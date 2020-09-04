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Допинг в России

Расследование WADA подтвердило существование в России государственной допинг-программы на на протяжении ряда лет.

Начало допинговому скандалу положили документальные фильмы немецкого телеканала ARD, вышедшие в 2014-2015 гг. Позже - благодаря докладу Ричарда Макларена - стали известны истинные масштабы применения российскими спортсменами запрещенных препаратов. Макларен, канадский юрист, многолетний член Международного спортивного арбитражного суда, возглавил комиссию WADA по расследованию массового применения допинга россиянами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Российская сторона первоначально настаивала на бездоказательности обвинений и, в свою очередь, обвиняла западных журналистов-расследователей и спортивных чиновников в русофобии.

Doping-Sperre für Russland, RUSADA Pressekonferenz mit Juri Ganus MOSCOW, RUSSIA DECEMBER 9, 2019: Russian Anti-Doping Agency RUSADA General Director Yuri Ganus gives a press briefing. On 9 December 2019, the World Anti-Doping Committee WADA ruled to ban Russia from taking part in all major international sporting events for four years, including the upcoming Summer and Winter Olympics. Sergei Fadeichev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C6A9E

Уволенный глава РУСАДА: "Не собираюсь бежать" 04.09.2020

Интервью DW с бывшим гендиректором Российского антидопингового агентства Юрием Ганусом о будущем РУСАДА и угрозах его личной безопасности.

Он заразил Путина хоккеем, отказался от Грин-карты, но оставил дочь в США. Вячеслав Фетисов #наВолне 03.06.2020

Вячеслав Фетисов 13 лет прожил в США. По его словам, вернуться в Россию его позвал Владимир Путин. Именно Фетисов поставил президента на коньки. Сегодня прославленный хоккеист - депутат Госдумы от Единой России.

Хороним российский спорт. Троянский конь для Зеленского. Барабан правосудия - "Заповедник", выпуск 102, 15.12.19 17.12.2019

Путин со товарищи хоронят свои понты и российский спорт. "Нормандский формат" становится новой "Илиадой". В новом выпуске передачи "Где? Когда? За что?" участвуют знатоки Медведев, Песков, Володин, Матвиенко, Золотов, Собянин и российская Фемида-Путин. На этот раз они должны состряпать приговоры Тверского суда. Смотрите в 102-м выпуске "Заповедника"!
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 26, 2019: The building of the Russian Olympic Committee. The World Anti-Doping Agency s WADA compliance review committee is proposing a new series of recommendations to ban Russia s participation in sporting events for four years. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C4C28

Комментарий: WADA выбрало для России слишком мягкое наказание 09.12.2019

Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов от участия в крупнейших международных турнирах на 4 года. Обозреватель DW Тобиас Эльмайер считает, что этого недостаточно.
18.02.2014 FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian skating fan holds the country's national flag over the Olympic rings before the start of the men's 10,000-meter speedskating race at Adler Arena Skating Center during the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/David J. Phillip, File) Copyright: picture-alliance/AP Photo

Недостаточно сурово? Реакция на решение WADA исключить РФ из мирового спорта 09.12.2019

Россию отстранили от международных соревнований на 4 года. Мир спорта возмущен: кто-то требует более суровых мер, кто-то фантазирует об "альтернативной Олимпиаде". DW собрала реакцию.
Thema: WADA sperrt Russland für 4 Jahre von der Teilnahme an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, Olympiade, WADA, Sperre, WM-2022 Jahr/Ort: Moskau, 09.12.2019

Кто виноват в отстранении России от Олимпиад? 09.12.2019

WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян.
ARCHIV - 07.03.2014, Russland, Sotschi: ILLUSTRATION - Eine Flagge Russlands weht hinter einem Zaun während der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele 2014 im Fisht Olympiastadion. Die unabhängige Prüfkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (CRC) hat dem Exekutivkomitee der WADA empfohlen, die russische Agentur wegen Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor wieder zu sperren. Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

К чему могут привести санкции WADA в отношении России 09.12.2019

WADA 9 декабря примет решение о введении санкций против российских спортсменов из-за допингового скандала. О каких мерах идет речь и кого они могут затронуть - в материале DW.

