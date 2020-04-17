Гуманитарная помощь и налоги: как правильно помочь в борьбе с COVID-19

Медицинские маски, защитная одежда, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - в условиях пандемии коронавируса эти товары стали дефицитными не только в России, но и по всему миру. В свою очередь, Китай, оправляясь от последствий пандемии, начинает снова поднимать экономику, в том числе и за счет поставок медицинских товаров первой необходимости в страны, которые срочно в них нуждаются.

Знаменитости помогают врачам

Обычно подобные закупки оформляются на высшем уровне - от государства к государству. Именно так все происходило в начале апреля, когда США закупили в России партию аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом (Россия заявила, что часть груза была "гуманитарной помощью").

Футболист сборной ФРГ Йозуа Киммих создал фонд для сбора средств на борьбу с коронавирусом

Однако в условиях чрезвычайной ситуации во многих странах мира все чаще к борьбе с COVID-19 подключаются бизнесмены, спортсмены, актеры и другие состоятельные люди, финансируя оснащение клиник и приобретение защитной одежды для врачей. Так, певица Рианна выделила своему фонду Clara Lionel Foundation 700 тысяч долларов на приобретение аппаратов ИВЛ для ее родной страны Барбадос.

А в Германии футболисты национальной сборной Йозуа Киммих (Joshua Kimmich) и Леон Горецка (Leon Gorezka) создали в конце марта фонд под названием "We kick Corona" (в переводе с английского: "Мы дадим коронавирусу пинка"), занимающийся сбором средств в помощь благотворительным, социальным и медицинским учреждениям, которые попавли в затруднительное положение из-за пандемии коронавируса.

Ввоз гуманитарной помощи в Россию

Состоятельные люди, желающие помочь своей стране в борьбе с COVID-19, есть и в России. Так, компания "Яндекс", по собственным данным, на фоне пандемии выделила 250 млн рублей на оплату поездок сотрудников социальных и медицинских служб. Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что направит 2 млрд рублей на закупку средств защиты сотрудников и волонтеров оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, а владелец инвестиционной группы "Волга Груп" Геннадий Тимченко направил 1,3 млрд рублей на покупку аппаратов ИВЛ.

При этом, если у меценатов, закупающих товары первой необходимости для медиков в самой России или переводящих средства на борьбу с коронавирусом на счета благотворительных фондов, особых проблем с организацией этой помощи не возникает, то предприниматели, решившие ввести такого рода грузы из-за границы, сначала столкнулись с определенными бюрократическими сложностям, которые, однако, были оперативно урегулированы.

Глава компании РМК Игорь Алтушкин

DW разобралась с тонкостями российского законодательства, которые необходимо учитывать тем, кто хотел бы финансово помочь государству в борьбе с коронавирусом, на примере главы "Русской медной компании" Игоря Алтушкина, попытавшегося самостоятельно организовать поставки медицинских товаров в РФ из-за границы.

Чтобы обеспечить больницы Челябинской и Свердловской области защитными масками и очками, а также медицинскими халатами и одноразовыми перчатками, в начале апреля Алтушкин закупил в Китае 43 тонны этого груза на общую сумму 5 млн долларов. Однако ввезти его в Россию без уплаты НДС и таможенных сборов стало возможно только после того, как правительство РФ специально для этого случая 2 апреля - на следующий день после обращения бизнесмена в таможню с запросом - приняло постановление №419, в котором на период пандемии COVID-19 изменялся перечень медицинских товаров, которые можно ввозить в РФ без таможенных сборов.

Нужно ли платить таможенные сборы при ввозе гуманитарной помощи?

Как объяснила DW представитель Уральского таможенного управления (УТУ) Марина Гузикова, правила перевозки гуманитарных грузов через границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определены в Таможенном кодексе ЕАЭС. В то же время любые товары, которые ввозятся на территорию России для продажи, обязательно облагаются НДС и таможенными сборами в соответствии с их кодами. Уникальность ситуации с гумпомощью Алтушкина состояла, однако, в том, что речь шла о безвозмездной раздаче товаров на территории России, а их заказчиком было не государство, а юридическое лицо, пояснила она.

