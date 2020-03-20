Голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 1 июля

Электронное голосование по поправкам в Конституцию, возможно, будет проведено в двух-трех регионах России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проведено в России 1 июля. Об этом в понедельник, 1 июня, объявил президент РФ Владимир Путин на совещании рабочей группы по изменению Конституции. Ранее эту дату предложила председатель ЦИК Элла Памфилова. Памфилова сообщила, что, в зависимости от ситуации для гизбирательных участков можно будет использовать школы, а также помещения и на придомовых территориях.
Электронное голосование по поправкам в Конституцию России
Что касается электронного голосования, то, как сообщила Памфилова, его проведение будет возможно не более, чем в двух-трех регионах страны - "если решат регионы и докажут, что готовы к этому".
Кроме того, на голосовании по поправкам в Конституцию ЦИК собирается широко использовать механизм "Мобильный избиратель", указала Памфилова. По данным Центризбиркома, этот механизм позволяет гражданину проголосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации, если он заранее подаст заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
В то же время граждане смогут проголосовать на дому, "если человек просто не может оставить родственника и хочет проголосовать дома", добавила Памфилова.
По словам Памфиловой, процедура голосования на дому будет бесконтактной. "При этом исключена возможность прямых контактов - никто из членов комиссий или наблюдателей заходить в квартиру не будет", - цитирует главу ЦИК "Российская газета".
Голосовать по поправкам в Конституцию можно будет в течение недели
По данным заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, плебисцит по поправкам пройдет в течение недели, причем отдать свой голос можно будет в любой день, а писать заявление для досрочного голосования не потребуется. Элла Памфилова заявила, что возможность проголосовать в течение семи дней "позволит избежать очередей, скопления людей на избирательных участках, чтобы свести к нулю возможность заражения".
Голосование в таком формате будет проводиться в России впервые. Ранее на выборах всех уровней для голосования досрочно гражданин должен был написать в избирательную комиссию заявление с объяснением причин, по которым он не сможет проголосовать в назначенный день.
Изначально голосование по поправкам в Конституцию России предполагалось провести 22 апреля. Однако впоследствии дата плебисцита была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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