Германо-германская граница

Госсекретарь США Помпео прибыл в Германию

Майк Помпео посетит военнослужащих США в Баварии, побывает на бывшей границе ГДР и ФРГ и встретится с главой МИД Германии. Запланированы также переговоры с канцлером и главами немецких Минфина и Минобороны.