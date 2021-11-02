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Главное управление лагерей и мест заключения (ГУЛАГ)

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Die Gedenkstätte der Geschichte politischer Repressionen »Perm-36« (ru: Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36») ist das einzige Gulag-Museum auf dem gesamten Territorium der ehemaligen UdSSR, das sich auf dem Gelände eines ehemaligen Arbeitslagers befindet. Gegründet und geleitet wird das Museum von der russischen Nichtregierungsorganisation Perm-36. Copyright: NGO Perm-36. Die Bilder wurden uns frei zur Verfügung gestellt und dürfen im Zuge der Berichterstattung über die Gedenkstätte verwendet werden.

Верховный суд России не принял иск "детей ГУЛАГа" к Госдуме 02.11.2021

"Дети ГУЛАГа" обвиняют Госдуму в бездействии в связи с неисполнением решения Конституционного суда РФ. В Верховном суде отказались рассматривать их иск, сославшись на принцип разделения власти.
10.06.2018 Kundgebung für die Freilassung der politischen Häftlinge: Plakat mit Schriftzug: Putins Russland – Land der Rechtlosigkeit und Folter (Moskau, Russland)

Опрос "Левады": каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми 29.10.2021

11 процентов россиян уверены что пытки допустимы, когда это может спасти жизни невиновных, еще 9 полагают, что их можно применять к совершившим тяжкие преступления, говорится в опросе "Левада-центра".

Самый страшный вулкан Испании: жители Пальмы боятся за свою жизнь. Европа в фокусе 28.10.2021

Также в программе: пытки и издевательства в российских тюрьмах, почему активисты по защите климата в Великобритании в шоке, как музыка объединяет страны Балкан.

Новые шокирующие кадры пыток в тюрьмах России (15.10.2021) 15.10.2021

Истязания и изнасилования заключенных снимали на видеорегистраторы. Пострадавших сотни. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Осторожно: в сюжете демонстрируются шокирующие кадры!

Новые факты пыток: Gulagu.net о жестких реалиях в российских тюрьмах. DW Новости (15.10.2021) 15.10.2021

На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.

03/02/2021 Stacheldraht | Russland JVA Sacharowo bei Moskau | bei Nawalny-Protesten Verhaftete

Иркутские заключенные объявили голодовку в знак протеста против пыток 13.09.2021

Массовая голодовка в ИК-2 в Ангарске продолжается с 10 сентября, но начальник колонии уведомил о ней прокуратуру только после огласки в СМИ 13 сентября, заявил проект "Гулагу.нет".
Jens Siegert, the head of program Public diplomacy EU and Russia, former head of Heinrich Boell foundation in Russia the  foto from his personal archive

Как понять Россию? Начать со слова "обида", уверен немецкий знаток 13.07.2021

В Германии вышла книга немецкого знатока России Йенса Зигерта. В ней он предлагает понять Россию через слова "мат", "прописка" "борщ", "гопники" и "обида" - как это возможно? Интервью DW.

Новый ГУЛАГ? Власти РФ хотят привлекать осужденных на стройки (08.06.2021) 08.06.2021

Глава ФСИН ранее предложил привлекать осужденных на крупные стройки в России. Эту идею поддержали многие ведомства. Юристы же не уверены, что труд осужденных будет достойно оплачиваться.

Кто на самом деле сбил MH-17 в Донбассе: процесс перешел в решающую фазу. DW Новости (07.06.2021) 07.06.2021

В Гааге началось разбирательство дела по существу о сбитом над Донбассом "Боинге", выполнявшем рейс MH-17. В суде будут представлены материалы по вопросу, был ли лайнер сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета выпущена из района, подконтрольного пророссийским сепаратистам.

