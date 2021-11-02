Главное управление лагерей и мест заключения (ГУЛАГ)

Новые факты пыток: Gulagu.net о жестких реалиях в российских тюрьмах. DW Новости (15.10.2021)

На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.