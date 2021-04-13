Посол России вызван в МИД Швеции в свете расследования кибератак

Российский посол в Швеции был вызван в министерство иностранных дел королевства в свете расследования о кибератаках на Шведскую спортивную конфедерацию. От дипломата ожидают объяснений, сообщила глава МИД Швеции Анн Линде во вторник, 13 апреля. Она возмущена "неприемлемыми и серьезными нарушениями" конфиденциальности данных.

Прокуратура королевства в этот же день прекратила расследование хакерских атак, которым Шведская спортивная конфедерация подвергалась с декабря 2017 года по май 2018-го. Решение вызвано отсутствием условий для судебного разбирательства или экстрадиции в Швецию, говорится на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, к взломам компьютерных систем причастно Главное управление Генштаба вооруженных сил России (бывшее ГРУ), а именно войсковая часть №26165 Минобороны РФ. Злоумышленникам удалось получить доступ к медицинским данным шведских спортсменов. Шведская сторона утверждает, что кибератаки являлись элементами российской кампании против национальных и международных агентств по борьбе с допингом, а также против Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

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