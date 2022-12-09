В Германии снова появится льготный железнодорожный билет

На смену "9-евровому билету" придет "немецкий билет". Канцлер Шольц и представители регионов договорились о финансировании единого проездного стоимостью в 49 евро.

В Германии скоро появится так называемый "немецкий билет" (Deutschlandticket) - единый месячный проездной для пользования общественным транспортом по всей территории страны (исключая экспрессы). Об этом в четверг, 8 декабря, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после встречи в Берлине с главами немецких федеральных земель, пишет Die Welt. Стоить такой билет будет 49 евро и появится в 2023 году.

"Немецкий билет" появится - и уже скоро. Мы устранили все препятствия", - заявил Шольц. До этого сообщалось о разногласиях между представителями федерального центра и регионов Германии о том, из каких средств будет финансироваться этот проект.

"Немецкий билет" придет на смену так называемому "9-евровому билету", с которым как жители Германии, так и туристы, три летних месяца могли пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу.

Этот проект, считающийся одним из главных успехов первого года пребывания Олафа Шольца у власти, должен был в какой-то степени компенсировать финансовые потери немцев от роста цен на топливо и продукты. Одновременно он привел к невиданной нагрузке на железнодорожную сеть - особенно на курортных направлениях.

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