  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

"Атака собачьими фекалиями" - скандал на сцене театра

Елена Дожина
23 ноября 2023 г.

В начале 2023 года в Ганновере известный хореограф измазал фекалиями раздражавшую его журналистку. Эта выходка легла в основу новой театральной постановки.

https://p.dw.com/p/4ZL1i
Сцена из спектакля "Атака собачьими фекалиями" на сцене Театра Йены
Сцена из спектакля "Атака собачьими фекалиями" на сцене Театра ЙеныФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

"Атака собачьими фекалиями" - так называется спектакль, премьера которого состоялась на днях в Театре Йены (Theaterhaus Jena). Пьеса для шести актеров, поставленная голландским режиссером Валтером Бартом (Walter Bart), основана на реальном событии - и одном из самых громких околотеатральных скандалов последних лет.

А случился скандал 11 февраля 2023 года в фойе Ганноверской государственной оперы. В тот вечер директор балетной труппы Марко Гёкке (Marco Goecke) встретил среди гостей, пришедших на премьеру его постановки "Вера - Надежда - Любовь", Вибке Хюстер (Wiebke Hüster) - театрального критика авторитетной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Именитый хореограф, получивший в прошлом году престижную Немецкую танцевальную премию, публично обвинил критика в том, что она постоянно пишет оскорбительные рецензии на его постановки - якобы из-за личной неприязни - и пригрозил ей запретом на посещение оперного театра. После словесной перепалки Гёкке внезапно достал из кармана пакет с фекалиями своей таксы и размазал их по лицу женщины на глазах у изумленной публики.

Скандальный балетмейстер Марко Гёкке
Скандальный балетмейстер Марко ГёккеФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Причины конфликта и его рефлексия

В тот же вечер хореограф прокомментировал конфликт на своей страничке в Instagram. Как написал балетмейстер, "после 20 лет чтения того дерьма", которое писала Хюстер, "в конце концов чаша терпения переполнилась". Правда, в свое оправдание Гёкке добавил, что находился в состоянии эмоционального выгорания и действовал в состоянии аффекта, но в то же время осознает, что такой способ выражать свой гнев и оскорбленное самолюбие был "абсолютно не супер", что такая несдержанность в обществе совершенно неприемлема и что он как человек, который ранее не делал ничего подобного, тоже шокирован своими действиями. В ответ на этот скандал оперный театр Ганновера прервал сотрудничество с балетмейстером. Также в отношении него было начато расследование по факту оскорбления и нанесения телесных повреждений.

Несколько недель эта история была в новостях. Она рассматривалась не только как оскорбительная выходка с этической точки зрения, но и как нападение на свободу прессы и демократическую культуру. Сегодня, спустя девять месяцев, этот скандал вынесен на театральную сцену - он лег в основу спектакля "Атака собачьими фекалиями", представленного в Театре Йены. Этот театр, недавно удостоенный Федеральной театральной премии Германии, не ставит классический репертуар, а разрабатывает собственные пьесы. Немецко-голландский коллектив представил публике постановку-рефлексию на тему искусства и его оценки. На ближайшие три показа все билеты проданы.

Сцена из спектакля "Атака собачьими фекалиями" в Йене
Сцена из спектакля "Атака собачьими фекалиями" в ЙенеФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Кликбейт в названии спектакля

В отличие от арт-провокаций австрийца Гюнтера Бруса, который в свое время испражнялся в лекционном зале, или итальянца Пьеро Мандзони, который упаковывал свое "дерьмо художника" в банки и продавал каждый грамм по цене золота, на сцене в Йене настоящих экскрементов нет.

Как рассказала агентству dpa драматург театра Ханна Бауман (Hannah Baumann), перед ней не стояла задача во всех деталях воспроизвести реальное происшествие. Так же, как и для режиссера Валтера Барта. Он искал "свою собственную форму", как преподнести случившееся зрителям, чтобы они поняли и сами прошли этот процесс вместе с труппой. В результате, как сказал агентству dpa перед премьерой Барт, получилась "документальная работа с элементами вымысла, своего рода мокьюментари", с подзаголовком "Спектакль о тьме, красоте и прощении, основанный на реальной истории".

Голландский режиссер Валтер Барт
Голландский режиссер Валтер БартФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Споры об искусстве и критиках

По сюжету, в провинциальном театре федеральной земли Тюрингия коллектив актеров ищет тему для спектакля, которая бы привлекла как можно больше внимания общественности. История с фекалиями становится фаворитом. Но можно ли вообще использовать вышеупомянутый случай в качестве основы для театральной постановки? Обсуждение этого инцидента превращается в своеобразный спектакль внутри спектакля: в коллективе возникают споры, трения, грозящие труппе распадом, а также страх попасть под огонь СМИ и самим стать персонами нон грата. Спектакль не предполагает вынесения приговора. Постановка отходит от самого действия и сосредотачивается на общих вопросах культуры, критики и понимания искусства в театральном мире. Она позволяет заглянуть во внутреннюю жизнь театрального коллектива и побуждает задуматься о взаимоотношениях между представителями искусства и критиками.

На сцене практически нет декораций, в центре - только экран для проекций и шесть стульев, актеры зачитывают вслух тексты электронных писем, которыми обменивались члены труппы при подготовке спектакля. Сначала - о поиске произведения. "Что это за акция с собачьими фекалиями?! - восклицает одна из участниц обсуждения. - Мне кажется совершенно циничным превращать такое событие в развлекательный вечер". Разве это не будет культом личности преступника, если рассказывать историю с его точки зрения, а не с позиции жертвы? Почему Гёкке не размазал дерьмо на своем лице? И как показать его чувство в тот момент - оскорбленный вид или едва скрываемое удовольствие на лице?.. Эти и множество других тем возникают на сцене.

В спектакле "Атака собачьими фекалиями" участвуют шесть актеров
В спектакле "Атака собачьими фекалиями" участвуют шесть актеровФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Простая инсценировка больше ориентирована на процесс, чем на результат. В целом спектакль воспринимается как сатирическая пародия на попытку реконструкции реального события, а в качестве изюминки даже проводится кастинг на роль "той самой" таксы, которая в результате так и не сможет лично участвовать в представлении, а будет появляться лишь в записи на экране.

Последний спектакль "Атака собачьими фекалиями" на сцене Театра Йены будет показан 29 декабря 2023 года.

Смотрите также:

В Германии отменяют русскую классику?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Штутгартский государственный театр

Индекс "Щелкунчика". Всемирный балетный заговор против Большого театра

Индекс "Щелкунчика". Всемирный балетный заговор против Большого театра

Индекс "Щелкунчика" - это ответ DW на вопрос, доступна ли предновогодняя сказка в лучших театрах мира неискушенному зрителю.
Культура18 ноября 2023 г.
Salzburger Festspiele 2023

Скандал на Зальцбургском фестивале связывают с новым руководством

Скандал на Зальцбургском фестивале связывают с новым руководством

Зальцбургский фестиваль, самый аристократичный и традиционный из театральных фестивалей Европы, старается избегать скандалов. Тем неожиданнее стало заявление, с которым выступили немецкие режиссер и актер.
Культура25 октября 2023 г.
Спектакль режиссера Григория Кофмана "Ich bin's nicht, Wladimir Putin ist es gewesen"

Это всё Путин! В Берлине спорят о том, кто виноват

Это всё Путин! В Берлине спорят о том, кто виноват

"Я здесь ни при чем. Это все Путин", - берлинскому зрителю представили спектакль о коллективной ответственности россиян.
Культура31 октября 2023 г.
Показать еще