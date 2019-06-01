Ряд руководителей легкой атлетики России дисквалифицированы на 4 года

Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал сроком на четыре года пять функционеров Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Речь идет о бывшем президенте ВФЛА Дмитрии Шляхтине, бывшем исполнительном директоре ВФЛА Александре Паркине, члене правления ВФЛА Артуре Карамяне, а также бывших сотрудницах федерации Елене Иконниковой и Елене Орловой, сообщила в среду, 17 февраля, пресс-служба AIU.

Как указывается в заявлении AIU, все пять чиновников признаны виновными в фальсификации документов, сокрытии антидопинговых нарушений и отказе от сотрудничества со следствием. В последнем случае речь идет об уничтожении Карамяном ряда документов. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Решение Athletics Integrity Unit может быть обжаловано.

Российские спортивные чиновники наказаны в связи с представлением в AIU поддельных документов и ложных объяснений в ходе пятнадцатимесячного расследования по делу прыгуна в высотуДаниила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях за неоднократное нарушение правил доступности. Руководители ВФЛА, по мнению AIU, занимались подделкой документов, которые Лысенко предоставил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Спортсмену и его тренеру Евгению Загорулько также были предъявлены обвинения. Расследование их дела продолжается.

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