Помощь от Игоря Алтушкина предназначена для больниц Свердловской и Челябинской области

Главное условие для освобождения товара от налогов и пошлин, по словам Гузиковой, - это наличие у груза сопроводительного документа от региональных властей, в котором подтверждается, что он не предназначается для продажи, а безвозмездно будет передан Минздравом в лечебные учреждения.

Оформление такого документа - задача мецената. Соответствующее подтверждение он должен получить в региональном министерстве здравоохранения. В сопроводительном письме от министра здравоохранения региона должны быть указаны код товара и его номенклатура, объем груза, данные его производителя и рейса, который осуществит поставку, пояснили DW в Уральском таможенном управлении.

В то же время на вопрос о том, есть ли разница в оформлении документов на груз гуманитарной помощи, отправителем которого является иностранный гражданин, в УТУ ответить затруднились. По словам Гузиковой, действовать постановление №419 будет только на срок пандемии и после этого его аннулируют.

Трудности с закупками защитных масок в Китае

Основной проблемой, которую стоит принимать во внимание при организации поставок медицинских товаров в Россию из-за рубежа, оказались не бюрократические тонкости таможенного оформления грузов, а ограниченные производственные возможности китайских изготовителей, ставших с марта основными экспортерами такой продукции.

За маски из КНР в странах, где еще не пройден пик пандемии COVID-19, идет настоящая борьба

О проблемах с закупками масок в Китае рассказал DW и Абдураман Умеров - директор компания ООО "Урал Импортер Лимитед", занимавшейся организацией поставок груза Игоря Алтушкина.

По его словам, на ближайшее время запланировано еще как минимум две поставки из Гуанчжоу в Екатеринбург. Одна из них произойдет уже 18 апреля, а другая - "где-то через неделю". "Из-за того, что китайские производители сейчас очень загружены заказами, приходится ждать по нескольку дней, пока груза будет достаточно, чтобы заполнить самолет", - поясняет он.

Контроль качества медицинских товаров

Но дефицит товара - это не единственная сложность. Отправление самой первой частной поставки гумпомощи в РФ, запланированной на 12 апреля, произошло с задержкой. Ранее, 10 апреля, из-за претензий со стороны Нидерландов к качеству закупленных в КНР масок власти КНР ужесточили требования к качеству экспортируемых товаров.

На фоне пандемии коронавируса Китай превратился в главного экспортера защитных масок в мире

В итоге у уже находящего в аэропорту предназначенного для России груза не хватило сопроводительных документов. Только после того как представители "Урал Импортер Лимитед" подписали гарантийное письмо о том, что их устраивает качество товара, самолету разрешено было вылететь в Россию, говорит Абдураман Умеров.

Что касается контроля качества ввозимого гуманитарного груза с российской стороны, то, по словам Умерова, по российским законам, обычные медицинские маски не попадают в категорию товаров с обязательной сертификацией и поэтому не подвергаются при ввозе в РФ строгому контролю.

Смотрите также:

Коронавирус пришел в Россию Стремительный рост числа заболевших Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы в конце января 2020 года. С тех пор их число, по официальным данным, какое-то время росло сравнительно низкими темпами. Однако начиная с 6 апреля количество новых заболевших в РФ начало ежедневно увеличиваться как минимум на 1000 человек. Прирост за сутки с 15 по 16 апреля составил 3448 случаев.

Коронавирус пришел в Россию Тестирование на коронавирус По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 16 апреля в стране было проведено 1,61 млн тестов на COVID-19 и выявлено почти 28 тысяч заболевших. Сейчас в РФ зарегистрировано больше 10 видов тестов разной чувствительности от разных производителей. Ждать результата теста на коронавирус приходится от одного до пяти дней, а точность применяемых в РФ тестов составляет 80-90 процентов.

Коронавирус пришел в Россию Эвакуация россиян из Уханя 5 февраля 2020 года Россия эвакуировала 128 своих граждан из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Вместе с ними в Тюмень, вблизи которой располагается санаторий "Градостроитель", где вернувшиеся из Китая провели 14 дней на карантине, прибыли 16 граждан СНГ. На фото врачи в защитных костюмах встречают пассажиров этого рейса в аэропорту Тюмени.

