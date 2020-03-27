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Герман Гессе

Dirk Bogarde in 'Tod in Venedig' Film / Einzeltitel: 'Tod in Venedig' (Morte a Venezia) (Italien 1970, Regie: Luchino Visconti, Buch: Luchino Visconti und Nicola Badalucco, nach einer Novelle von Thomas Mann). - Szene mit Dirk Bogarde. - Digitale Kolorierung.

Три немецких бестселлера об эпидемиях 27.03.2020

DW представляет три шедевра немецкой литературы, в которых идет речь об эпидемиях. Но во всех трех болезнь - не главная тема. К счастью.
HANDOUT - Das Bild Rosa Haus und Türme, 1919 von Hermann Hesse wird am 28.05.2014 in Bonn (Nordrhein-Westfalen) im August Macke Haus gezeigt. In Bonn werden vom 29. Mai bis 14. September 2014 unter dem Titel Hermann Hesse - Mit Feder und Farbe Werke aus dem Nachlass Heiner Hesses gezeigt. Foto: August Macke Haus/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Bericherstattung über die Ausstellung und nur bei Nennung: Foto: August Macke Haus/dpa) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Художник Герман Гессе 10.07.2014

Всемирную известность Герман Гессе приобрел благодаря своему литературному таланту. О том, что свои мысли он выражал и с помощью пера и кисти, до сих пор знают не многие.
Eine Besucherin der neuen Sonderausstellung «Hermann Hesse - Mit Feder und Farbe» im Kunsthaus Stade (Niedersachsen) schaut sich am 01.02.2014 einige der Aquarelle an. Die Ausstellung (02.02. - 11.05.2014) gibt einen Einblick in die Begeisterung des Autors für die Malerei und das Zeichnen. Foto: Ingo Wagner/dpa

Выставка в Штаде показывает психоаналитическую живопись Гессе 03.02.2014

Герман Гессе начал рисовать и писать картины в 39 лет, когда переживал глубокий кризис и обратился к помощи психоанализа. Многие его художественные работы выставляются впервые.
#13447072 - Alte massiveTür im Kloster Maulbronn © focus finder

Монастырь Маульбронн - школа Кеплера и Гессе 14.01.2014

Часовня, трапезная, обходная галерея - из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, этот монастырь сохранился самым лучшим образом.
Eine Frau betrachtet am 28.11.2013 in Hamburg in der Kunsthalle eine Skulptur des Künstlers Gego mit dem Titel Sphäre Nr. 7 aus dem Jahr 1977. Die Kunsthalle zeigt bis zum 02. März 2014 parallel die Ausstellungen Eva Hesse - One More than One und Gego - Line as Object. Foto: Axel Heimken/dpa

Ледяные жезлы и шелковые нити: хаос структур Евы Гессе 10.12.2013

Она стала одним из первых скульпторов, работавших с пластмассой, мешковиной, каучуком. Работы Евы Гессе впервые показывают в Гамбурге, откуда ее семья бежала, спасаясь от нацистов.
Autor Aleksandr Kurganov Portfolio ansehen Bildnummer 12414862 Land Russische Föderation Repräsentative Kategorie Gegenstände Druckprodukte Buch Konzeptionelle Kategorie Lebensstil Erziehung Abschluss Keywords abzug alt auge ausbilden ausbildung auskunft bibliothek blatt brille business bücher closeup daten datenspeicher deckung dokument einstudieren forschung gesetz grunge hintergrund intelligenz isoliert jahrgang knowledge konzept kultur leere lernen lesen licht literacy literatur papier pen romans schriften schule stapel stil story strategie studieren system text universität weiß wissenschaft wörterbuch öffnen

Не счетом слов, а весом сказанного: Соломон Апт и искусство перевода 07.12.2011

Возможно, имя Соломона Апта знакомо не всем. Но ''его'' авторов знает каждый. Он познакомил русского читателя с Томасом Манном, Германом Гессе, Францем Кафкой и другими классиками современной немецкой литературы.
Frankfurter Buchmesse Symbolbild Lesen Bücher Bild 1 Dossier

Классика и чтиво: немецкие книги на Московской ярмарке 09.09.2011

Среди новинок 24-й Московской международной выставки-ярмарки есть немало книг, переведенных с немецкого. Это не только классика и труды знаменитых немецких философов, но также историческая литература, поэзия, фэнтези.
Udo Lindenberg Atlantic Affairs, Foto: Fritz Brinckmann LP

Удо Линденберг награжден литературной премией 18.01.2007

Один современник назвал Удо Линденберга лучшим лириком послевоенной Германии. Сам музыкант является фанатом Германа Гессе и спонсирует "озвучивание" стихов великого немецкого поэта. А еще он пел вместе с Пугачевой.
Das Literaturmuseum der Moderne in Marbach wird am Montag (09.01.2006) an die Deutsche Schillergesellschaft übergeben. In der Konstruktion des Architekten Chipperfield aus Beton und tropischem Holz werden auf rund 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in sechs Räumen vom 6. Juni an die reichen Bestände des Deutschen Literaturarchivs zur Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts gezeigt. Foto: Norbert Försterling dpa/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++

В городе Шиллера открылся Музей современной литературы 06.06.2006

Музей современной литературы, который во вторник открылся в Германии, считается единственным в своем роде. Оригинальная экспозиция заинтересует любого: от подростка до серьезного ученого.