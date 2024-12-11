Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину из-за Украины

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили войну в Украине и возможность мирных переговоров.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили стороны в среду, 11 декабря.

"Сегодня утром у меня был часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Это самые опасные недели в войне России и Украины. Мы предпринимаем все возможные дипломатические шаги, чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров", - написал в своих соцсетях Орбан.

Кремль подтвердил, что Путин говорил с Орбаном, сообщив, что обсуждался "ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества" и был "проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике". "Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", - сообщили в Кремле.

Путин же, как указывается на сайте Кремля, "изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины".

Венгрия - одна из немногих стран ЕС, поддерживающих отношения с Кремлем и после начала полномасштабной войны России в Украине. Виктор Орбан многократно выступал против санкций Евросоюза в отношении России и против оказания военной помощи Украине.