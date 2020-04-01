Немецкий политик заразился коронавирусом, чтобы его девушке не было одиноко (фото)

Настоящая любовь или бессмысленное безрассудство? Не совсем понятно, как относиться к этому поступку.
Берлин • Берлинский муниципальный политик, глава центрального района Митте Штефан фон Дассель (Stephan von Dassel) из партии "зеленых" признался, что осознанно пошел на риск заразиться коронавирусом, чтобы не оставлять свою девушку наедине с болезнью. По его словам, пару недель назад она вернулась из Швейцарии, плохо себя почувствовала, тест на коронавирус был позитивный. "Я должен был решить, оставить свою девушку в одиночестве или тоже заразиться", - объясняет он. Политик выбрал второе.
Первые симптомы у Штефана появились уже через три дня - кашель, ломило тело, температура, головная боль, боль в легких. "Теперь у меня гораздо больше уважения к этой болезни, я понимаю, что для менее здоровых людей она может быть опасной для жизни", - говорит он. Политик самоизолировался, но работать, впрочем, не перестал - управляет районом из своей квартиры. Да и непонятно, как бы восприняли подчиненные его добровольное заражение, если бы он ушел на больничный. В Берлине сейчас много работы, эпидемия продолжается.
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