Лукашенко объявляет террор. Поправки из сказки. Песня китобоев – "Заповедник", выпуск 172, 30.05.21 31.05.2021

Сказ о Луке Мудрищеве и его подвигах. Царь Путин и его сказочные законы. Музыкальный сюжет по последним новостям. Смотрите в 172-м выпуске "Заповедника"!
Bildnummer: 54582041 Datum: 17.10.2010 Copyright: imago/Hohlfeld Ein historisches Foto (Häftlinge bei der Arbeit) in der Ausstellung im Gulag Perm 36. Das Arbeitslager am Dorf Kucino befindet sich ca. 90 Kilometer östlich der Stadt Perm im Ural. Es ist das einzige erhaltene Arbeitslager auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Das Reisen Objekte kbdig xsk 2010 quer Gulag Perm 36 Arbeitslager Straflager Lager Gefängnis Perm Ural Russland Politik Herbst Museum Sowjetunion Arbeit Zwangsarbeit Häftling o0 Repro sw Fotostory Bildnummer 54582041 Date 17 10 2010 Copyright Imago Hohlfeld a historic Photo Prisoners at the Work in the Exhibition in Gulag Perm 36 the Labour camps at Village Kucino is to Approx 90 Kilometre east the City Perm in Urals it is the only one preserved Labour camps on the Area the former Soviet Union the Travel Objects Kbdig xSK 2010 horizontal Gulag Perm 36 Labour camps Straflager Stock Prison Perm Urals Russia politics Autumn Museum Soviet Union Work Forced labour Prisoner o0 Repro black and white Photo Story

Комментарий: Рабский труд для строек путинизма 25.05.2021

Инициатива использовать труд заключенных в России вновь приведет к превращению их в рабов и возрождению практики ГУЛАГа. Но бизнес в РФ не против получить дармовую рабсилу, констатирует Иван Преображенский.
Gulag Workuta / Foto Geschichte: Russland / Straf- und Arbeitslager in der Sowjetunion. - Gulag Workuta (120 km noerdliche des Polarkreises, ab 1931 von Zwangsarbei- tern gebaut): Wachturm und Wohnba- racken. - Foto, 1930er / 1940er Jahre. E: Vorkuta Gulag / Photo / 1930s/1940s History: Russia: Gulags in the Soviet Union. - Vorkuta Gulag (120km north of the Arctic Circle, from 1931 built by forced labourers): watchtower and barracks). - Photo, 1930s / 1940s.

В Париже прошла акция памяти жертв ГУЛАГа 25.10.2020

Участники прошедшей в Париже акции "Возвращение имен" зачитали имена французов и жителей Франции, погибших в советских лагерях.
28.10.2017**** Das Denkmal für die Opfer des sowjetischen Terrors «Mauer der Trauer» des Bildhauers Georgi Franguljan in der russischen Hauptstadt Moskau, aufgenommen am 24.10.2017. Die monumentale «Mauer der Trauer» soll am 30. Oktober enthüllt werden. (zu dpa Russland erinnert mit großem Denkmal an die Stalin-Opfer vom 28.10.2017) Foto: Emile Alain Ducke/dpa | Verwendung weltweit

Канал имени Москвы: (не)забытая страница истории ГУЛАГа 23.10.2020

Крупнейший памятник истории ГУЛАГа - канал, соединяющий Волгу и Москву-реку - до сих пор не имеет охранного статуса. Российские власти неохотно вспоминают о том, какой ценой он был построен.

Bilder von den Pussy Riot (Nadeschda Tolokonnikowa und Marija Aljochina) im EU Parlament in Brüssel, heute von mir für das Studio Brüssel gemacht. Copyright: DW/Veronica Over

Участница Pussy Riot Алехина оштрафована за акцию "Стоп ГУЛАГ" 26.12.2019

Мария Алехина оштрафована на 150 тысяч рублей. Активистка обжалует приговор.

02 - Moskau, Gaidar-Preis für Sandarmoch Sie wurden von unserer Korrespondentin in Moskau Evlalia Samedova gemacht. Copyright: E.Samedova/ DW.

Премия имени Гайдара: в половине номинаций - тема сталинизма 15.11.2019

Среди награжденных премией имени Егора Гайдара - комплекс "Сандармох" и глава немецкого либерального фонда. Карл-Хайнц Паке рассказал, на что он потратит премию.
A pair of police officials patrol on a bridge outside The Kremlin in Moscow on March 26, 2018. The Kremlin has insisted that Moscow is innocent in the poisoning of former Russian spy Sergei Skripal after the US, Canada and several EU countries expelled Russian diplomats over the case. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Вблизи Кремля вывесили баннер "Стоп (!) ГУЛАГ" 08.11.2019

Участники прошедшей недалеко от Кремля акции "Стоп (!) ГУЛАГ", по собственным словам, хотели добиться прекращения политических репрессий в России.

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