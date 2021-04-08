 ВФЛА допустила к соревнованиям 61 российского спортсмена | Новости из Германии о России | DW | 26.06.2021

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Россия

ВФЛА допустила к соревнованиям 61 российского спортсмена

Общее число легкоатлетов из РФ, получивших право выступать в 2021 году, достигло 123 человек, но количество тех, кто сможет принять участие в Олимпиаде в Токио ограничено десятью.

Российские олимпийцы в новой униформе без национальной символики

Российские олимпийцы в новой униформе без национальной символики

Всемирная федерация легкой атлетики (ВФЛА) одобрила заявки 61 российского спортсмена на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Полный список имен допущенных к соревнованиям легкоатлетов опубликован на сайте ВФЛА в субботу, 26 июня.

Как уточняется в публикации, пять заявок были отклонены. Общее количество российских легкоатлетов, которые смогут выступать под нейтральным флагом в 2021 году, достигло 123 человек, однако не более десяти спортсменов из РФ получат право на участие в летней Олимпиаде в Токио, которая должна начаться 23 июля.

Случай Сергея Шубенкова

Среди спортсменов, допущенных к соревнованиям по решению ВФЛА, находится и российский чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, который 22 июня был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.

Российский спортсмен Сергей Шубенков на соревнованиях по бегу с препятствиями

Сергей Шубенков (справа)

Независимый легкоатлетический дисциплинарный трибунал AIU постановил, что речь идет о "действительно исключительном" случае - спортсмен "не несет никакой вины", а также непричастен "к халатности" и потому не будет отбывать дисквалификацию. Положительный допинг-тест Шубенкова в декабре 2020 года стал следствием "непреднамеренного проглатывания остатков лекарства, использовавшегося для лечения одного из членов семьи".

Российские спортсмены - без флага и гимна РФ

В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о том, что российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, но без использования национальных флага и гимна в течение двух лет, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира.

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    Автор: Илья Коваль


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