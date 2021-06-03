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Ганновер

++++ 03/06/2021+++ Ein Bagger steht auf einer Baustelle. Auf einem Baufeld im Stadtteil Misburg-Nord in Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. In der Nähe des Fundortes wurden noch andere Kampfmittelverdachtspunkte sondiert. Zur Entschärfung müssen tausende Menschen ihre Häuser verlassen.

В Ганновере обезвредили две авиабомбы времен Второй мировой войны 03.06.2021

Около 15 тысяч жителей домов на северо-востоке Ганновера были эвакуированы на время операции по обезвреживанию неразорвавшихся авиабомб.
Erdmännchen schauen sich im Erlebnis-Zoo Hannover neugierig einen Karton in Lebkuchenhaus-Optik an.

Любопытные сурикаты уже распаковали свои подарки (фото) 23.12.2020

Может быть, кто-то может и хочет устоять от соблазна открыть подарки до Рождества, но сурикаты и другие обитатели Ганноверского зоопарка решили не ждать.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 25 : Aircraft personnel of Russia's largest airline Aeroflot take part in a training at the training center at Sheremetyevo International Airport in Moscow, Russia on December 25, 2019. Aeroflot personnel practice in trainings such as first aid and evacuation process in emergency cases given at the center. The company trains its personnel in groups including pilots and cabin crew members. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Аэрофлот" сократит рейсы в Германию, Францию и Испанию 11.03.2020

"Аэрофлот" из-за коронавируса теперь не будет летать в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне остаются.
27.02.2020, Niedersachsen, Hannover: Junge Bentheimer Schweine tollen auf Meyers Hof im Zoo Hannover. Am 17. Februar kamen gleich zehn kleine Schweine im Zoo auf die Welt. Da die Bentheimer Schweine in der modernen Viehwirtschaft mit anderen Hochleistungsrassen nicht mithalten können, sind sie vom Aussterben bedroht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

Немецкий зоопарк показал сразу десять очень редких поросят (фото) 01.03.2020

Эти редкие свиньи находятся под угрозой вымирания, но породу в Германии все же пытаются сохранить.

23.11.2019, Niedersachsen, Hannover: Teilnehmer einer Gegendemonstration des Bündnisses ·bunt statt braun· protestieren im Zentrum von Hannover gegen einen Neonazi-Aufmarsch. Die rechtsextreme NPD hat zu einer Demonstration gegen Journalisten aufgerufen, die kritisch über die rechte Szene berichtet haben. Foto: Ole Spata/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Тысячи человек протестовали в Ганновере против акции неонацистов 23.11.2019

НДПГ провела в Ганновере акцию против журналистов и их "односторонней информационной подачи". В ответ на улицы города вышли тысячи противников неонацистов.

09.05.2019, Niedersachsen, Hannover: Die Sonne geht hinter der Anderter Windmühle unter. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Жилая ветряная мельница в Ганновере (фото) 12.05.2019

Так выглядел один из недавних майских вечеров в ганноверском районе Андертен.
ARCHIV - 18.12.2018, Niedersachsen, Laatzen: Autos fahren auf der Bundesstraße B6 in der Region Hannover vorbei an einem Streckenradar (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Das bundesweit erste Streckenradar soll am 14.01.2019 scharf gestellt werden. Bei einem Streckenradar wird das Tempo von Autofahrern über einen längeren Straßenabschnitt gemessen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии ввели секционный контроль скорости (фото) 14.01.2019

Во многих других странах их используют уже не первый год, но в Германии первую такую систему для борьбы с лихачами ввели в эксплуатацию только сейчас.
ARCHIV - 20.10.2014, Niedersachsen, Hannover: Der Schriftzug Hannover Airport am Fluggastgebäude des Flughafens. (zu dpa Flugverkehr nach Zwischenfall am Flughafen Hannover eingestellt vom 29.12.2018) Foto: Holger Hollemann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Аэропорт Ганновера на полдня приостановил работу из-за инцидента с автомобилем 29.12.2018

Легковой автомобиль протаранил ведущие на летное поле ворота и выехал на площадку для обслуживания самолетов в аэропорту Ганновера, водитель задержан.

