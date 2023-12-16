Журналистке Маше Гессен вручена немецкая премия

Незадолго до церемонии два соучредителя премии Ханны Арендт дистанцировались от вручения ее Гессен. Поводом стало сравнение Гессен ситуации в секторе Газа с еврейскими гетто.

Премия Ханны Арендт (Hannah-Arendt-Preis) за политическую мысль вручена в субботу, 16 декабря, в Бремене российской и американской журналистке и писательнице Маше Гессен. Решение о присуждении ей этой премии было принято еще летом. Гессен на протяжении нескольких лет описывает политические течения и конфликты как в американском, так и российском обществе, говорилось в решении жюри. В своих работах журналистка касается тем борьбы за власть, тоталитарных тенденций, гражданского неповиновения и любви к свободе.

Церемония должна была состояться в ратуше Бремена, однако в последний момент два соучредителя награды - фонд имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) и власти Бремена решили дистанцироваться от вручения премии.

Журналистка сравнила сектор Газа с еврейским гетто времен нацизма

Причиной стала недавняя публикация эссе Гессен под названием "In the Shadow of the Holocaust" ("В тени Холокоста") в журнале The New Yorker , которая первоначально поставила само вручение премии под сомнение. Читателям особенно бросился в глаза один пассаж в статье, вышедшей 9 декабря: "В течение последних 17 лет сектор Газа представляет собой густонаселенную, обедневшую, обнесенную стеной территорию, покидать пределы которой даже на короткое время может лишь небольшая часть населения, другими словами - гетто. Не как еврейское гетто в Венеции или гетто в центре города в Америке, а как еврейское гетто в восточноевропейской стране, оккупированной нацистской Германией".

Высказывания Гессен вызвали в Германии острую критику и требования лишить журналистку награды. Общественное объединение "Премия имени Ханны Арендт", однако, не отказалось от вручения награды, несмотря на критику. По словам представителей объединения, невручение премии Маше Гессен означало бы, что общество отвернулось от мыслителя, который стремится поделиться знаниями и новым взглядом на проблему.

Вручение премии под охраной полиции

Награда, однако, была вручена не в ратуше Бремена, как первоначально планировалось, а в небольшом актовом зале, охраняемом полицией. Причем незадолго до начала церемонии место вручения премии вновь перенесли. На церемонии присутствовало около 50 гостей.

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