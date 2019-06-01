 Ряд руководителей легкой атлетики России дисквалифицированы на 4 года | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2021

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Россия

Ряд руководителей легкой атлетики России дисквалифицированы на 4 года

Пять высокопоставленных функционеров ВФЛА признаны виновными в фальсификации документов, сокрытии антидопинговых нарушений и отказе сотрудничать со следствием.

Слово допинг и изображение шприца на фоне российского флага

Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал сроком на четыре года пять функционеров Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Речь идет о бывшем президенте ВФЛА Дмитрии Шляхтине, бывшем исполнительном директоре ВФЛА Александре Паркине, члене правления ВФЛА Артуре Карамяне, а также бывших сотрудницах федерации Елене Иконниковой и Елене Орловой, сообщила в среду, 17 февраля, пресс-служба AIU.

Как указывается в заявлении AIU, все пять чиновников признаны виновными в фальсификации документов, сокрытии антидопинговых нарушений и отказе от сотрудничества со следствием. В последнем случае речь идет об уничтожении Карамяном ряда документов. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Решение Athletics Integrity Unit может быть обжаловано.

Российские спортивные чиновники наказаны в связи с представлением в AIU поддельных документов и ложных объяснений в ходе пятнадцатимесячного расследования по делу прыгуна в высотуДаниила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях за неоднократное нарушение правил доступности. Руководители ВФЛА, по мнению AIU, занимались подделкой документов, которые Лысенко предоставил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Спортсмену и его тренеру Евгению Загорулько также были предъявлены обвинения. Расследование их дела продолжается.

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    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Русское "авось"

    По словам Марии Шараповой, в конце 2015 года она получила электронное письмо от WADA, где была ссылка на перечень изменений в списке запрещенных препаратов на 2016 год. Но отчего-то российская теннисистка не изучила эти изменения. В результате в крови Шараповой был найден мельдоний, считающийся допингом с 1 января текущего года. Но Мария хотя бы не стала оправдываться и признала свою ошибку.

  • Линфорд Кристи

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Что бы ни случилось, вали все на авокадо

    Олимпийский чемпион 1992 года, британский спринтер Линфорд Кристи был уличен в использовании допинга уже на закате карьеры. В 1999 году в крови 39-летнего атлета обнаружили нандролон. Сам Кристи уверял, что никаких запрещенных препаратов не принимал, а лишь ел авокадо. В IAAF почему-то такое заявление никого не убедило, и британца дисквалифицировали на 2 года.

  • Йоханн Мюлегг

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Ох уж эта диета!

    На Олимпиаде 2002 года испанский лыжник Йоханн Мюлегг завоевал три золота, заслужив поздравления от короля Испании. Но после третьего победного финиша в его крови нашли эритропоэтин, отняли все завоеванные на Играх награды и дисквалифицировали на 2 года. Мюлегг винил во всем смену диеты - за несколько дней до гонки на фоне внезапной диареи он перешел с протеина на углеводы. Но и ему не поверили.

  • Флойд Лэндис

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Во всем виноват виски

    Американский велогонщик Флойд Лэндис долгие годы был оруженосцем Лэнса Армстронга, а после ухода того из спорта сам выиграл в 2006 году самую престижную многодневку - "Тур де Франс". Но после финиша в крови Лэндиса нашли следы допинга и отобрали завоеванный титул. Американец уверял, что он всего-то перебрал виски. То, что дело не в алкоголе, а в допинге, Лэндис признал лишь спустя 4 года.

  • Адриан Муту

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Наркоман или дамский угодник?

    В 2004 году румынский футболист Адриан Муту попался на употреблении кокаина. Наказанием ему стали 7 месяцев дисквалификации и более 17 млн евро штрафа в пользу его тогдашнего клуба "Челси". Сам Муту, впрочем, настаивал на том, что принимал таблетки для улучшения сексуальной потенции, а не наркотики. На тот момент 25-летнему форварду, кажется, не поверили даже его подруги из числа топ-моделей.

  • Мартина Хингис

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Кокаиновый сок

    В 2007 году допинг-проба швейцарской теннисистки Мартины Хингис дала положительный результат. В крови спортсменки нашли следы кокаина. Хингис отрицала употребление наркотиков и предположила, что кто-то подсыпал ей кокаин в апельсиновый сок. То-то у него вкус был странный, говорила она. Двухлетняя дисквалификация - таким был вердикт спортивных функционеров.

  • Тайлер Хэмилтон

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Братская кровь

    Американец Тайлер Хэмилтон выиграл индивидуальную гонку на шоссе на Играх 2004 года. Но через месяц после триумфа велосипедиста уличили в использовании запрещенного метода переливания крови. Хэмилтон уверял, что посторонние кровяные тельца в его организме произведены стволовыми клетками его мертворожденного брата-близнеца. И лишь спустя 7 лет признал, что это было лишь отговоркой.

  • Деннис Митчелл

    Cпортсмены про допинг: курьезные отговорки

    Подарок жене ко дню рождения

    Американец Деннис Митчелл стал олимпийским чемпионом 1992 года в эстафете 4х100. А спустя 6 лет в его крови обнаружили повышенное содержание тестостерона. Рецепт от Митчелла звучал так: 5 бутылок пива и (по меньшей мере) 4 половых акта. "У жены был день рождения, она заслужила особенный подарок", - пояснил спортсмен. В IAAF сексуальное достижение американца оценили в 2 года дисквалификации.

    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


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