городами Европы.

В 1967 году даже был снят бельгийско-французский художественный фильм "Транс-европейский экспресс" (встречается и такое написание - "Трансъевропейский экспресс"), сюжет которого разворачивается в таком поезде между Парижем и Антверпеном. Действие другого западногерманского фильма "Рейнгольд" 1977 года происходит в знаменитом немецком TEF-экспрессе "Золото Рейна" ("Rheingold"), в котором встречаются друзья детства. Он работает официантом в вагоне-ресторане. Она регулярно ездит навещать маму из Цюриха в Дюссельдорф…

О планах каких-либо кинематографических римейков пока ничего неизвестно, но есть информация о дальнейших шагах по реализации европейского транспортного проекта.

Средний Рейн
Экспресс "Рейнгольд" на Среднем Рейне в 1980-х годахФото: picture alliance/dpa

Скоростные поезда между Берлином и Парижем

В конце 2024 года помимо ночных экспрессов "Nightjet" между Берлином и Парижем должны также начать курсировать дневные скоростные поезда - немецкие ICE и французские TGV, однако стороны еще не согласовали маршрут.

Министерство транспорта Германии предлагает, чтобы эти составы проходили через Саарбрюккен. Франция предпочитает вариант через Страсбург. Эти шаги предпринимаются в рамках общей европейской концепции по увеличению мощностей и числа пассажиров скоростных поездов в Европе.

Станут ли ночные поезда рентабельными?

Возрождение системы ночных поездов в Европе осуществляется сейчас, в первую очередь, для достижения политических целей в сфере защиты климата. На получение прибылей, согласно оценкам отраслевых экспертов, рассчитывает пока не приходится. Ночные поезда считаются нерентабельными. Именно по этой причине в 2014 году было прекращено движение составов "City Night Line Perseus" между Берлином и Парижем.

"Nightjet"
Купе в спальном вагоне ночного поезда "Nightjet" нового поколенияФото: Andreas Stroh/IMAGO

Франция первые два года будет оказывать поддержку проекту - по 10 миллионов евро, после чего, как надеются в Париже, линия должна стать рентабельной. В Германии в ближайшее время будет проведено специальное исследование, чтобы выяснить предпочтения пассажиров современных ночных поездов и определить условия для повышения конкурентоспособности.

Ночные поезда из Берлина в Париж состоят из двух частей, которые после Мангейма в немецкой земле Баден-Вюртемберг будут следовать по разным маршрутам. Конечной целью одной из половин экспресса "Nightjet" является Брюссель - через Кельн, Ахен и Льеж. Бельгия в течение ближайших двух лет не будет взимать плату за пользование трассой и электроэнергией.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Состав 485 серии

Последние гэдээровские электрички в Берлине стали историей

Последние гэдээровские электрички в Берлине стали историей

На смену старым "банкам колы" в Берлине пришли "айпады на колесах" - новые городские электропоезда.
Туризм13 ноября 2023 г.
Сидящий кондуктор. Скульптура из дерева

Чилить, пиво, шашлычок! или Смешные объявления на железной дороге

Чилить, пиво, шашлычок! или Смешные объявления на железной дороге

Многие проводники и машинисты немецких поездов, а также сотрудники вокзальных диспетчерских могли бы смело идти работать юмористами и сатириками.
Туризм12 июня 2019 г.
Центральный железнодорожный вокзал Франкфурта-на-Майне

Среди европейских ж/д вокзалов худшие - в Германии

Среди европейских ж/д вокзалов худшие - в Германии

Согласно рейтингу "European Railway Station Index", в пятерке самых плохих железнодорожных вокзалов Европы в этом году оказались только немецкие.
Общество16 августа 2023 г.
Показать еще