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Даниил Сотников
Автор и выпускающий редактор отдела новостей русской редакции DW.
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Даниил Сотников: избранные публикации
Удар по больнице в Газе: что известно и каковы последствия
DW рассказывает, что известно об ударе по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек.
Конфликты
19.10.2023
19 октября 2023 г.
В ООН продлили работу спецдокладчика по правам человека в РФ
Спецдокладчик в первом своем докладе отчиталась о "стремительным" ухудшением ситуации с правами человека в РФ.
Права человека
12.10.2023
12 октября 2023 г.
Главу "Мемориала" оштрафовали по делу о дискредитации армии
Сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову назначили штраф в 150 тысяч рублей по делу о повторной "дискредитации" армии.
Права человека
11.10.2023
11 октября 2023 г.
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Даниил Сотников: другие публикации
Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве
Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве
По разным оценкам, от 40 до 90 тысяч человек прошли в ежегодном марше националистов в честь Дня независимости Польши.
Общество
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
WP: Атаки на "Северные потоки" координировал полковник ВСУ
WP: Атаки на "Северные потоки" координировал полковник ВСУ
По данным СМИ, атаку на "Северные потоки" мог координировать украинский офицер, которого сейчас судят по другому делу.
Политика
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
Германия выделит на гумпомощь палестинцам еще 38 млн евро
Германия выделит на гумпомощь палестинцам еще 38 млн евро
Общий объем гуманитарной помощи Германии палестинцам в 2023 году составит 160 млн евро, сообщила глава МИД ФРГ Бербок.
Политика
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
СКР возбудил дело о теракте после взрыва рельсов под Рязанью
СКР возбудил дело о теракте после взрыва рельсов под Рязанью
В результате взрыва на железной дороге в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава.
Преступность
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
"Народ заложник ситуации": Пугачева ответила "клеветникам"
"Народ заложник ситуации": Пугачева ответила "клеветникам"
Певица Пугачева после поездки в Россию написала пост, в котором выразила надежду, что дождется "победы света над тьмой".
Общество
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
ТАСС: Юрия Дудя проверяют по статье о "дискредитации армии"
ТАСС: Юрия Дудя проверяют по статье о "дискредитации армии"
Прокуратура проверяет журналиста Юрия Дудя по статье о "дискредитации армии" после интервью с Цыгановыми, сообщил ТАСС.
СМИ
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
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