Докладчик ПАСЕ по Навальному: Будем добиваться доступа к свидетелям в РФ

Алексей Навальный был отравлен в августе боевым веществом типа "Новичок" - это подтвердили лаборатории в Германии, Франции и других странах. Как именно это произошло - выяснить некому, дело в России не возбуждено. Российские власти отвергают обвинения в причастности к отравлению. Первой и пока единственной международной политической организацией, которая займется расследованием ситуации, стал Совет Европы. Докладчиком на эту тему в Комиссии по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в середине октября был назначен французский политик Жак Мер. DW поговорила с 58-летним депутатом Национальной ассамблеи Франции о том, как будет создаваться доклад, чем случай Навального отличается от других и почему он рассчитывает на сотрудничество с РФ.

DW: Хотя Алексей Навальный - гражданин России, расследования о его предполагаемом отравлении там не ведется. Нет расследования и в Германии, где Навального лечили и нашли следы вещества "Новичок". Почему за дело взялся Совет Европы?

Жак Мер

Жак Мер: Совет Европы не впервые решает инициировать такое расследование. Это не юридическое расследование, а политический доклад, цель которого - собрать доказательства, показания свидетелей, которые благодаря Совету Европы получат официальный статус. Каждый раз, когда есть серьезное нарушение прав человека, мы должны следить за ситуацией, это роль Совета Европы. У нас были доклады об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе, совсем недавно - об убийстве журналистки Дафне Галиции на Мальте. Был прецедент и в России - убийство Анны Политковской. Для нас важно пролить свет на это дело, и, если нужно будет принимать какие-то решения, они будут приняты (с учетом доклада - Ред.).

- Во всех примерах, которые вы привели, были официальные расследования в странах, в которых произошли преступления. В случае с Навальным ситуация иная. Это усложнит вам работу?

- Конечно. Когда велось расследование убийства Бориса Немцова, у докладчика ПАСЕ не было доступа на территорию РФ. Сейчас мы рассчитываем на сотрудничество с российской стороной. Российская делегация вернулась в ПАСЕ (делегация РФ была лишена права голоса после аннексии Крыма, но вернулась после изменения правил ПАСЕ. - Ред.). Я думаю, они захотят показать, что придерживаются правил организации. Доклад был инициирован широким большинством. Конечно, российские представители не поддержали эту инициативу, но они и не проголосовали против. По моим ощущениям, члены российской делегации очень хорошо понимают легитимность такого подхода. Я буду добиваться, чтобы Комиссия по юридическим вопросам и правам человека разрешила мне отправиться в Россию - для доступа к свидетелям. Это предполагает контакты с российскими властями.

Вовлечены много сторон, например, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая сделала доклад по Навальному, и несколько стран: Германия, Франция, Россия. Мы хотим быть открытыми для всех - для журналистов-расследователей, свидетелей, тех, кто может нам что-то рассказать на условиях анонимности. У Совета Европы есть в этом хороший опыт. Все, что мы соберем, предназначено для того, чтобы составить мнение. Дальнейшие правовые последствия, например, должно ли это привести к обращению в суд, это дело других организаций.

- Вы уже общались с самим Навальным?

- Пока мы контактировали с его командой. Но конечно, я буду говорить с ним. Я не один, а представляю организацию и комиссию по юридическим вопросам, и хотел бы привлечь ее к этому. Когда мы получим от нее одобрение, мы будем контактировать со свидетелями и самим господином Навальным.

- Алексей Навальный требует от российских властей вернуть его одежду, в которой он был в момент отравления. Он считает, что на ней могут быть следы яда. Вы будете пытаться получить доступ к его одежде?

- Важно, чтобы россияне предоставили доступ ко всей информации, которая у них есть. Они решили не возбуждать дело, основываясь на каких-то данных. Мы бы хотели, чтобы они поделились с нами этими данными. Доступ к одежде, документам, записям в больнице - все это очень важно для поиска истины.

- Как много времени займет подготовка доклада?

- Важно сделать дело качественно. Думаю, мы будем докладывать Комиссии ежеквартально. Мы не спешим, но будем рассказывать об этапах сбора информации. Мы будем делиться промежуточными данными, затем запрашивать одобрение на дальнейшие шаги и работать дальше. Весь 2021 год мы будем представлять промежуточные доклады.

- Президент России Владимир Путин предложил провестимеждународное расследование ситуации с Навальным с участием экспертов из России, Германии, Франции и других стран. Как вы относитесь к этой идее?

- Думаю, что провести международное расследование на уровне экспертов очень важно. Но это будет зависеть от полной прозрачности с российской стороны. Если они это гарантируют, то это хорошая идея. Пока что вопрос остается открытым.

- Что для вас сложно в этом случае?

- В таких случаях всегда тяжело, это показал опыт с делом Немцова. Думаю, в данном случае ситуация чуть лучше. Мы не начали работу в провокационном стиле, я поддерживал контакты с членами российской делегации. Рассчитываю, что они передадут позитивные сигналы российским властям. Думаю, для россиян на кону их репутация, которая сильно пострадала от этой ситуации. Кроме того, на кону - статус России в Совете Европы. Как правило, национальные делегации полностью должны сотрудничать. Если это не происходит, возникают вопросы.

Самое сложное то, что эта история случилась при странных обстоятельствах: отравление человека на борту самолета, экстренная посадка, доставка в больницу, затем транспортировка в Германию. Во время этой фазы от российской стороны не было четких объяснений, что происходит. Это бросило тень на ситуацию. Вторая сложность для меня - состояние правосудия в России. Люди, дающие показания, должны чувствовать себя в безопасности. Я бы хотел гарантировать это тем россиянам, которые захотят сотрудничать с нами.

- Вы начинаете сбор информации на очередном пике пандемии коронавируса. Насколько это может усложнить вашу работу?

- Мы научились общаться на расстоянии с помощью современных технологий. Они доступны в Европе и в России. Не думаю, что это помешает нам начать работу. Конечно, это может задержать физические контакты. И, получив доступ к конкретному месту, могут быть проблемы с новыми контактами. Это, возможно, может навредить результатам. Но у нас достаточно времени, чтобы дождаться спада кризиса.

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