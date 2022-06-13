 Где в Европе за проезд на общественном транспорте не нужно платить | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.06.2022

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Культура и стиль жизни

Где в Европе за проезд на общественном транспорте не нужно платить

В Германии все лето действует специальный тариф. Проездной билет на месяц можно купить всего за 9 евро. В Европе есть страны, которые предлагают и нулевой тариф.

Трамвай в Люксембурге

Вместо автомобиля - общественный транспорт: изменение ситуации с общественным транспортом в Германии в настоящее время обсуждается не только в связи с глобальным потеплением климата, но и на фоне агрессивной войны России против Украины. В ответ на рост цен на топливо немецкое правительство приняло ряд мер, чтобы облегчить ситуацию жителей, вынужденных увеличить свои расходы на транспорт и продукты питания. Одной из таких мер стал проездной билет за 9 евро. Он должен облегчить финансовую нагрузку на жителей Германии и мотивировать их пересесть с частного на общественный транспорт. Как это будет работать на практике - покажет время. В некоторых европейских странах уже накоплен определенный опыт работы по популяризации общественного транспорта.

Люксембург

"Люксембург - первая страна в мире, сделавшая мобильность бесплатной", - подчеркивает правительство Люксембурга на своем сайте. Маленькое герцогство отменило платные билеты на общественный транспорт с 1 марта 2020 года. Пользоваться общественным транспортом бесплатно могут не только местные жители, но и гости, а также туристы. Люксембург имеет рекордное количество пассажиров, которые приезжают на работу из соседних стран. 

Министр транспорта Люксембурга Франсуа Бауш охарактеризовал переход на бесплатное пользование общественным транспортом как важную социальную меру. Правительство хочет превратить страну, население которой за 20 лет увеличилось на 40 процентов, в так называемую "лабораторию мобильности".

Что касается динамики пассажиропотока с момента введения бесплатного общественного транспорта, то официальной статистики пока нет. Ограничительные меры во время пандемии коронавируса, которые были введены сразу после того, как пользование общественным транспортом было объявлено бесплатным, искажают статистику первых месяцев. Бесплатный проезд на общественном транспорте финансируется в Люксембурге из госбюджета.

Мальта

Мальта хочет ввести бесплатный общественный транспорт с 1 октября 2022 года. Таким образом она станет второй европейской страной, которая отменит продажу билетов. Правительство объявило о своих планах еще в октябре 2021 года во время обсуждения бюджета. Одна из целей - уменьшить зависимость людей от автомобилей, объяснил DW Бертран Борг, редактор известной мальтийской газеты Times of Malta. 

Автовокзал в городе Валлетта - столице Республики Мальта

Автовокзал в городе Валлетта - столице Республики Мальта

Бесплатный общественный транспорт на Мальте финансируется за счет налогов. Все жители, оформившие специальные проездные билеты, в дальнейшем смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Если туристы захотят воспользоваться таким предложением, то им надо будет оформить билеты заблаговременно, до прибытия в страну.

Хасселт, Бельгия

На отмену оплаты общественного транспорта идут даже отдельные города и общины. Бельгийский город Хасселт получил международную известность главным образом после отмены еще в 1997 году платы за проезд на общественном транспорте. 

Железнодорожная станция города Хасселта

Железнодорожная станция города Хасселта

Эта акция просуществовала несколько лет, но в 2013 году городской администрации пришлось признать, что в долгосрочной перспективе финансовык затраты на бесплатное пользование общественным транспортом оказались слишком высокими.

Таллин, Эстония

В Таллине, столице Эстонии, все жители, зарегистрированные в городе, с 2013 года могут бесплатно пользоваться автобусами и электричками. Администрация города решилась на этот шаг еще и потому, что во время финансового кризиса многие люди уже не могли позволить себе оплату билетов. Однако проект пришлось субсидировать за счет дополнительных налоговых поступлений. 

Бесплатный общественный транспорт в Таллине

Бесплатный общественный транспорт в Таллине

До сих пор модель работала в эстонской столице без особых проблем. Но вопрос о бесплатном общественном транспорте в Эстонии остается спорным, говорит эстонский журналист Эвелин Калдоя: "Люди жалуются на то, что стало меньше маршрутов и стыковок для пересадок на другие линии и виды транспорта". Это означает, что данная бесплатная система не очень полезна для людей, которые пользуются ею для поездок на работу и домой, считает Калдоя.

В интервью DW Калдоя подчеркивает, что проект не уменьшил количество автомобилей на дорогах. "Несмотря на бесплатный общественный транспорт, люди, которые раньше ездили на машине, продолжают это делать и дальше", - констатирует Калдоя. Если автомобильный трафик и сократился, то это связано в первую очередь с повышением цен на топливо. Автобусы и электрички теперь бесплатны не только в столице, но и в большинстве регионах Эстонии.

Дюнкерк, Франция

В другом европейском городе бесплатный общественный транспорт привел к сокращению автомобильного движения: это французский город Дюнкерк на Нормандском побережье. Здесь бесплатно пользоваться общественным транспортом можно уже с 2018 года. Главной задачей проекта было  - пересадить людей на общественный транспорт. 

Одна из улицах французского города Дюнкерка

Стало ли меньше автомобилей на улицах французского города Дюнкерка?

Кажется, город добился своей цели. Согласно исследованию, проведенному несколько месяцев после введения бесплатного общественного транспорта, проект привел к сокращению количества поездок на частных автомобилях: половина опрошенных заявили, что они теперь пользуются автобусами гораздо чаще, чем раньше. Около пяти процентов опрошенных даже продали свою машину или отказались от покупки второй машины для других членов семьи из-за бесплатного проезда на автобусах.

Эксперименты на датских островах

На некоторых датских островах можно было временно пользоваться бесплатным местным транспортом, в основном по экономическим причинам.

Лина Холм-Якобсен, координатор по связям с общественностью и маркетингу Visit Denmark, рассказала DW, что это было частью программы поддержки правительства Дании по развитию туризма во время ограничительных мер из-за коронавирусной пандемии. Летом 2020-го и 2021 годов проезд на паромах на датские острова был бесплатным для пассажиров без автомобиля. Кроме того, во время летнего сезона цены на общественном транспорте в Дании были значительно снижены. Бесплатный паром в этом году больше не доступен, но посетители все еще могут воспользоваться сниженными ценами на местный общественный транспорт.

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    Автор: Максим Нелюбин


 

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