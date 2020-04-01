 Немецкий политик заразился коронавирусом, чтобы его девушке не было одиноко (фото) | Кадр дня | DW | 01.04.2020

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Кадр за кадром

Немецкий политик заразился коронавирусом, чтобы его девушке не было одиноко (фото)

Настоящая любовь или бессмысленное безрассудство? Не совсем понятно, как относиться к этому поступку.

Штефан фон Дассель во время пресс-конференции в июле 2019 года

Штефан фон Дассель во время пресс-конференции в июле 2019 года

Берлин • Берлинский муниципальный политик, глава центрального района Митте Штефан фон Дассель (Stephan von Dassel) из партии "зеленых" признался, что осознанно пошел на риск заразиться коронавирусом, чтобы не оставлять свою девушку наедине с болезнью. По его словам, пару недель назад она вернулась из Швейцарии, плохо себя почувствовала, тест на коронавирус был позитивный. "Я должен был решить, оставить свою девушку в одиночестве или тоже заразиться", - объясняет он. Политик выбрал второе.

Первые симптомы у Штефана появились уже через три дня - кашель, ломило тело, температура, головная боль, боль в легких. "Теперь у меня гораздо больше уважения к этой болезни, я понимаю, что для менее здоровых людей она может быть опасной для жизни", - говорит он. Политик самоизолировался, но работать, впрочем, не перестал - управляет районом из своей квартиры. Да и непонятно, как бы восприняли подчиненные его добровольное заражение, если бы он ушел на больничный. В Берлине сейчас много работы, эпидемия продолжается.

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  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

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    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


Репортаж из Берлина 

Смотреть видео 02:16

Что можно и что нельзя в "закрытом" Берлине

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