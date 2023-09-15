В Германии можно обменять права на бесплатный проездной

Бесплатный проезд в течение года по всей Германии предлагается жителям Любека. Но только тем, кто добровольно и навсегда откажется от своих водительских прав. Есть ли желающие?

Жители ганзейского города Любека могут получить бесплатно так называемый "Немецкий билет" (Deutschlandticket) - единый месячный проездной для пользования общественным транспортом на всей территории ФРГ. Причем сразу на целый год. Этот билет действует круглосуточно на любое количество поездок на местном и региональном транспорте по всей стране: в автобусах, трамваях, метро, электричках, поездах государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn (в вагонах второго класса) и т.д. Частные транспортные компании и паромы, как правило, не принимают участие в данной программе.

Обычная цена этого месячного проездного - 49 евро, то есть 588 евро в год. Жители Любека могут эту сумму сэкономить. Однако, чтобы получить бесплатный годовой проезд по всей Германии, необходимо выполнить главное условие : отказаться от водительских прав. Насовсем! "Участники сдают водительские права навсегда, т.е. принимают решение отказаться от автомобиля и перейти в будущем на общественный транспорт", - уточнили в ответ на запрос DW в пресс-службе мэрии города. В обмен на это власти Любека берут на себя расходы за "Немецкий билет" в течение года.

Сколько человек участвует в акции?

Этот пилотный проект рассчитан на три года и ограничивается выдачей тысячи годовых абонементов в 2023 году и по 500 годовых абонементов в 2024 и 2025 годах. По правилам акции, обмен может быть произведен только один раз, а бесплатный проездной предоставляется максимум на год. После окончания срока его действия нужно будет самому приобретать абонемент на пользование "Немецким билетом" за 49 евро в месяц.

Но много ли в Любеке оказалось желающих аннулировать свои водительские права и пересесть на общественный транспорт? Как ответил на запрос DW Хансйорг Виттерн (Hansjörg Wittern), представитель пресс-службы мэрии города, "в этом году на данный момент билеты получили около 750 человек. Большинство заявок (около 430) было подано в апреле - сразу после того, как объявили о том, что протестированная в прошлом году программа будет продолжена. С тех пор количество заявок составляет от 40 до 100 в месяц". В пресс-службе также рассказали, что в 2022 году, во время пробного испытания, все выделенные предусмотренные проектом 500 годовых абонементов были распределены в течение трех месяцев. Поэтому в этом году билетов вдвое больше.

"Плюсы" и "минусы" обмена прав на проездной

Безусловно, в пользовании общественным транспортом есть много плюсов. Автобусы и поезда более безопасны и гораздо более экологичны, чем автомобили. Как правило, они и дешевле. В отличие от езды на автомобиле, время в пути можно активно использовать для работы или чтения.

Однако есть и минусы. Прежде всего - отмена рейсов и опоздания общественного транспорта, что особенно неприятно для тех, кому приходится ежедневно ездить на работу или по другим важным делам. К тому же следует учитывать, что если кто-то передумает и захочет снова сесть за руль собственного автомобиля, то сделать это, судя по всему, будет не так просто. Поскольку предыдущие водительские права, в соответствии с условиями акции, будут аннулированы, то придется снова пройти обучение в автошколе и сдать экзамены. Получение нового разрешения на управление автомобилем стоит в Германии более двух тысяч евро.

Пока рано делать выводы о том, насколько велики будут изменения в сознании немцев, и сколько человек решатся окончательно отказаться от водительских прав в пользу билета на общественный транспорт.

В прошлом году каждый третий поезд компании Deutsche Bahn пришел с опозданием Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

До этого права на проездной меняли только пожилым людям

Идея предоставления бесплатного проездного в обмен на добровольное аннулирование водительских прав в Германии не нова. Акции подобного рода с похожими условиями проводятся практически во всех федеральных землях примерно с 2012 года, и в последнее время в них участвуют все больше городов и регионов. Однако, в отличие от Любека, до сих пор они были ориентированы на людей пожилого возраста - как правило, старше 65 лет.

По данным немецкого статистического ведомства Statista , в 2021 году люди старше 65 лет пропорционально реже попадали в дорожно-транспортные происшествия, чем молодые. Однако в тех случаях, когда они являлись участниками ДТП, они чаще оказывались виноватыми и получали более серьезные травмы. Основными причинами аварий становилось несоблюдение права преимущественного проезда, а также неправильная реакция при поворотах, движении задним ходом и начале движения. В прошлом году в Германии в ДТП погибло в общей сложности 1023 участника дорожного движения в возрасте старше 65 лет, и большинство из них были водителями автомобилей.

Чтобы помочь людям в возрасте, которые в силу каких-либо причин не могут или не хотят больше садиться за руль, оставаться мобильными и активными членами общества, в Германии осуществляется множество различных мероприятий, в том числе - акции по обмену водительских прав на бесплатный проездной. И тут тоже главное условие - добровольно и навсегда отказаться от своих водительских прав. Например, в Ганновере в акции "Билет вместо водительских прав" к концу прошлого года приняло участие около трех с половиной тысяч пожилых людей, и поэтому она была продлена еще на два года.

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