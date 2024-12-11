ЧМ по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии

ФИФА подтвердила, что чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а в 2034 году - в Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии, объявила Международня федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на церемонии в среду, 11 декабря.

Мировое первенства 2030 года пройдет на трех континентах, подтвердила ФИФА: большинство матчей будут сыграны в Испании, Португалии и Марокко, еще три игры пройдут в странах Южной Америки - Уругвае, Парагвае и Аргентине. На чемпионаты мира 2030 и 2034 годов было подано лишь по одной заявке, отмечает агентство Reuters.

Футбольные чемпионаты мира в 21 веке принимали Катар в 2022 года - турнир прошел зимой из-за погодных условий, Россия - в 2018 году, Бразилия - в 2014 году, ЮАР - в 2010, Германия - в 2006 году и Япония с Южной Кореей в 2002 году.

В 2026 году турнир пройдет в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпиона мира по футболу сборная Аргентины.