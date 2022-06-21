"Голодные игры": в Германии будут снимать приквел блокбастера

В августе на западе Германии начнутся съемки очередного голливудского блокбастера. В индустриальной Рурской области (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) с ее множеством бывших шахт и заводских цехов будут снимать приквел "Голодных игр" по бестселлеру американской писательницы Сьюзен Коллинз. Киноплощадки разместятся, в частности, в Дуйсбурге, Хаттингене и Кельне, однако конкретные детали создатели фильма пока не раскрывают.
Внимание: требуются жители Панема
В новом фильме с рабочим названием "Баллада о змеях и певчих птицах" события происходят за 64 года до событий первой части саги о "голодных играх", которые богачи из тоталитарного Панема устраивают в назидание бунтующим жителям угнетенных дистриктов. В картине расскажут предысторию главной героини Китнисс Эвердин и президента-тирана Кориолана Сноу. Одноименный роман вышел в свет на английском языке в 2020 году. Кинопремьера планируется в ноябре 2023 года.
Ландшафтный парк Дуйсбург-Норд может стать площадкой для съемок приквела "Голодных игр"
Будущего главного злодея Панема сыграет пока мало известный широкой публике британский актер Том Блит. На роль Китнисс вместо Дженнифер Лоуренс на сей раз утверждена американская актриса и певица Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история").
Однако у всех желающих, не владеющих актерским мастерством, тоже есть возможность внести свою лепту в работу над новой кинокартиной. Агентство Eick ищет 3000 статистов, которые будут "населять" тоталитарное государство Панем. Для участия в кастинге до 8 августа можно заполнить анкету на сайте www.panem-casting.de и отправить две свои фотографии
Рэйчел Зеглер
Требуются люди в возрасте от восьми до 80 лет - различного происхождения, пола и гендерной идентичности. При этом важна выразительная, но естественная внешность. Видимые татуировки, пирсинг, загар из солярия, перманентный макияж или туннельные серьги - табу. Короткие волосы или готовность обрить голову приветствуются. Поскольку большинство жителей Панема страдают от голода, то продюсеры отдают предпочтение худощавому типу телосложения.
Голливуд в Германии
Это уже пятый по счету фильм популярной трилогии, собравшей в общей сложности с 2012 по 2015 годы около трех миллиардов долларов в кинокассы. Работать над приквелом будет режиссер Фрэнсис Лоуренс, снявший три фильма серии из четырех.
Съемки трилогии проходили и в Германии - в Берлине, на территории бывших аэропорта Темпельхоф, электростанции на Кёпеникер штрассе, химического завода в Рюдерсдорфе, казармы в потсдамском районе Крампниц, а также в международном конгресс-центре ICC и на киностудии Бабельсберг.
Сцена из "Голодных игр", снятая в аэропорту Темпельхоф
Что касается Северного Рейна - Вестфалии, то эта федеральная земля уже не раз становилась площадкой для съемок других известных фильмов. В частности, в ландшафтном парке Дуйсбург-Норд вокруг заброшенных сталелитейных заводов снимали культовый немецкий сериал "Вавилон-Берлин". Барочный дворцово-парковый ансамбль в Нордкирхене (район Косфельд) запечатлен в биографической драме о принцессе Диане "Спенсер", вышедшей в 2021 году. А "Облачный атлас" (2012) с Томом Хэнксом в главной роли снимали в столице - Дюссельдорфе. Здешнее соседство промышленных объектов с романтическими дворцами и живописной природой привлекает кинопродюсеров в том числе и из Голливуда. Немаловажное значение имеет и наличие в этом западногерманском регионе международных аэропортов - в Дюссельдорфе и между Кельном и Бонном.
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Автор: Андреас Кирххоф, Элла Володина