Россия стала чемпионом мира в танцах на колясках (04.12.2019) 04.12.2019

За звание лучшего в мире танцора боролись более 200 спортсменов из 26 стран. Впервые за четыре года после допингового скандала в нем принимала участие Россия. И победила.
18.07.2016 FILE -The May 24, 2016 file photo shows a sign reading Russian National Anti-doping Agency RUSADA on a building in Moscow, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) | (c) picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko

Комментарий: Российский спорт лишают флага 26.11.2019

Шансов переубедить руководство WADA у Москвы почти не осталось. Как Россия должна была бы вести себя, если обвинения в ее адрес и правда были бы оговором, рассуждает Иван Преображенский.
Sergey Elkin, Karikatur - ein Olympialäufer mit einem Urinbecher anstatt der Olympiafackel

Допинговый скандал меняет олимпийскую символику 26.11.2019

Манипуляция с результатами анализов на допинг российских спортсменов грозит отстранением РФ от участия в Олимпиаде и других соревнованиях. Сергей Елкин о новых олимпийских символах.
Felix STURM wird am 31. Januar 2019 40 Jahre alt, Felix STURM in Aktion; Boxen, Supermittelgewicht WM - Rueckkampf der WBA, Felix Sturm (GER, Sieger nach Punkten) vs Fedor Chudinov (RUS) am 20.02.2016 in O b e r h a u s e n / Deutschland. Â | Verwendung weltweit

Чемпиона мира по боксу Штурма судят в Кельне за допинг и уклонение от налогов 04.11.2019

Немецкий боксер Феликс Штурм одержал победу над россиянином Федором Чудиновым в 2016 году. После этого Штурма уличили в допинге.
24.05.2016 A technician holds a test tube with a blood sample at the Russian anti-doping laboratory in Moscow, Russia, May 24, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

Экс-глава WADA призвал более жестко действовать против допинга 04.11.2019

Исполком WADA рассмотрит вопрос о России. В преддверии заседания немецкие спортивные чиновники критикуют подход агентства к допинг-скандалу в РФ.
18.02.2014 FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian skating fan holds the country's national flag over the Olympic rings before the start of the men's 10,000-meter speedskating race at Adler Arena Skating Center during the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/David J. Phillip, File) Copyright: picture-alliance/AP Photo

Будущий глава WADA высказался о допинге в российском спорте 30.10.2019

В 2020 году Всемирное антидопинговое агентство возглавит министр спорта Польши Витольд Банька. DW поговорила с ним о его целях, отношении к атлетам из России и возможных санкциях в отношении РУСАДА.
FILE - In this file photo taken on Thursday, Sept. 20, 2018, Russian National Anti-doping Agency RUSADA head Yuri Ganus leaves the office in Moscow, Russia. The head of the Russian Anti-Doping Agency has asked President Vladimir Putin for help in getting key doping data released to World Anti-Doping Agency inspectors. Ganus in a letter released Thursday. Dec. 27, 2018 appealed to Putin to reverse the decision and allow to hand over the data to WADA inspectors. Ganus warned that the refusal to do so would hurt Russia’s efforts to clean up its sports from doping.(AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

Глава РУСАДА: Из-за санкций WADA спорт РФ может оказаться в пропасти 07.10.2019

Если сомнения WADA в подлинности данных подтвердятся, то Россию могут отстранить от двух ближайших Олимпиад - летней в Токио и зимней в Пекине.
02.03.2015 ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Spritze ist am 02.03.2015 vor dem Wort «Doping» in Freiburg (Baden-Württemberg) zu sehen. Nach Recherchen des WDR und der englischen Zeitung «Sunday Times» soll der Londoner Gynäkologe Mark Bonar in den vergangenen sechs Jahren rund 150 Top-Athleten mit Doping-Mitteln versorgt haben. Darunter seien Fußball-Profis des FC Arsenal, des FC Chelsea und von Erstliga-Tabellenführer Leicester City sowie Teilnehmer der Tour de France, Boxer und Tennisspieler. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu «Schatten über der britischen Insel: Doping-Netzwerk eines Arztes» vom 03.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Соблазн допинга: вышла книга "врага России" Хайо Зеппельта 27.09.2019

Большой спорт без допинга, увы, кажется немыслим. Журналист Хайо Зеппельт собрал в новой книге всё, что знает и думает о неприглядной изнанке спортивных достижений.
FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian skating fan holds the country's national flag over the Olympic rings before the start of the men's 10,000-meter speedskating race at Adler Arena Skating Center during the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/David J. Phillip, File) |

Комментарий: Допинг лишает Россию чемпионов 25.09.2019

Скандалы вокруг допинг-контроля в России продолжаются. У властей нет политической воли, чтобы восстановить доверие международного спортивного сообщества, констатирует Иван Преображенский.

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