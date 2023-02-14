Дерьмовая история, или Фекальный скандал в немецком театре

В мире искусства не очень-то жалуют художественных критиков. Месть неприятному во всех отношениях критикану, ядовитыми рецензиями зачастую уничтожающего карьеру режиссера, писателя или ресторатора, нередко становится темой книги или фильма. В недавнем кинотриллере "Меню" звездный повар-психопат расправляется с недоброжелательной ресторанной критикессой. Но в реальном мире творцам приходится, сцепив зубы, молча мириться с негативными отзывами на свои работы - какими бы уничижительными они ни были, никому и в голову не придет ответить на критику рукоприкладством.

Пакет с собачьими фекалиями в кармане

Однако руководителю балетной труппы Ганноверской государственной оперы Марко Гёкке (Marco Goecke) - известному хореографу, всего год назад получившему престижную Немецкую танцевальную премию, - сдержаться не удалось. Публика пришедшая 11 февраля на премьеру балета "Вера - Надежда - Любовь" в постановке Гёкке, и помыслить не могла, что ей предстоит увидеть не только новый спектакль, но и стать свидетелями совершенно дикого хеппенинга.

В антракте спектакля Гёкке внезапно появился в фойе театра среди фланирующей публики. На поводке он вел свою таксу Густава - хореограф часто брал собаку в театр. Гёкке подошел к одной из женщин - театральному критику авторитетной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Вибке Хюстер (Wiebke Hüster), обвинил ее в том, что на протяжении многих лет она пишет оскорбительные и хамские рецензии на его постановки и пригрозил ей запретом на посещение театра. После обмена эмоциональными репликами Гёкке внезапно достал из кармана пакет с собачьими фекалиями и размазал их по лицу журналистки на глазах у изумленных зрителей.

Работы Марко Гёке обычно получают высокую оценку. На фото - сцена из балета "Собачий сон" Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Осознав, что произошло, Хюстер закричала, а балетмейстер скрылся в толпе. Находящуюся в шоковом состоянии журналистку увела пресс-секретарь театра и помогла ей привести себя в порядок. После этого театральный критик FAZ отправилась в полицию, где подала заявление на Марко Гёкке. Она убеждена, что нападение на нее балетмейстер спланировал заранее. По ее словам, "это была преднамеренная акция".

Вибке Хюстер допускает, что ярость у Гёкке могла вызвать рецензия на его новую постановку "В голландских горах" с труппой Нидерландского театра танца в Гааге, появившаяся в в FAZ за день до премьеры в Ганновере. "Во время просмотра зрители попеременно то сходят с ума, то погибают от скуки. Постановка похожа на радиоприемник, который не удается правильно настроить на радиостанцию. Это позор и наглость - и хореограф виновен и в том, и в другом", - написала Хюстер в своем отзыве на балет.

Запрет на вход в театр

Руководство Ганноверской государственной оперы принесло журналистке официальное извинение и сообщило о временном отстранении Марко Гёкке от работы до окончания внутреннего расследования. Хореографу также запрещено появляться в театре - чтобы "оградить балетную труппу и Государственную оперу от дальнейшего ущерба", говорится в заявлении Оперы.

Сам балетмейстер несколько дней воздерживался от комментариев, но в тот же вечер на своей странице в Инстаграм он оправдал скандальную выходку, написав, что "после 20 лет чтения того дерьма", которое писала Хюстер, "чаша терпения, наконец, переполнилась".

Что вызвало ярость хореографа?

Первое официальное заявление Гёкке дал во вторник, 14 февраля, общественно-правовому телерадиоканалу NDR. Свой демарш он снова объяснил "уничижительной критикой в его адрес", которая, по его словам "тянется уже 20 лет". "В какой-то момент я задал себе вопрос, хочу ли я этого. И спросил себя, как бы повели себя другие люди, которые много работают, если бы на них выливали грязь в течение столь длительного времени. Не думаю, что любой трудолюбивый человек мирился бы с этим в долгосрочной перспективе", - заявил хореограф.

В то же время Марко Гёкке говорит, что действовал в состоянии аффекта. Способ выразить свой гнев и оскорбленное самолюбие, по его словам, был "абсолютно не супер". Разумеется, в обществе подобный способ не признают и не уважают. Я человек, который ранее не делал ничего подобного, так что я тоже немного шокирован своими действиями. И этот метод был не особо удачным", - заявил балетмейстер.

Марко Гёке работает главным хореографом Ганноверской оперы с 2019 года Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

В настоящее время в отношении Гёкке начато расследование по факту оскорблений и нанесения телесных повреждений. Руководство театра ждет от него "извинений и объяснений, прежде чем будут предприняты дальнейшие шаги". В FAZ действия хореографа назвали "атакой на свободное, критическое восприятие искусства", а представитель Немецкого союза журналистов (DJB) Франк Ригер охарактеризовал случившееся как "нападением на свободу прессы". "Любая реакция на критику путем насилия неприемлема", - говорится в заявлении DJB.

Шокированы и коллеги Марко Гёкке. Режиссер Леандер Хаусман (Leander Haußmann) назвал случившееся "преступлением" и добавил, что если отстраненный от работы хореограф не попросит прощения, ему "нет места" в мире искусства. "Тогда он не имеет права называться художником. Мы хотим быть людьми. Мы - моральный институт, и мы не поступаем подобным образом - даже во имя искусства", - заявил режиссер в интервью NDR.

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