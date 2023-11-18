Индекс "Щелкунчика". Всемирный заговор против Большого

Волшебный балет русского композитора Петра Чайковского "Щелкунчик" - традиционное наполнение предновогоднего репертуара театров. Это настоящая сказка как для ценителей балета, так и для неискушенных зрителей.

Чайковского отменить нельзя

В 2023 году в декабре главные театры мира, от Лондонского Королевского оперного театра до Балета Сан-Франциско, снова дают "Щелкунчика", погружая зрителя в невероятную атмосферу домашнего Рождества. Не отстают и главные театры на родине этого балета-феерии, премьера которого прошла 6 декабря 1892 года в Санкт-Петербурге. В декабрьских афишах Мариинского и Большого - тоже "Щелкунчик".

При этом Большой театр уже омрачил еще даже не начавшийся предновогодний сезон большим скандалом: предварительная продажа билетов на предновогодние представления балета в Москве снова началась с огромных очередей, давки, перепродажи браслетов с номерами очереди за баснословные суммы и со страшного дефицита. "Феерический", "ажиотажный" - так называют российские чиновники и СМИ спрос на "Щелкунчика". Спрос, который Большой театр покрыть не может. "Мы не кинотеатр с сеансами", - прокомментировал сложившуюся ситуацию гендиректор Большого театра Владимир Урин, как сообщают "РИА Новости".

Очереди за билетами в Большой театр на балет "Щелкунчик", 4 ноября 2023 Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance

"Индекс "Щелкунчика": сколько стоит сказка?

Большой театр как "один из основных символов" России и ее культуры (а именно так написано на сайте учреждения) "не только удовлетворяет потребность общества в классическом искусстве", но и помогает государству осуществлять "свою социальную миссию в сфере культуры". В связи с огромными очередями, которые, надо сказать, - явление уже почти такое же традиционное, как и сам балет под Новый Год, возникает простой вопрос: "Кто сегодня в России может себе позволить билеты на "Щелкунчика"?

Оставим его в этой статье риторическим. Но ответим на вопрос в параллельной плоскости. Доступны ли билеты на "Щелкунчика" в других театрах мира? Вероятно, любителям этого балета в России будет интересно узнать, есть ли такой же "феерический" ажиотаж вокруг предновогодних постановок в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Вене, Париже, Берлине, Штутгарте, Мюнхене и Гамбурге.

С этой целью мы решили ввести понятие "индекс "Щелкунчика". Это, конечно, шуточный показатель. И мы использовали его, чтобы понять, насколько уникальна ситуация в России. Итак, суть актуального "индекса "Щелкунчика" заключается в следующем: доступны ли билеты на предновогодние представления в лучших театрах мира? Речь, конечно, идет только об официальных продажах.

Наличие билетов на декабрь и ситуацию в самих театрах мы изучили по состоянию на середину ноября. Все билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре в декабре к этому моменты были уже раскуплены - по информации на сайте. Билеты на показы 2 - 7 января 2024 года поступят в продажу 18 и 19 ноября.

Ажиотаж вокруг "Щелкунчика" - не только в Большом театре

Раскуплены практически все билеты на "Щелкунчика" в Ковент-Гардене. На момент написания этой статьи на два-три представления оставались единичные экземпляры - например, единственный билет в партере на 21 декабря по цене 153 фунтов стерлингов, что в пересчете - примерно 176 евро. Невозможно купить билеты на "Щелкунчика" в Нью-Йорке. Распроданы билеты и в парижскую Оперу Бастилии: на момент составления индекса билеты оставались только на одно представление - в трех самых дорогих категориях: от 210 до 260 евро. Раскуплены все восемь представлений в декабре и в Штутгартском государственном театре. Нет осталось билетов на балет Джона Ноймайера в Гамбурге.

Однако погрузиться в пленительный рождественский мир "Щелкунчика" еще можно в Мариинском театре и в Сан-Франциско, где билеты - одни из самых дорогих. В пересчете на евро стоимость самого дорого билета в Калифорнии составляет примерно 512 евро. Билеты на показ "Щелкунчика" 24 декабря в Санкт-Петербурге можно купить по цене от 77 до 184 евро (в пересчете). Самый дорогой билет в Мариинке - на 31 декабря - стоит 245 евро. На момент составления "индекса "Щелкунчика" в наличии были еще почти все категории.

Но не одним же "Щелкунчиком" живет предрождественская и предновогодняя сказка! В 2023 году многие театры предпочли балету Чайковского другую классику: в репертуаре европейских театров значатся также балеты "Золушка", "Спящая красавица", опера "Гензель и Гретель". Билеты есть в наличии на все представления. И их можно спокойно - безо всяких очередей - заказать и купить онлайн.

Что говорят в европейских театрах об ажиотаже на предрождественские представления?

