 Дети и коронавирус: что советуют немецкие врачи | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.03.2020

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Культура и стиль жизни

Дети и коронавирус: что советуют немецкие врачи

Опасен не только вирус, опасен и страх, которым мы можем заразить наших детей. Как рассказать ребенку о новом вирусе?

Плюшевый мишка у врача

'Учитель принес в школу для класса жидкое мыло. С лимонным запахом. Такое вкусное. Это от вируса?''

''Отменили спортивную секцию по теннису. Это из-за коронавируса?''

Дети - очень внимательные наблюдатели, и от них правду не скроешь, особенно когда информация льется потоком: с экранов телевизоров (детские передачи тоже рассказывают о новом коронавирусе), из уст родителей, друзей, учителей. Очень тонкий и важный вопрос, как заговорить с ребенком о вирусе SARS-CoV-2?

Во-первых, скорее всего, ребенок сам заговорит с вами на эту тему. Первое, что советуют сделать немецкие психологи, - дать ребенку выговориться. Спросите, что ему известно о вирусе. Так вам сразу станет ясно, какой информацией он уже владеет, какие страхи у него есть и какие мифы вы можете помочь ему развеять. ''Если ребенок спрашивает меня, что такое коронавирус, о котором все говорят, нужно найти для него подходящий ответ, который соответствует реальной ситуации'', - рекомендует немецкий психолог Вильфрид Грибель (Wilfried Griebel) в интервью Süddeutsche Zeitung.

Почему все об этом говорят

SARS-CoV-2 – новый вирус, против него нет вакцины, как, например, против кори. У ученых пока недостаточно информации. У врачей пока нет соответствующих лекарств, они могут лечить только симптомы. "Важно объяснить ребенку, что есть возбудители заболеваний, которые можно увидеть только под микроскопом - бактерии, вирусы, грибки, - говорит в интервью DW Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), детский врач и представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte). - И вот с таким новым вирусом мы сейчас имеем дело".

Девочка с маской

Лучший способ не разжигать панику - говорить только по существу на эту тему, следовать всем необходимым превентивным мерам. Одна из главных - мыть руки чаще и особенно основательно. Напомните об этом ребенку. А чтобы он не заскучал, попросите его два раза спеть ''Happy Birthday to You'': на это уйдет примерно 20 секунд - минимальное время, необходимое для того чтобы тщательно вымыть руки. "Ситуация серьезная, но дети и подростки, как показывает практика, меньше подвержены опасности. И, тем не менее, они должны помнить о том, что надо мыть руки, а также время от времени их дезинфицировать, чтобы не стать переносчиком вируса". 

Объяснение без паники

Обходить тему и уклоняться от ответов, если ребенок заводит разговор о коронавирусе, не стоит, советуют немецкие психологи. Дети в своих фантазиях часто рисуют ужасные сценарии, намного страшнее реальности. ''Необходимо приложить все усилия, чтобы успокоить ребенка, - подчеркивает Райнхард Бернер (Reinhard Berner), возглавляющий детское отделение университетской клиники в Дрездене. - Помните о том, что никто не знает, как будут дальше развиваться события. Не делайте сами никаких прогнозов - и без паники!"

Настольные игры по вечерам, прогулки на свежем воздухе, генеральная уборка, - найдите занятия, которые отвлекут всю семью от болезненной темы. Ведь заразен не только вирус, но и страх. А страх передается детям очень быстро, подчеркивает психолог Вильфрид Грибель. "Нас всегда окружают вирусы, многие мы носим в себе. Но только некоторые приводят к распространению заболеваний, - так бы он говорил с ребенком сам. - Обычно организм может защитить себя от этих болезней. Но нынешний коронавирус нашему организму еще незнаком. Нет вакцин, нет медикаментов против него. Поэтому мы должны предпринять все, чтобы замедлить его распространение. Например, тщательно мыть руки. Так ученые выиграют время, чтобы найти противовирусное средство. А для тебя, ребенок, вирус не опасен".

Как быть с бабушками и дедушками?

Многие врачи считают серьезной проблемой панический страх родителей, готовых бежать чуть ли не при первом кашле и насморке у ребенка к врачу. "А вот если у ребенка поднялась температура, - говорит Херман Йозеф Каль, - то, конечно, надо проконсультироваться с врачом".

А как быть с бабушками и дедушками, которые входят в группу риска? Вообще с ними сейчас не встречаться? "Это не лишено смысла, - считает немецкий врач. - Действительно, можно ограничить контакт с пожилыми людьми. Это забота о наших ближних".

Впереди весенние каникулы, и вопрос о том, где они пройдут, наверняка, волнует многих детей не меньше, чем сам вирус. Отменяются меропрития, полеты, поездки... "В кризисные регионы точно не стоит ехать, - говорит немецкий врач. - Лучше оставайтесь дома и проводите время вместе. И во время прогулок держитесь на расстоянии от посторонних людей, - на всякий случай". 

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