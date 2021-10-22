"Золотой глобус" может достаться школьнице из Берлина

Хелене Ценгель всего 12 лет, а она уже снялась в восьми фильмах и может стать лучшей актрисой второго плана за роль в вестерне "Новости со всех концов света", где сыграл и Том Хэнкс.