Гуманитарная помощь и налоги: как правильно помочь в борьбе с COVID-19

Состоятельные люди по всему миру, в том числе российские бизнесмены, подключились к борьбе с COVID-19. Что нужно учитывать тем, кто хочет пойти по их стопам, - в материале DW.
Груз, отправленный из России в США, в Москве назвали "гумпомощью", в Вашингтоне - оплаченной закупкой
Медицинские маски, защитная одежда, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - в условиях пандемии коронавируса эти товары стали дефицитными не только в России, но и по всему миру. В свою очередь, Китай, оправляясь от последствий пандемии, начинает снова поднимать экономику, в том числе и за счет поставок медицинских товаров первой необходимости в страны, которые срочно в них нуждаются.
Знаменитости помогают врачам
Обычно подобные закупки оформляются на высшем уровне - от государства к государству. Именно так все происходило в начале апреля, когда США закупили в России партию аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом (Россия заявила, что часть груза была "гуманитарной помощью").
Однако в условиях чрезвычайной ситуации во многих странах мира все чаще к борьбе с COVID-19 подключаются бизнесмены, спортсмены, актеры и другие состоятельные люди, финансируя оснащение клиник и приобретение защитной одежды для врачей. Так, певица Рианна выделила своему фонду Clara Lionel Foundation 700 тысяч долларов на приобретение аппаратов ИВЛ для ее родной страны Барбадос.
А в Германии футболисты национальной сборной Йозуа Киммих (Joshua Kimmich) и Леон Горецка (Leon Gorezka) создали в конце марта фонд под названием "We kick Corona" (в переводе с английского: "Мы дадим коронавирусу пинка"), занимающийся сбором средств в помощь благотворительным, социальным и медицинским учреждениям, которые попавли в затруднительное положение из-за пандемии коронавируса.
Ввоз гуманитарной помощи в Россию
Состоятельные люди, желающие помочь своей стране в борьбе с COVID-19, есть и в России. Так, компания "Яндекс", по собственным данным, на фоне пандемии выделила 250 млн рублей на оплату поездок сотрудников социальных и медицинских служб. Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что направит 2 млрд рублей на закупку средств защиты сотрудников и волонтеров оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, а владелец инвестиционной группы "Волга Груп" Геннадий Тимченко направил 1,3 млрд рублей на покупку аппаратов ИВЛ.
При этом, если у меценатов, закупающих товары первой необходимости для медиков в самой России или переводящих средства на борьбу с коронавирусом на счета благотворительных фондов, особых проблем с организацией этой помощи не возникает, то предприниматели, решившие ввести такого рода грузы из-за границы, сначала столкнулись с определенными бюрократическими сложностям, которые, однако, были оперативно урегулированы.
DW разобралась с тонкостями российского законодательства, которые необходимо учитывать тем, кто хотел бы финансово помочь государству в борьбе с коронавирусом, на примере главы "Русской медной компании" Игоря Алтушкина, попытавшегося самостоятельно организовать поставки медицинских товаров в РФ из-за границы.
Чтобы обеспечить больницы Челябинской и Свердловской области защитными масками и очками, а также медицинскими халатами и одноразовыми перчатками, в начале апреля Алтушкин закупил в Китае 43 тонны этого груза на общую сумму 5 млн долларов. Однако ввезти его в Россию без уплаты НДС и таможенных сборов стало возможно только после того, как правительство РФ специально для этого случая 2 апреля - на следующий день после обращения бизнесмена в таможню с запросом - приняло постановление №419, в котором на период пандемии COVID-19 изменялся перечень медицинских товаров, которые можно ввозить в РФ без таможенных сборов.
Нужно ли платить таможенные сборы при ввозе гуманитарной помощи?
Как объяснила DW представитель Уральского таможенного управления (УТУ) Марина Гузикова, правила перевозки гуманитарных грузов через границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определены в Таможенном кодексе ЕАЭС. В то же время любые товары, которые ввозятся на территорию России для продажи, обязательно облагаются НДС и таможенными сборами в соответствии с их кодами. Уникальность ситуации с гумпомощью Алтушкина состояла, однако, в том, что речь шла о безвозмездной раздаче товаров на территории России, а их заказчиком было не государство, а юридическое лицо, пояснила она.
Главное условие для освобождения товара от налогов и пошлин, по словам Гузиковой, - это наличие у груза сопроводительного документа от региональных властей, в котором подтверждается, что он не предназначается для продажи, а безвозмездно будет передан Минздравом в лечебные учреждения.
Оформление такого документа - задача мецената. Соответствующее подтверждение он должен получить в региональном министерстве здравоохранения. В сопроводительном письме от министра здравоохранения региона должны быть указаны код товара и его номенклатура, объем груза, данные его производителя и рейса, который осуществит поставку, пояснили DW в Уральском таможенном управлении.
В то же время на вопрос о том, есть ли разница в оформлении документов на груз гуманитарной помощи, отправителем которого является иностранный гражданин, в УТУ ответить затруднились. По словам Гузиковой, действовать постановление №419 будет только на срок пандемии и после этого его аннулируют.
Трудности с закупками защитных масок в Китае
Основной проблемой, которую стоит принимать во внимание при организации поставок медицинских товаров в Россию из-за рубежа, оказались не бюрократические тонкости таможенного оформления грузов, а ограниченные производственные возможности китайских изготовителей, ставших с марта основными экспортерами такой продукции.
О проблемах с закупками масок в Китае рассказал DW и Абдураман Умеров - директор компания ООО "Урал Импортер Лимитед", занимавшейся организацией поставок груза Игоря Алтушкина.
По его словам, на ближайшее время запланировано еще как минимум две поставки из Гуанчжоу в Екатеринбург. Одна из них произойдет уже 18 апреля, а другая - "где-то через неделю". "Из-за того, что китайские производители сейчас очень загружены заказами, приходится ждать по нескольку дней, пока груза будет достаточно, чтобы заполнить самолет", - поясняет он.
Контроль качества медицинских товаров
Но дефицит товара - это не единственная сложность. Отправление самой первой частной поставки гумпомощи в РФ, запланированной на 12 апреля, произошло с задержкой. Ранее, 10 апреля, из-за претензий со стороны Нидерландов к качеству закупленных в КНР масок власти КНР ужесточили требования к качеству экспортируемых товаров.
В итоге у уже находящего в аэропорту предназначенного для России груза не хватило сопроводительных документов. Только после того как представители "Урал Импортер Лимитед" подписали гарантийное письмо о том, что их устраивает качество товара, самолету разрешено было вылететь в Россию, говорит Абдураман Умеров.
Что касается контроля качества ввозимого гуманитарного груза с российской стороны, то, по словам Умерова, по российским законам, обычные медицинские маски не попадают в категорию товаров с обязательной сертификацией и поэтому не подвергаются при ввозе в РФ строгому контролю.
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