Допинг-контроль: WADA готовится к Олимпиаде в Париже

"Учитывая историю допинга в России, WADA остается бдительным и внимательным", - заявили во Всемирном антидопинговом агентстве, отвечая на запрос DW о допинг-контроле на предстоящих этим летом Олимпийских играх в Париже. "Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить надлежащие меры по обнаружению допинга и тестированию в преддверии Олимпиады. Мы призываем антидопинговые организации использовать биологический паспорт для всех спортсменов из России, которые могут выступать в Париже в нейтральном статусе", - отмечается в документе.

Биологический паспорт спортсмена содержит долгосрочный профиль атлета на основании его допинг-тестов. Эти данные могут быть использованы для выявления аномалий или отклонений от нормы, которые указывают на применение допинга - даже без обнаружения запрещенной субстанции в тесте.

Допинг-тесты из России проверят в Анкаре

В связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины некоторые спортивные федерации ФРГ, в том числе Немецкая федерация плавания, выразили сомнение в том, что российские спортсмены будут проверяться на возможные допинговые нарушения настолько же строго, что и представители других стран. По мнению федераций, это ставит под вопрос принцип равенства возможностей на Играх в Париже (26 июля - 11 августа).

РУСАДА отвечает за тестирование российских спортсменов Фото: Mikhail Japaridze /imago images

"Российские (и белорусские) спортсмены по-прежнему подлежат допинг-контролю, - возразили в антидопинговом агентстве. - Пробы будут отправлены на анализ в аккредитованные WADA лаборатории в других странах". За проведение тестов отвечает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). По его собственным данным, оно провело более 11 000 тестов в 2023 году и более 2 000 в нынешнем.

WADA приостановило деятельность РУСАДА в связи с допинговым скандалом вокруг зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В сентябре 2018 года агентство было вновь авторизовано на определенных условиях. В России нет аккредитованной WADA допинг-лаборатории, поэтому в марте 2022 года РУСАДА договорилось с лабораторией в столице Турции Анкаре о том, что допинг-пробы из России будут проверяться там.

WADA о Блумфонтейне: "Нарушения международных стандартов"

Но заботу вызывает у экспертов по допингу не только российское направление. С этой недели на всем африканском континенте больше не осталось лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством. WADA приостановило работу лаборатории в южноафриканском городе Блумфонтейн на срок до шести месяцев, возможно, до окончания Олимпийских игр в Париже. Причиной стали "многочисленные нарушения международного стандарта для лабораторий", по мнению WADA, в том числе и при проведении допинг-анализов.

Ранее Блумфонтейн был единственной африканской лабораторией из 30 признанных WADA. Лаборатория в Найроби (Кения) и лаборатория в Каире (Египет), которые были утверждены Всемирным агентством в 2018 году, имеют право анализировать только образцы крови для биологического паспорта спортсмена.

Приостановка работы лаборатории в Блумфонтейне и вызванные этим дополнительные маршруты перевозки проб ставят под вопрос качества контроля проб олимпийских атлетов из Африки. Образцы мочи должны поступать в лабораторию для тестирования не позднее чем через семь дней после сбора, образцы крови - в зависимости от метода анализа - через три-пять дней. Высокие температуры, в частности, ставят под угрозу срок хранения проб.

"Пробы африканских спортсменов могут быть отправлены в любую аккредитованную WADA лабораторию", - уверяют в агентстве. Наиболее близкие к Африке лаборатории находятся в Катаре, Индии, Испании, Португалии и Турции. ЮАР и Нигерия уже высказали желание, чтобы их пробы анализировались в Катаре.

Допинг-тестов в Африке должно быть больше

WADA также отмечает, что "не все антидопинговые организации, собирающие пробы в Африке, используют для анализа лабораторию в Блумфонтейне". Например, Кения, известная своими легкоатлетами, до сих пор отправляла пробы не только в лаборатории в Африке, но и в антидопинговую лабораторию Немецкого спортивного университета в Кельне.

Германия занимает второе место в мире по числу проведенных допинг-тестов Фото: Felipe Dana/AP/picture alliance

Последние статистические данные, опубликованные WADA по мировым допинг-тестам, показывают, что на Блумфонтейн приходился сравнительно небольшой объем тестирования. В 2021 году там было проанализировано лишь около 3 000 из более чем 270 000 допинг-проб по всему миру, то есть не более одного процента. Для сравнения, лаборатория в Кельне, возглавляющая список, проверила более 32 000 проб (двенадцать процентов).

В 2021 году Германия заняла второе место в мире с 14 738 заказанными допинг-тестами, уступив Китаю (24 501) и опередив Россию (10 001). Кения, оказавшаяся первой из африканских стран, в этом списке лишь на 36-м месте (1159). Другими словами, количество тестов в Африке необходимо увеличивать.

"Спортсмены всего мира, выходя на старт, хотят знать, что все их соперники, независимо от того, откуда они родом, прошли те же антидопинговые процедуры, что и они сами, и что они могут быть уверены в том, что система защитит их", - написала WADA в DW. "Чтобы добиться этого, антидопинговые организации должны использовать все доступные средства", - подчеркивается в письме.

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