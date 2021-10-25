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Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши по белорусскому маршруту. Их число составило 6162 человека.
Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.
Этот мемориальный комплекс находится около федерального автобана A2 между Саксонией-Анхальт и Нижней Саксонией, где когда-то проходила германо-германская граница.
Майк Помпео посетит военнослужащих США в Баварии, побывает на бывшей границе ГДР и ФРГ и встретится с главой МИД Германии. Запланированы также переговоры с канцлером и главами немецких Минфина и Минобороны.
Протяженность этой границы составляла 1400 километров. Пограничникам ГДР было приказано открывать огонь по беглецам на поражение.
После раздела Германии жители этой деревни оказались по разные стороны границы - в Баварии и Тюрингии. Полетаем над остатками заграждений на дроне - #DailyDrone.
Документальная и анимационная ленты заинтересовали зрителей.
Сделка была взаимовыгодной. Для ФРГ главными были мотивы политические, для ГДР - экономические.
К 20-летию падения Берлинской стены Deutsche Welle в сотрудничестве с Фондом Berliner Mauer представляет уникальный проект: восстановленная по историческим документам германско-германская граница в компьютерной анимации.
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