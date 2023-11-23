"Атака собачьими фекалиями" - скандал на сцене театра

"Атака собачьими фекалиями" - так называется спектакль, премьера которого состоялась на днях в Театре Йены (Theaterhaus Jena). Пьеса для шести актеров, поставленная голландским режиссером Валтером Бартом (Walter Bart), основана на реальном событии - и одном из самых громких околотеатральных скандалов последних лет.

А случился скандал 11 февраля 2023 года в фойе Ганноверской государственной оперы. В тот вечер директор балетной труппы Марко Гёкке (Marco Goecke) встретил среди гостей, пришедших на премьеру его постановки "Вера - Надежда - Любовь", Вибке Хюстер (Wiebke Hüster) - театрального критика авторитетной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Именитый хореограф, получивший в прошлом году престижную Немецкую танцевальную премию, публично обвинил критика в том, что она постоянно пишет оскорбительные рецензии на его постановки - якобы из-за личной неприязни - и пригрозил ей запретом на посещение оперного театра. После словесной перепалки Гёкке внезапно достал из кармана пакет с фекалиями своей таксы и размазал их по лицу женщины на глазах у изумленной публики.

Скандальный балетмейстер Марко Гёкке Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Причины конфликта и его рефлексия

В тот же вечер хореограф прокомментировал конфликт на своей страничке в Instagram. Как написал балетмейстер, "после 20 лет чтения того дерьма", которое писала Хюстер, "в конце концов чаша терпения переполнилась". Правда, в свое оправдание Гёкке добавил, что находился в состоянии эмоционального выгорания и действовал в состоянии аффекта, но в то же время осознает, что такой способ выражать свой гнев и оскорбленное самолюбие был "абсолютно не супер", что такая несдержанность в обществе совершенно неприемлема и что он как человек, который ранее не делал ничего подобного, тоже шокирован своими действиями. В ответ на этот скандал оперный театр Ганновера прервал сотрудничество с балетмейстером. Также в отношении него было начато расследование по факту оскорбления и нанесения телесных повреждений.

Несколько недель эта история была в новостях. Она рассматривалась не только как оскорбительная выходка с этической точки зрения, но и как нападение на свободу прессы и демократическую культуру. Сегодня, спустя девять месяцев, этот скандал вынесен на театральную сцену - он лег в основу спектакля "Атака собачьими фекалиями", представленного в Театре Йены. Этот театр, недавно удостоенный Федеральной театральной премии Германии, не ставит классический репертуар, а разрабатывает собственные пьесы. Немецко-голландский коллектив представил публике постановку-рефлексию на тему искусства и его оценки. На ближайшие три показа все билеты проданы.

Сцена из спектакля "Атака собачьими фекалиями" в Йене Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Кликбейт в названии спектакля

В отличие от арт-провокаций австрийца Гюнтера Бруса, который в свое время испражнялся в лекционном зале, или итальянца Пьеро Мандзони, который упаковывал свое "дерьмо художника" в банки и продавал каждый грамм по цене золота, на сцене в Йене настоящих экскрементов нет.

Как рассказала агентству dpa драматург театра Ханна Бауман (Hannah Baumann), перед ней не стояла задача во всех деталях воспроизвести реальное происшествие. Так же, как и для режиссера Валтера Барта. Он искал "свою собственную форму", как преподнести случившееся зрителям, чтобы они поняли и сами прошли этот процесс вместе с труппой. В результате, как сказал агентству dpa перед премьерой Барт, получилась "документальная работа с элементами вымысла, своего рода мокьюментари", с подзаголовком "Спектакль о тьме, красоте и прощении, основанный на реальной истории".

Голландский режиссер Валтер Барт Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Споры об искусстве и критиках

По сюжету, в провинциальном театре федеральной земли Тюрингия коллектив актеров ищет тему для спектакля, которая бы привлекла как можно больше внимания общественности. История с фекалиями становится фаворитом. Но можно ли вообще использовать вышеупомянутый случай в качестве основы для театральной постановки? Обсуждение этого инцидента превращается в своеобразный спектакль внутри спектакля: в коллективе возникают споры, трения, грозящие труппе распадом, а также страх попасть под огонь СМИ и самим стать персонами нон грата. Спектакль не предполагает вынесения приговора. Постановка отходит от самого действия и сосредотачивается на общих вопросах культуры, критики и понимания искусства в театральном мире. Она позволяет заглянуть во внутреннюю жизнь театрального коллектива и побуждает задуматься о взаимоотношениях между представителями искусства и критиками.

На сцене практически нет декораций, в центре - только экран для проекций и шесть стульев, актеры зачитывают вслух тексты электронных писем, которыми обменивались члены труппы при подготовке спектакля. Сначала - о поиске произведения. "Что это за акция с собачьими фекалиями?! - восклицает одна из участниц обсуждения. - Мне кажется совершенно циничным превращать такое событие в развлекательный вечер". Разве это не будет культом личности преступника, если рассказывать историю с его точки зрения, а не с позиции жертвы? Почему Гёкке не размазал дерьмо на своем лице? И как показать его чувство в тот момент - оскорбленный вид или едва скрываемое удовольствие на лице?.. Эти и множество других тем возникают на сцене.

В спектакле "Атака собачьими фекалиями" участвуют шесть актеров Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Простая инсценировка больше ориентирована на процесс, чем на результат. В целом спектакль воспринимается как сатирическая пародия на попытку реконструкции реального события, а в качестве изюминки даже проводится кастинг на роль "той самой" таксы, которая в результате так и не сможет лично участвовать в представлении, а будет появляться лишь в записи на экране.

Последний спектакль "Атака собачьими фекалиями" на сцене Театра Йены будет показан 29 декабря 2023 года.

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