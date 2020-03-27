Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
DW представляет три шедевра немецкой литературы, в которых идет речь об эпидемиях. Но во всех трех болезнь - не главная тема. К счастью.
Всемирную известность Герман Гессе приобрел благодаря своему литературному таланту. О том, что свои мысли он выражал и с помощью пера и кисти, до сих пор знают не многие.
Герман Гессе начал рисовать и писать картины в 39 лет, когда переживал глубокий кризис и обратился к помощи психоанализа. Многие его художественные работы выставляются впервые.
Часовня, трапезная, обходная галерея - из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, этот монастырь сохранился самым лучшим образом.
Она стала одним из первых скульпторов, работавших с пластмассой, мешковиной, каучуком. Работы Евы Гессе впервые показывают в Гамбурге, откуда ее семья бежала, спасаясь от нацистов.
Возможно, имя Соломона Апта знакомо не всем. Но ''его'' авторов знает каждый. Он познакомил русского читателя с Томасом Манном, Германом Гессе, Францем Кафкой и другими классиками современной немецкой литературы.
Среди новинок 24-й Московской международной выставки-ярмарки есть немало книг, переведенных с немецкого. Это не только классика и труды знаменитых немецких философов, но также историческая литература, поэзия, фэнтези.
Один современник назвал Удо Линденберга лучшим лириком послевоенной Германии. Сам музыкант является фанатом Германа Гессе и спонсирует "озвучивание" стихов великого немецкого поэта. А еще он пел вместе с Пугачевой.
Музей современной литературы, который во вторник открылся в Германии, считается единственным в своем роде. Оригинальная экспозиция заинтересует любого: от подростка до серьезного ученого.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact