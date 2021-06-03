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Около 15 тысяч жителей домов на северо-востоке Ганновера были эвакуированы на время операции по обезвреживанию неразорвавшихся авиабомб.
Может быть, кто-то может и хочет устоять от соблазна открыть подарки до Рождества, но сурикаты и другие обитатели Ганноверского зоопарка решили не ждать.
"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
Эти редкие свиньи находятся под угрозой вымирания, но породу в Германии все же пытаются сохранить.
НДПГ провела в Ганновере акцию против журналистов и их "односторонней информационной подачи". В ответ на улицы города вышли тысячи противников неонацистов.
Так выглядел один из недавних майских вечеров в ганноверском районе Андертен.
Во многих других странах их используют уже не первый год, но в Германии первую такую систему для борьбы с лихачами ввели в эксплуатацию только сейчас.
Легковой автомобиль протаранил ведущие на летное поле ворота и выехал на площадку для обслуживания самолетов в аэропорту Ганновера, водитель задержан.
В связи с развитием производства электромобилей VW может сократить до 4 тысяч рабочих мест в Ганновере и до 3 тысяч - в Эмдене, пишет dpa.
Тысячи человек участвовали в акциях против запланированных законов о полиции в землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония.
Летний замок Мариенбург был возведен под Ганновером в неоготическом стиле в 1867 году и до сих пор находился в собственности династии Вельфов.
Витраж высотой около 12 метров, который Герхард Шрёдер подарит ганноверской церкви, будет изготовлен по эскизу его друга художника Маркуса Люперца. Приблизительная стоимость работ оценивается в 100 тысяч евро.
Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца.
Неизвестные устроили поджоги на двух железнодорожных вокзалах в земле Бранденбург. Поезда между Берлином и Гамбургом, а также между Берлином и Ганновером пустили в обход.
Одну бомбу разрезали сильной струей воды. Из-за разрушенного детонатора ее невозможно было обезвредить обычным способом.
В Ганновере проходит одна из крупнейших эвакуаций со времен Второй мировой войны. Это связано с обнаружением на стройплощадке в этом городе сразу нескольких неразорвавшихся авиабомб времен войны.
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