Уникальный случай со Штутгартским государственным театром. В прошлом году здесь поставили "нового" "Щелкунчика". А до этого 50 лет в местном репертуаре его не было. Поэтому о спросе на этот балет театру, где, как правило, билеты раскупают на все представления, делать выводы пока рано. Однако Чайковский продается заметно быстрее, чем другие постановки. Не каждый может стать счастливым обладателем билета на рождественское представление: спрос однозначно превышает предложение, подтвердили в театре. Поэтому в Штутгарте рекомендуют приобретать билеты заранее - примерно за два месяца. На январь билеты еще есть. Самый дорогой стоит 152 евро. Что касается ажиотажа в Москве, то этот факт в Штутгарте никого не удивляет: "Щелкунчик" - это абсолютная классика, и родом она из России. Понятно, что и спрос там такой высокий".

Штутгартский государственный театр. Сцена из "Щелкунчика". Постановка Эдварда Клюга Фото: Roman Novitzky/Stuttgarter Ballett

Итак, и мы об этом уже писали выше, балет "Щелкунчик" под Рождество и в Новый год ставят не везде. В Гессенском государственном театре Висбадена, зал которого украшен не менее пышно, чем в Большом (театр, кстати, строился по инициативе последнего кайзера Германии - Вильгельма II), билеты на декабрьские показы еще есть. Как подчеркивают в театре, предрождественский поход в театр - один из самых статусных в Германии. Большинство покупают билеты заранее, однако и для зрителей, решивших посетить театр спонтанно, билеты найдутся. На пять показов "Гензель и Гретель" более 70 процентов всего контингента уже продано.

А что в Берлине? На главной балетной сцене немецкой столицы под Новый год покажут "Спящую красавицу" ("Dornröschen"). "В целом в декабре наблюдается высокий спрос на билеты. Он по традиции выше, чем на другие показы в течение года. Но пока на все представления билеты еще имеются в наличии. На некоторые дни - единичные", - прокомментировали DW в Берлинском государственном балете. Билеты можно приобрести в обычном порядке, они доступны каждому, причем на предрождественские билеты действуют обычные скидки. Например, детский билет - за половину стоимости взрослого. Самый дорогой билет на декабрьские показы - 136 евро.

Ситуацию с ажиотажем вокруг "Щелкунчика" в Большом берлинцы комментировать отказались. На вопрос DW, можно ли представить себе спрос, превышающий в 1000 раз предложение (а именно так его оценивает гендиректор Большого театра в Москве), в Берлине ответили, что и они в декабре "имеют дело с высоким спросом".

Из Берлина - в баварскую столицу. Баварский государственный балет в этом году на праздники показывает "Золушку", поставил которую британский танцовщик и хореограф Кристофер Уилдон. Как отметили в Баварском государственном балете, "спрос в предрождественское время естественным образом выше, так как поход в театр для многих клиентов в этот период - традиция, особенно - для семей с детьми". Купить билеты на представления может каждый желающий - не только теоретически, но и практически. Хотя система предварительной продажи устроена не совсем обычно: "50 процентов билетов за три месяца до представления получают люди, которые прислали письменную заявку. Если спрос превышает предложение, то это количество билетов "разыгрывается" среди тех, кто заказал билеты. Если на этом этапе остаются нереализованные билеты, то они плюс оставшиеся 50 процентов всего контингента поступают в продажу (по телефону, в кассах и онлайн) за два месяца до показа".

Высокий спрос на "Щелкунчика" в Москве баварские коллеги Урина объясняют тем, что балет появляется в программе только в рождественское время. Что касается в целом ажиотажа вокруг Большого, то в Мюнхене подчеркивают, что не располагают достаточной информацией, но предполагают, что на балет в России спрос вообще традиционно высок, поскольку обладает особым статусом.

Архивное фото: Нина Капцова и Артем Овчаренко в балете "Шелкунчик". Большой театр Фото: Damir Yusupov/Bolschoi Theater/dpa/picture alliance

Билеты на декабрь в Венскую государственную оперу может купить каждый желающий - даже онлайн. Причем сайт спокойно открывается (в отличие от сайта Большого театра). Венская опера располагает 1709 сидячими и 435 стоячими местами. В предновогоднем репертуаре - "Гензель и Гретель" ("Hänsel und Gretel"), опера по мотивам одноименной сказки братьев Гримм (Brüder Grimm). Самый дорогой билет стоит 232 евро. Детский можно купить за 15. Как заверили в Венской опере, предварительная продажа на декабрь осуществляется в обычном режиме. На данный момент билеты есть на все показы, но лучше поторопиться. Для совсем спонтанных зрителей Венская опера предлагает стоячие места, которые можно приобрести оффлайн прямо в день представления.

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