Допинг в России

Расследование WADA подтвердило существование в России государственной допинг-программы на на протяжении ряда лет.

Начало допинговому скандалу положили документальные фильмы немецкого телеканала ARD, вышедшие в 2014-2015 гг. Позже - благодаря докладу Ричарда Макларена - стали известны истинные масштабы применения российскими спортсменами запрещенных препаратов. Макларен, канадский юрист, многолетний член Международного спортивного арбитражного суда, возглавил комиссию WADA по расследованию массового применения допинга россиянами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Российская сторона первоначально настаивала на бездоказательности обвинений и, в свою очередь, обвиняла западных журналистов-расследователей и спортивных чиновников в русофобии.