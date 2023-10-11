  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси

Даниил Сотников

Автор и выпускающий редактор отдела новостей русской редакции DW.

Пропустить раздел Даниил Сотников: избранные публикации

Даниил Сотников: избранные публикации

Последствия удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, 18 октября 2023 года

Удар по больнице в Газе: что известно и каковы последствия

DW рассказывает, что известно об ударе по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек.
Конфликты19 октября 2023 г.
Российские полицейские

В ООН продлили работу спецдокладчика по правам человека в РФ

Спецдокладчик в первом своем докладе отчиталась о "стремительным" ухудшением ситуации с правами человека в РФ.
Права человека12 октября 2023 г.
Олег Орлов

Главу "Мемориала" оштрафовали по делу о дискредитации армии

Сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову назначили штраф в 150 тысяч рублей по делу о повторной "дискредитации" армии.
Права человека11 октября 2023 г.
Пропустить раздел Даниил Сотников: другие публикации

Даниил Сотников: другие публикации

Участники марша в честь Дня независимости Польши

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве

По разным оценкам, от 40 до 90 тысяч человек прошли в ежегодном марше националистов в честь Дня независимости Польши.
Общество11 ноября 2023 г.
Пузыри газа над местом взрыва подводного газопровода "Северный поток"

WP: Атаки на "Северные потоки" координировал полковник ВСУ

WP: Атаки на "Северные потоки" координировал полковник ВСУ

По данным СМИ, атаку на "Северные потоки" мог координировать украинский офицер, которого сейчас судят по другому делу.
Политика11 ноября 2023 г.
Самолет с гуманитарной помощью ЕС палестинцам

Германия выделит на гумпомощь палестинцам еще 38 млн евро

Германия выделит на гумпомощь палестинцам еще 38 млн евро

Общий объем гуманитарной помощи Германии палестинцам в 2023 году составит 160 млн евро, сообщила глава МИД ФРГ Бербок.
Политика11 ноября 2023 г.
Грузовые поезда в России

СКР возбудил дело о теракте после взрыва рельсов под Рязанью

СКР возбудил дело о теракте после взрыва рельсов под Рязанью

В результате взрыва на железной дороге в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава.
Преступность11 ноября 2023 г.
Певица Алла Пугачева

"Народ заложник ситуации": Пугачева ответила "клеветникам"

"Народ заложник ситуации": Пугачева ответила "клеветникам"

Певица Пугачева после поездки в Россию написала пост, в котором выразила надежду, что дождется "победы света над тьмой".
Общество11 ноября 2023 г.
Журналист Юрий Дудь

ТАСС: Юрия Дудя проверяют по статье о "дискредитации армии"

ТАСС: Юрия Дудя проверяют по статье о "дискредитации армии"

Прокуратура проверяет журналиста Юрия Дудя по статье о "дискредитации армии" после интервью с Цыгановыми, сообщил ТАСС.
СМИ11 ноября 2023 г.
Показать еще
На главную страницу