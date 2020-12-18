CAS дисквалифицировал российских легкоатлетов

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес в среду, 7 апреля, ряд решений, которые касаются российских спортсменов. В частности, на 4 года за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы легкоатлеты Андрей Сильнов (прыжки в высоту) и Наталья Антюх (бег на 400 метров с барьерами). Доказательством служил доклад Ричарда Макларена - главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Сильнов уже объявил, что "с решением не согласен" и "будет подавать апелляцию" - хотя спортивную карьеру он уже закончил и даже избрался депутатом законодательного собрания Ростовской области. Наталья Антюх тоже завершила карьеру и возглавляет училище олимпийского резерва №1 в Петербурге.
При этом CAS, рассмотрев апелляции, снизил срок дисквалификации российских легкоатлетов Ивана Ухова, Светланы Школиной и Юлии Кондаковой с четырех лет до двух лет и 9 месяцев, а Екатерины Галицкой - до трех лет.
Ранее CAS отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Российские спортсмены на Играх 2021 и 2022 годов - без флага и гимна РФ
В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. WADA сочло доказанными манипуляции с переданной ему базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В ней содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. Россия оспорила решение об отстранении в арбитражном суде в Лозанне.
В декабре 2020 года CAS вынес решение о том, что российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, но без использования национальных флага и гимна в течение двух лет, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира. России также на два года запрещено подавать заявки на проведение мировых спортивных мероприятий. На Олимпиадах российские спортсмены будут выступать в качестве "команды ОКР".
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