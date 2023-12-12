В Париж, по делу из Берлина, ночью!

Из Берлина в Париж и обратно теперь можно вновь добраться на ночном поезде "Nightjet" - после девятилетней паузы.

Десятого декабря в Германии начал действовать зимний план движения поездов. Среди новых маршрутов в нем появился хорошо забытый старый ночной поезд, который вновь после девятилетнего перерыва соединил две большие европейские столицы - Берлин и Париж. До конца 2024 года составы "Nightjet" будут отправляться три раза в неделю. Из Берлина - по понедельникам, средам и пятницам в 20 часов и 18 минут.

В расписании указан восьмой путь Центрального железнодорожного вокзала (Berlin Hauptbahnhof). Время до конечной цели - около четырнадцати часов. Если без задержек, то свой день в Париже можно начать в половине одиннадцатого на перроне вокзала Gare de l'Est. В конце следующего года движение планируют сделать ежедневным, вернее - еженощным.

Первые пассажиры

Пассажирами первого рейса поезда "Nightjet" между Берлином и Парижем вечером в среду, 11 декабря, стали министры транспорта двух стран Фолькер Виссинг (Volker Wissing) и Клеман Бон, а также менеджеры железнодорожных компаний четырех европейских государств, участвующих в проекте.

По данным концерна Deutsche Bahn, при заблаговременном бронировании билетов место в сидячем вагоне можно приобрести сейчас за 29,90 евро, в спальном вагоне - за 93 евро.

Клеман Бон и Фолькер Виссинг отправляются в Париж из Берлина на новом ночном поезде Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Этот новый ночной поезд подчеркивает важность сотрудничества и близость между Германией и Францией и демонстрирует важность общих усилий по защите земного климата. Согласно намерениям политиков, железнодорожное сообщение внутри Европы должно стать более конкурентоспособным и предлагать больше альтернатив авиационным перелетам.

В качестве партнера в германо-французском проекте выступает австрийская компания ÖBB, в 2016 году купившая этот убыточный сегмент Deutsche Bahn и сохранившая часть ночных маршрутов - например, из Вены в Берлин.

Транс-европейские экспрессы

Первые шаги на пути возрождения дальних ночных маршрутов были предприняты еще предыдущим федеральным правительством, когда во время председательства Германии в Европейском союзе в 2020 году был разработан и одобрен совместный проект "TransEuropExpress 2.0".

Согласно этому инфраструктурному плану, новые ночные линии должны связать тринадцать крупных городов Европы. Среди них - Вена и Амстердам, Цюрих и Барселона, Берлин и Варшава, Амстердам и Рим.

Экспресс TEE во Франкфурте-на-Майне в 1970-х годах Фото: Kurt Zarski/picture-alliance/dpa

Первая европейская система скоростных Транс-европейских экспрессов (TEF) действовала в 1957-1987 годах. На пике своего развития в средине 1970-х годов она насчитывала более четырех десятков поездов - как дневных, так и ночных, курсировавших между 130 городами Европы.

В 1967 году даже был снят бельгийско-французский художественный фильм "Транс-европейский экспресс" (встречается и такое написание - "Трансъевропейский экспресс"), сюжет которого разворачивается в таком поезде между Парижем и Антверпеном. Действие другого западногерманского фильма "Рейнгольд" 1977 года происходит в знаменитом немецком TEF-экспрессе "Золото Рейна" ("Rheingold"), в котором встречаются друзья детства. Он работает официантом в вагоне-ресторане. Она регулярно ездит навещать маму из Цюриха в Дюссельдорф…

О планах каких-либо кинематографических римейков пока ничего неизвестно, но есть информация о дальнейших шагах по реализации европейского транспортного проекта.

Экспресс "Рейнгольд" на Среднем Рейне в 1980-х годах Фото: picture alliance/dpa

Скоростные поезда между Берлином и Парижем

В конце 2024 года помимо ночных экспрессов "Nightjet" между Берлином и Парижем должны также начать курсировать дневные скоростные поезда - немецкие ICE и французские TGV, однако стороны еще не согласовали маршрут.

Министерство транспорта Германии предлагает, чтобы эти составы проходили через Саарбрюккен. Франция предпочитает вариант через Страсбург. Эти шаги предпринимаются в рамках общей европейской концепции по увеличению мощностей и числа пассажиров скоростных поездов в Европе.

Станут ли ночные поезда рентабельными?

Возрождение системы ночных поездов в Европе осуществляется сейчас, в первую очередь, для достижения политических целей в сфере защиты климата. На получение прибылей, согласно оценкам отраслевых экспертов, рассчитывает пока не приходится. Ночные поезда считаются нерентабельными. Именно по этой причине в 2014 году было прекращено движение составов "City Night Line Perseus" между Берлином и Парижем.

Купе в спальном вагоне ночного поезда "Nightjet" нового поколения Фото: Andreas Stroh/IMAGO

Франция первые два года будет оказывать поддержку проекту - по 10 миллионов евро, после чего, как надеются в Париже, линия должна стать рентабельной. В Германии в ближайшее время будет проведено специальное исследование, чтобы выяснить предпочтения пассажиров современных ночных поездов и определить условия для повышения конкурентоспособности.

Ночные поезда из Берлина в Париж состоят из двух частей, которые после Мангейма в немецкой земле Баден-Вюртемберг будут следовать по разным маршрутам. Конечной целью одной из половин экспресса "Nightjet" является Брюссель - через Кельн, Ахен и Льеж. Бельгия в течение ближайших двух лет не будет взимать плату за пользование трассой и электроэнергией.

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