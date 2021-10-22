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Голливуд

Алек Болдуин

Смерти и несчастные случаи на съемочных площадках (фотогалерея) 22.10.2021

Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов. О некоторых из них - в фотогалерее DW.
PARK CITY, UTAH - JANUARY 23: Alec Baldwin attends Sundance Institute's 'An Artist at the Table Presented by IMDbPro' at the 2020 Sundance Film Festival on January 23, 2020 in Park City, Utah. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Трагические происшествия на съемках фильмов 22.10.2021

Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагические случаи происходили и на съемках других фильмов. DW - о некоторых из них.
EAST HAMPTON, NEW YORK - OCTOBER 07: Hamptons International Film Festival Chairman, Alec Baldwin attends the World Premiere of National Geographic Documentary Films' 'The First Wave' at Hamptons International Film Festival on October 07, 2021 in East Hampton, New York. (Photo by Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic)

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма застрелил оператора 22.10.2021

В США во время съемок вестерна погибла оператор и ранен режиссер. По данным полиции, выстрел из оружия для реквизита произвел голливудский актер Алек Болдуин.
GEORGETOWN, Christoph Waltz, 2019. © Paramount Pictures /Courtesy Everett Collection

Главный мерзавец Голливуда: Кристофу Вальцу - 65 лет 04.10.2021

Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.
Dec. 1, 2014 - Hollywood, California, U.S. - I15723CHW.Award-Winning Actor Christoph Waltz Honored With Star On The Hollywood Walk Of Fame.6667 Hollywood Blvd in front of Musso & Frank Grill, Hollywood, CA.12/01/2014.CHRISTOPH WALTZ .Â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAw87 DEC 1 2014 Hollywood California U S Award Winning Actor Christoph Waltz honored With Star ON The Hollywood Walk of Fame Hollywood Blvd in Front of Musso & Frank Barbecue Hollywood Approx 12 01 2014 Christoph Waltz â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAw87

Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда 04.10.2021

Мировую славу ему принесли роли в фильмах Тарантино "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". Кристоф Вальц стал звездой Голливуда, оставаясь звездой европейского кино.
31/08/2021 Serena Rossi attends the Patroness photocall during the 78th Venice International Film Festival on August 31, 2021 in Venice, Italy. (Photo by Matteo Chinellato/NurPhoto)

Юра, Олег и весь Голливуд: Венеция становится лучшим фестивалем мира 01.09.2021

Пожалуй, можно сказать, что Венецианский - единственный из мировых кинофестивалей, "акции" которого выросли за время пандемии.

An arrested Belarus opposition supporter waves from behind a barred window of a detention center in Minsk Sunday, 26 March 2006. Hundreds of Belarusian opposition activists are still in jail on Sunday, one day after mass crackdowns by the government. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

Максим Знак: "Текст обвинения похож на сценарий голливудского блокбастера" 17.06.2021

Оппозиционер и известный юрист Максим Знак в интервью из СИЗО в Минске рассказал об обвинениях против себя, результатах голодовки и о сюжете романа, который пишет в тюрьме. Эксклюзив DW.
2.-Marilyn-Monroe-Amangansett-New-York-1957 © Sam Shaw Inc./www.shawfamilyarchives.com

Мэрилин Монро: лучшие фото звезды Голливуда 01.06.2021

Ровно 95 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась самая знаменитая голливудская блондинка Мэрилин Монро. Лучшие фотографии - в галерее DW.
Мэрилин Монро

Мэрилин Монро: красота, над которой время не властно 01.06.2021

Сегодня - 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Светлые волосы, томный взгляд, чувственные губы, - это была одна из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда.
Tom Cruise smiles as he gives an interview during a red carpet event for the movie Mission: Impossible - Fallout at the Imperial Ancestral Temple in Beijing, China, Wednesday, Aug. 29, 2018. The film opens in China on Aug. 31. (AP Photo/Mark Schiefelbein) |

Том Круз в знак протеста вернул награды "Золотого глобуса" 11.05.2021

Знаменитый актер недоволен отсутствием расового разнообразия в жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы. Телекомпания NBC в знак протеста уже отказалась вести трансляцию вручения премии "Золотой глобус".
31.01.2020, USA, Los Angeles: Oscar-Statuen aus Schokolade mit goldenem Überzug stehen bei der Pressevorschau des Gouverneursballs für die 92. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 9. Februar im Dolby Theatre statt. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Еще не Берлинале, но уже почти Канны: как изменился Голливуд 16.03.2021

Вот это поворот. Когда-то вульгарный и ориентированный на блокбастеры "Оскар" собирается в 2021 году раздать статуэтки независимым и низкобюджетным лентам.
NEWS OF THE WORLD, from left: Tom Hanks, Helena Zengel, 2020. © Universal Pictures / Courtesy Everett Collection

"Золотой глобус" может достаться школьнице из Берлина 25.02.2021

Хелене Ценгель всего 12 лет, а она уже снялась в восьми фильмах и может стать лучшей актрисой второго плана за роль в вестерне "Новости со всех концов света", где сыграл и Том Хэнкс.
Festival director Dieter Kosslick arrives for the closing ceremony of the 69th Berlinale International Film Festival Berlin at Berlinale Palace on February 16, 2019 in Berlin, Germany. (Photo by Manuel Romano/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Черная шляпа, красный шарф, голливудские звезды. Секрет успеха Берлинале 12.02.2021

Многолетний директор Берлинале Дитер Косслик давно стал легендой, а Берлинский кинофестиваль - третьим в мире по значимости (после Канн и Венеции). Как ему это удалось?
Schauspielerin Kristen Stewart als Prinzessin Diana in einer Szene des Films Spencer (undatiert). In dem Set-Foto des verwandelt sich Stewart täuschend echt in Prinzessin Diana - mit leicht geneigtem Kopf und scheuem Blick unter einem schwarzen Hut mit Schleier. Die Dreharbeiten unter Regie von Larrain sind jetzt angelaufen. +++ dpa-Bildfunk +++

Голливудская звезда сыграет принцессу Диану в Германии (фото) 29.01.2021

Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
THE RED TENT, Claudia Cardinale, Sean Connery, 1971 | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет 31.10.2020

Члены семьи Шона Коннери подтвердили информацию о смерти актера, обладателя "Оскара" и трехкратного лауреата премии "Золотой глобус".
*****ACHTUNG: Bitte beachten Sie: Diese Fotos dürfen nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film HELMUT NEWTON – THE BAD AND THE BEAUTIFUL unter Nennung des Filmtitels verwendet / veröffentlicht werden. ******* 07 Arena, New York Times © Foto: Helmut Newton, Helmut Newton Estate / Courtesy Helmut Newton Foundation

"Красивые и злые": модели Хельмута Ньютона вспоминают фотографа 09.07.2020

Хельмут Ньютон был одним из самых популярных фотографов последнего столетия - и одним из самых спорных. Немецкий режиссер Геро фон Бём в интервью DW рассказывает о своем новом фильме.

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