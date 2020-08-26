Команда Навального подает жалобу на бездействие следственных органов РФ

Команда оппозиционера Алексея Навального в очередной раз подает жалобу на невозбуждение в России уголовного дела по факту его отравления - на этот раз в суд Томска. Об этом в четверг, 22 октября, в эфире YouTube-канала "Навальный Live" заявила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

"Уже два срока 30-дневных прошло, уже два раза могли возбудить уголовное дело и до сих пор не возбуждают. Поэтому мы еще раз подаем жалобу и будем требовать, чтобы возбудили уголовное дело и отчитались нам, как оно ведется, потому что сейчас ФБК и родственники Навального никаких бумаг не получали", - сообщила она.

Путин обвиняет европейцев

Президент России Владимир Путин в среду же переложил ответственность за невозбуждение уголовного дела в России на европейцев. Путин заявил, что в разговоре с одним из европейских лидеров предложил направить в Германию российских экспертов, чтобы они вместе "с французскими, немецкими, шведскими специалистами, поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы".

"Эти материалы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела, если это действительно криминальное событие, расследовать это. Но ничего же не дают",- заявил Путин.

Глава МИД Германии: Абсурдные упреки

Германия, в лице министра иностранных дел Хайко Маса (Heiko Maas) неоднократно критиковала Москву за отказ в сотрудничестве. По его словам, Кремль до сих пор не ответил на вопрос о том, каким образом Навальный мог быть отравлен в России "Новичком". Министр отметил, что Россия располагает пробами биоматериалов, взятых у Навального в ходе его лечения в Омске, подчеркнув, что разобраться в деле об отравлении оппозиционера - в интересах самой Москвы. В то же время Мас констатировал, что до сих пор со стороны России звучали лишь "абсурдные упреки в адрес Германии и ОЗХО".

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