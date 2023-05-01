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Билет на мобильном телефоне
Билет на мобильном телефонеФото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance
Стиль жизниГермания

C 1 мая всю Германию можно объехать за 49 евро

Вера Фридрих
1 ч. назад

В ФРГ начинает действовать так называемый "Немецкий билет" (Deutschlandticket) - единый месячный проездной для пользования общественным транспортом на всей территории страны.

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В Германии с 1 мая начинает действовать так называемый "Немецкий билет" (Deutschlandticket) - единый месячный проездной для пользования общественным транспортом на всей территории страны. Стоит он 49 евро. При этом речь идет исключительно о локальном и региональном транспорте: городских автобусах, трамваях, метро, пригородных поездах и так далее. Скоростные поезда и автобусы дальнего следования оплачиваются отдельно - обладатели билета за 49 евро пользоваться ими не смогут. Исключение было сделано только для сообщения в Баден-Вюртемберге. На отрезке между Штутгартом и Зингеном обладатели единогого проездного могут воспользоваться и услугами скоростных поездов, которые в данном случае являются единственной возможностью для пассажиров добраться из одного города в другой.

Канцлер Шольц сел за руль автобуса

В прошедший четверг, 27 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил перед журналистами в Берлине и назвал "Немецкий билет" важным этапом на пути модернизации немецкого общества, после чего символически проехал круг за рулем столичного рейсового автобуса. По мнению Шольца, понять то, насколько велики будут изменения в сознании немцев, которые пересядут на общественный транспорт, и как повлияет введение льготного билета на экологию в Германии, можно будет лишь в долгосрочной перспективе. В данный момент делать выводы слишком рано.

Канцлер Германии Олаф Шольц за рулем берлинского автобуса
Олаф Шольц за рулем берлинского автобусаФото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Профсоюзы, природоохранные организации и объединения, чья деятельность направлена на защиту социально уязвимых групп населения, критикуют 49-евровый билет за дороговизну. За провоз велосипеда надо доплачивать, как и за проезд в вагонах первого класса (а таковые имеются в ФРГ и в региональных поездах). Пока не совсем ясно, как будут обстоять дела с такими видами транспорта, как, например, паромы. Так или иначе, каждому путешественнику рекомендуется подробно изучить маршрут, прежде чем отправляться в ближний или дальний путь.

Куда можно доехать за 49 евро

Кстати, насчет дальнего пути. С "Немецким билетом" действительно можно объехать всю Германию - это не фигура речи. Только займет такой путь - без скоростных поездов и автобусов - заметно больше времени. Так, дорога из самого северного населенного пункта Германии (поселок Лист на острове Зюльт в Северном море) в самый южный населенный пункт (деревня Оберстдорф в горах Баварии) займет почти сутки, причем ехать придется на автобусах и поездах минимум с 10 пересадками. 

Ягненок на острове Зюльт
В поселке Лист на острове Зюльт. Это самый северный населенный пункт ГерманииФото: alimdi/Arterra/imageBROKER/picture alliance
Лужайка крокусов близ поселка Оберстдорф
Лужайка крокусов близ поселка Оберстдорф, Бавария. Самый юг ГерманииФото: Jan Eifert/picture alliance

Из Гамбурга до Мюнхена можно добраться в среднем за 11 - 12 часов, из Берлина в Кельн - за девять. При этом стоит учитывать тот факт, что поезда не всегда приходят вовремя: пересадка может сместиться, это приведет к тому, что путешествие существенно затянется.   

На смену билету за 9 евро

"Немецкий билет" приходит на смену так называемому "9-евровому билету", с которым как жители Германии, так и туристы, три летних месяца 2022 года могли пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу. Этот проект, считающийся одним из главных успехов первого года пребывания Олафа Шольца у власти, должен был в какой-то степени компенсировать финансовые потери немцев от роста цен на топливо и продукты. Одновременно он привел к невиданной нагрузке на железнодорожную сеть - особенно на курортных направлениях.

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Что входит в стоимость проезда на транспорте в Германии?

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