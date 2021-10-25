Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германо-германская граница

Mehrere Migranten sitzen auf einer Wiese vor Containern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Im Zuge der deutlich gestiegenen Registrierung von Migranten in Brandenburg informierte sich der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübgen (CDU), vor Ort über die aktuelle Situation.

В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям 25.10.2021

Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши по белорусскому маршруту. Их число составило 6162 человека.
+++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung++++ Stiftung Berliner Mauer l Kassiber an DDR-Grenzposten

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР? 12.08.2021

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.
12.08.2019, Sachsen-Anhalt, Marienborn: Ein Hinweisschild für die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn an der Autobahn. Die ehemalige Grenzübergangsstelle war die größte und bedeutendste Kontrollstelle an der deutsch-deutschen Grenze und wurde vor allem für den Transitverkehr nach Westberlin genutzt. Die 1974 eröffnete und 10.000 Quadratmeter große überdachten Kontrollstellen der ehemaligen LKW-, PKW-, Veterinär- und Zollkontrolle sind heute Teil der Gedenkstätte | Verwendung weltweit

Мариенборн - крупнейший КПП на германо-германской границе 02.10.2020

Этот мемориальный комплекс находится около федерального автобана A2 между Саксонией-Анхальт и Нижней Саксонией, где когда-то проходила германо-германская граница.
02.07.2019 *** Secretary Mike Pompeo during a photo opportunity with Kazakh Foreign Minister Beybut Atamkulov at the State Department in Washington, Tuesday, July 2, 2019. (AP Photo/Susan Walsh) |

Госсекретарь США Помпео прибыл в Германию 06.11.2019

Майк Помпео посетит военнослужащих США в Баварии, побывает на бывшей границе ГДР и ФРГ и встретится с главой МИД Германии. Запланированы также переговоры с канцлером и главами немецких Минфина и Минобороны.
09.06.2019, Sachsen-Anhalt, Salzwedel: Ein ehemaliger Grenzturm der DDR-Grenztruppen steht in der Landschaft bei Salzwedel in der westlichen Altmark an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Hier im Altmarkkreis Salzwedel verläuft auch das Grüne Band. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Зеленая полоса - маршрут вдоль бывшей германо-германской границы (фото) 03.10.2019

Протяженность этой границы составляла 1400 километров. Пограничникам ГДР было приказано открывать огонь по беглецам на поражение.

Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Остатки железного занавеса в деревне Мёдларойт (видео) 07.02.2017

После раздела Германии жители этой деревни оказались по разные стороны границы - в Баварии и Тюрингии. Полетаем над остатками заграждений на дроне - #DailyDrone.
Various graffiti are painted on the Berlin Wall on the West Berlin side on April 29, 1984. The Berlin wall built by the East German government to seal off East Berlin from the part of the city occupied by the three main western powers (USA, Great Britain and France), and to prevent mass illegal emigration to the West. The wall, built along the border between German Democratic Republic (GDR) and Federal Republic of Germany, was the scene of the shooting of many East Germans who tried to escape from GDR. The two countries remained divided until November 1989 when the wall was unexpectedly opened following increased pressure for political reform in GDR. (Photo credit should read JOEL ROBINE/AFP/Getty Images)

В Петербурге показали фильмы DW о падении Берлинской стены 09.11.2012

Документальная и анимационная ленты заинтересовали зрителей.
Stacheldraht hängt am Montag (09.11.2009) auf dem Gelände des deutsch-deutschen Museums im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth nahe Hof auf einem Zaun vor einem Wachturm. Foto: David Ebener dpa +++(c) dpa - Report+++

Как ФРГ и ГДР заключенными торговали 27.08.2012

Сделка была взаимовыгодной. Для ФРГ главными были мотивы политические, для ГДР - экономические.
06.2009 DW-TV Eingemauert Fahrzeugsperren

Германо-германская граница: виртуальная экскурсия в прошлое 29.06.2009

К 20-летию падения Берлинской стены Deutsche Welle в сотрудничестве с Фондом Berliner Mauer представляет уникальный проект: восстановленная по историческим документам германско-германская граница в компьютерной анимации.