Коронавирус пришел в Россию Возвращение в Россию во время пандемии 6 апреля 2020 года после временной приостановки авиасообщения с другими странами "Росавиация" возобновила рейсы по доставке домой россиян, оказавшихся во время пандемии COVID-19 за границей. Граждан РФ вывозили из США, Японии, Италии, Киргизии, Бангладеша, Черногории, Индии и некоторых других стран. Для россиян с неиспользованными билетами иностранных авиакомпаний перелет был платным.

Коронавирус пришел в Россию Визит Путина в больницу в Коммунарке 24 марта 2020 года президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Как заявил позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин отправился туда неожиданно, "без подготовки вообще". Яркий желтый цвет его защитного костюма врачи позже объяснили тем, что он подошел по размеру.

Коронавирус пришел в Россию Президент на удаленке Во время визита в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке Владимир Путин общался с ее главврачом Денисом Проценко, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. После этого президент России перешел на удаленный режим работы и стал соблюдать "социальную дистанцию". 15 апреля Проценко написал в Facebook, что победил коронавирус и возвращается к полноценной работе.

Коронавирус пришел в Россию Режим самоизоляции Чтобы замедлить скорость распространения коронавируса, 30 марта 2020 года в России для всех граждан был введен режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Ездить на работу разрешается, если есть справка от работодателя. Нарушения караются штрафами и административным арестом.

Коронавирус пришел в Россию Въезд в Москву по пропускам Одной из мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Москве, стало введение с 15 апреля 2020 года электронных пропусков для въезда в столицу. В первый день работы пропускной системы на подъездах к городу образовались пробки, а на станциях метро - огромные очереди. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал причиной этих неудобств "недисциплинированность" людей.

Коронавирус пришел в Россию Общественный транспорт Из-за пандемии коронавируса количество пассажиров общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге заметно уменьшилось. Чтобы сократить риск заражения коронавирусом, поручни вагонов метро регулярно протирают дезинфицирующим раствором.

Коронавирус пришел в Россию Верующие в храмах Несмотря на пандемию коронавируса, многие верующие в России не отказались от посещения храмов. 10 апреля РПЦ призвала православных христиан в праздник Воскресения Господня и весь пасхальный период, продолжающийся 40 дней, молиться дома. Решение о применении этих рекомендаций, однако, должны принимать епархиальные архиереи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

Коронавирус пришел в Россию Рекордный спрос на гречку В условиях пандемии коронавируса многие россияне начали спешно закупать продукты долгого хранения, в первую очередь - макароны, консервы и гречку, являющуюся в стране излюбленным национальным блюдом. Кроме того, из-за коронавируса взлетел спрос на чеснок и имбирь, которые считаются в России народными средствами для укрепления иммунитета.

Коронавирус пришел в Россию Малый бизнес на грани выживания Из-за коронавируса малый и средний бизнес в РФ, как и по всему миру, несет огромные убытки. В условиях пандемии 25 марта Владимир Путин объявил, что компаниям дадут отсрочку на полгода по кредитам и по всем налогам, кроме НДС. Во второй пакет помощи, представленный Путиным 15 апреля, входят финпомощь на зарплаты сотрудникам, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Коронавирус пришел в Россию Дефицит аппаратов ИВЛ Аппараты ИВЛ играют решающую роль в спасении пациентов с тяжелой формой COVID-19. 7 апреля министр промышленности РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным заявил, что они являются в стране "очень дефицитной позицией", но объем их производства наращивается. Неделей ранее Госдеп сообщил, что Россия продала США партию ИВЛ и другого медоборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Коронавирус пришел в Россию Больница в деревне Голохвастово После вспышки коронавируса в Китае в провинции Хубэй за 10 дней была построена новая больница для пациентов с этим диагнозом. В России в середине марта тоже начали строить больницу для пациентов с COVID-19 - в деревне Голохвастово, расположенной в Троицком административном округе Москвы. Планируется, что объект будет сдан уже в мае.

Коронавирус пришел в Россию Работа над вакциной Ученые в России, как и по всему миру, ведут активную работу по исследованию коронавируса и разработке вакцины против него. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, соответствующие исследования проводятся в стране в семи научных центрах. По словам министра, в ближайшее время должны начаться клинические испытания первых российских вакцин-кандидатов. Автор: Елена Гункель

