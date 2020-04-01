Немецкий политик заразился коронавирусом, чтобы его девушке не было одиноко (фото)

Берлин • Берлинский муниципальный политик, глава центрального района Митте Штефан фон Дассель (Stephan von Dassel) из партии "зеленых" признался, что осознанно пошел на риск заразиться коронавирусом, чтобы не оставлять свою девушку наедине с болезнью. По его словам, пару недель назад она вернулась из Швейцарии, плохо себя почувствовала, тест на коронавирус был позитивный. "Я должен был решить, оставить свою девушку в одиночестве или тоже заразиться", - объясняет он. Политик выбрал второе.

Первые симптомы у Штефана появились уже через три дня - кашель, ломило тело, температура, головная боль, боль в легких. "Теперь у меня гораздо больше уважения к этой болезни, я понимаю, что для менее здоровых людей она может быть опасной для жизни", - говорит он. Политик самоизолировался, но работать, впрочем, не перестал - управляет районом из своей квартиры. Да и непонятно, как бы восприняли подчиненные его добровольное заражение, если бы он ушел на больничный. В Берлине сейчас много работы, эпидемия продолжается.

Смотрите также:

Кто и где в Германии шьет защитные маски

Где в Германии шьют защитные маски В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

Где в Германии шьют защитные маски На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

Где в Германии шьют защитные маски Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

Где в Германии шьют защитные маски Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

Где в Германии шьют защитные маски В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

Где в Германии шьют защитные маски Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

Где в Германии шьют защитные маски Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

Где в Германии шьют защитные маски Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг). Автор: Максим Нелюбин



Репортаж из Берлина