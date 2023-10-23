Пергамский музей закрылся на 15 лет

Один из самых популярных музеев Германии полностью закрылся на генеральную реконструкцию. Ремонт и модернизация обойдутся в 1,5 млрд евро.

Один из самых известных музеев Берлина - Пергамский музей (Pergamonmuseum) на Музейном острове - полностью закрылся на генеральную реконструкцию. Как сообщает информационное агентство dpa, в последний день работы в воскресенье, 22 октября, экспозицию осмотрело около пяти тысяч человек, заранее зарезервировавших входные билеты.

До полного закрытия на ремонт число посетителей одного из самых популярных музеев Германии ежегодно превышало миллион человек. Первый этап был начат в 2013 году в части комплекса, где расположен Пергамский алтарь, однако остальные разделы экспозиции в последние десять лет оставались доступными. Работы в этой части здания будут завершены в 2027 году, то есть полностью музей будет закрыт четыре года.

Посетители экспозиции в один из последних дней работы музея перед закрытием на реконструкцию Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

Начинающийся сейчас второй этап генеральной реконструкции, согласно планам, должен занять 15 лет и завершиться в 2037 году. Общие затраты на оба этапа, как ожидается, составят 1,5 миллиарда евро.

В ходе работ будет осуществлена техническая модернизация здания, включая установку современной системы кондиционирования для музейных помещений, а также созданы возможности для безбарьерного доступа. Одновременно будет реализована новая концепция размещения экспонатов и оформления экспозиции. При этом весь ансамбль Музейного острова, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, должен быть соединен под землей так называемым археологическим променадом.

Информационный стенд о планах реконструкции Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Пергамский музей - история создания и главные экспонаты

В помещениях Пергамского музея выставляются собрания Исламского музея, Музея Передней Азии и Античного собрания. Последнее было основано в 1671 году курфюрстом Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом I (Friedrich Wilhelm von Brandenburg). Уже в XVII веке часть коллекции Античного собрания была открыта для осмотра на территории дворцово-паркового ансамбля Сан-Суси в Потсдаме.

Пергамский алтарь в 2014 году. Реконструкция этой части музейного здания будет завершена в 2027 году Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance

Решение открыть в Берлине музей с экспонатами из королевского собрания было принято в конце XVIII века. В XIX веке музей стал проводить собственные археологические экспедиции. Во время одной из этих экспедиций на полуострове Анатолия был обнаружен знаменитый Пергамский алтарь - один из важнейших в мире памятников эллинистического периода.

Другими выдающимися экспонатами Пергамского музея являются восьмые ворота стен Вавилона - Ворота Иштар, Дорога Процессий времен Вавилонского царства и фриз из Мшатты - древнего дворца халифа Аль-Валида II.

Смотрите также: