Российский легкоатлет Шубенков оправдан по делу о допинге

Российский чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил. Это следует во вторник, 22 июня, из постановления независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Дисциплинарный трибунал постановил, что спортсмен "не несет никакой вины", а также непричастен "к халатности" и потому не будет отбывать дисквалификацию. При вскрытии пробы Шубенкова от 15 декабря 2020 года в его моче была обнаружена низкая концентрация ацетазоламида (диуретика). В ходе расследования AIU счел, что такой результат стал следствием "непреднамеренного проглатывания остатков лекарства, использовавшегося для лечения одного из членов семьи". Дисциплинарный трибунал в составе трех человек пришел к выводу, что речь шла о "действительно исключительном" случае.

"Младший сын принимал таблетки из списка ВАДА"

Сам Сергей Шубенков позднее прокомментировал в Instagram решение AIU. "Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определенным образом (в 3 месяца дети не умеют глотать таблетки)", - написал легкоатлет. "От такой подготовки на кухне оставались микроскопические почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре", - добавил он.

В период разбирательства Шубенков вины не признавал, а также подал заявку на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях. Такие заявки для участия в Играх в Токио следовало направить до 7 июня.

Сергей Шубенков специализируется на беге на 60 и 110 метров с барьерами. Он стал чемпионом мира в Пекине в 2015 году и является трехкратным чемпионом Европы.

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