ARCHIV - 09.03.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Ein Volkswagen steht in der Innenstadt an einer Ladesäule. Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw sieht sich für die weitere Elektrifizierung und Digitalisierung der Flotte gerüstet. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Volkswagen может сократить до 7 тысяч рабочих мест в Германии 21.12.2018

В связи с развитием производства электромобилей VW может сократить до 4 тысяч рабочих мест в Ганновере и до 3 тысяч - в Эмдене, пишет dpa.
08.12.2018, Niedersachsen, Hannover: Teilnehmer des Demonstrationszug des Bündnisses #noNPOG protestieren gegen das geplante niedersächsische Polizeigesetz (NPOG). Die Überarbeitung des Polizeigesetzes ist eines der zentralen Vorhaben der rot-schwarzen Koalition in Hannover. Foto: Clemens Heidrich/dpa | Verwendung weltweit

На западе ФРГ протестуют против законопроектов о полиции 08.12.2018

Тысячи человек участвовали в акциях против запланированных законов о полиции в землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония.
ARCHIV - 18.01.2017, Niedersachsen, Hildesheim: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt das Schloss Marienburg inmitten der von Raureif bedeckten Bäume. Der Verkauf des maroden Schlosses für einen symbolischen Euro an die öffentliche Hand beschäftigt nun auch den Landtag in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Замок немецкого рода Вельфов продан за один евро (фото) 03.12.2018

Летний замок Мариенбург был возведен под Ганновером в неоготическом стиле в 1867 году и до сих пор находился в собственности династии Вельфов.
Bildbeschreibung: Titel: Evangelische Marktkirche, Hannover Schlagworte: Hannover, Marktkirche, Gottesdienst Wer hat das Bild gemacht?: Evangelische Kirchengemeinde, Hannover Bildrechte, Copyright: Pfr. Dr. Thomas Dörken-Kucharz Senderbeauftragung für DRadio und DW Rundfunkarbeit im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) für den Medienbeauftragten des Rates der EKD

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подарит церкви в Ганновере дорогой витраж 22.04.2018

Витраж высотой около 12 метров, который Герхард Шрёдер подарит ганноверской церкви, будет изготовлен по эскизу его друга художника Маркуса Люперца. Приблизительная стоимость работ оценивается в 100 тысяч евро.
Welterbe Goslar, Reportage Kaiserpfalz. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

10 причин любить Нижнюю Саксонию 17.11.2017

Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца.
Beschreibung: ICE Strecke Berlin München ICE 4 auf der Fahrt über die kurvenreiche Strecke im Frankenwald Copyright: Deutsche Bahn AG Frei zur Verwendung für Pressezwecke

Поджоги привели к сбоям в движении поездов в Германии 19.08.2017

Неизвестные устроили поджоги на двух железнодорожных вокзалах в земле Бранденбург. Поезда между Берлином и Гамбургом, а также между Берлином и Ганновером пустили в обход.

HANOVER, GERMANY - MAY 07: A view of the location where unexploded bombs from World War II might possibly lie underground on May 7, 2017 in Hanover, Germany. 50,000 residents have to be evacuated. Unexploded World War II bombs, mostly from Allied aerial bombing, remain a deadly legacy and smaller scale evacuations are a regular occurrence in major urban centers across Germany throughout the year. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

В Ганновере обезврежены три бомбы времен Второй мировой войны 07.05.2017

Одну бомбу разрезали сильной струей воды. Из-за разрушенного детонатора ее невозможно было обезвредить обычным способом.
HANOVER, GERMANY - MAY 07: Residents wait for the tram as part of the evacuation of 50,000 people on May 7, 2017 in Hanover, Germany. Bomb disposal experts will check five locations in the city today where unexploded bombs from World War II might possibly lie underground. Today's evacuation is among the largest ever in post-World War II Germany. Unexploded World War II bombs, mostly from Allied aerial bombing, remain a deadly legacy and smaller scale evacuations are a regular occurrence in major urban centers across Germany throughout the year. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

В Ганновере из-за бомб времен войны эвакуированы 50 тысяч человек 07.05.2017

В Ганновере проходит одна из крупнейших эвакуаций со времен Второй мировой войны. Это связано с обнаружением на стройплощадке в этом городе сразу нескольких неразорвавшихся авиабомб времен войны.
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