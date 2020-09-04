Допинг в России

Расследование WADA подтвердило существование в России государственной допинг-программы на на протяжении ряда лет.
Начало допинговому скандалу положили документальные фильмы немецкого телеканала ARD, вышедшие в 2014-2015 гг. Позже - благодаря докладу Ричарда Макларена - стали известны истинные масштабы применения российскими спортсменами запрещенных препаратов. Макларен, канадский юрист, многолетний член Международного спортивного арбитражного суда, возглавил комиссию WADA по расследованию массового применения допинга россиянами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Российская сторона первоначально настаивала на бездоказательности обвинений и, в свою очередь, обвиняла западных журналистов-расследователей и спортивных чиновников в русофобии.
Вячеслав Фетисов 13 лет прожил в США. По его словам, вернуться в Россию его позвал Владимир Путин. Именно Фетисов поставил президента на коньки. Сегодня прославленный хоккеист - депутат Госдумы от Единой России.
Путин со товарищи хоронят свои понты и российский спорт. "Нормандский формат" становится новой "Илиадой". В новом выпуске передачи "Где? Когда? За что?" участвуют знатоки Медведев, Песков, Володин, Матвиенко, Золотов, Собянин и российская Фемида-Путин. На этот раз они должны состряпать приговоры Тверского суда. Смотрите в 102-м выпуске "Заповедника"!