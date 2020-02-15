 В Японии эвакуируют пассажиров лайнера Diamond Princess | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2020

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Мир

В Японии эвакуируют пассажиров лайнера Diamond Princess

США, Канада, Южная Корея и некоторые другие страны возвращают на родину своих граждан, находящихся на борту лайнера Diamond Princess. С начала февраля он стоит в порту Йокогамы из-за вспышки коронавируса на борту.

Из-за вспышки коронавируса на борту туристический лайнер Diamond Princess с начала февраля стоит на якоре в порту Йокогамы

Туристический лайнер Diamond Princess в порту Йокогамы

США, Канада, Южная Корея, Италия и Австралия в понедельник, 17 февраля, начали эвакуировать своих граждан с борта круизного лайнера Diamond Princess, стоящего с начала февраля на якоре в японском порту Йокогама из-за вспышки коронавируса COVID-19 на борту. К возвращению своих резидентов на родину приступил также Гонконг. Условием для эвакуации пассажиров судна является отрицательный тест на симптомы коронавируса.

Всего на борту туристического лайнера Diamond Princess находятся около 3000 пассажиров из 50 стран. По данным японских властей, в воскресенье, 16 февраля, число зараженных коронавирусом увеличилось уже до 454 человек. Это самая крупная группа заболевших за пределами Китая.

До понедельника, 17 февраля, было известно о 40 случаях заражения коронавирусом среди пассажиров лайнера, являющихся гражданами США. Однако уже в ходе процесса эвакуации признаки коронавируса были выявлены еще у 14 американских граждан. Как сообщили министерство здравоохранения и Госдепартамент США в совместном заявлении 17 февраля, речь идет о пассажирах, проходивших тестирование на коронавирус несколько дней назад.

После совещания с Минздравом Госдеп США принял решение принять этих пациентов на борт проводящих эвакуацию самолетов, однако изолировать их от других пассажиров.

Россияне на борту лайнера Diamond Princess

Врачи обследуют пациента с коронавирусом в одной из больниц Пекина

Врачи обследуют пациента с коронавирусом в одной из больниц Пекина

Среди пассажиров лайнера Diamond Princess - 24 гражданина России. Как следует из сообщения посольства РФ в Японии, признаков заражения коронавирусом ни у кого из них на данный момент не обнаружено.

В то же время в Германии в воскресенье, 16 февраля, казарму бундесвера в Гермерсхайме смогли покинуть около 120 эвакуированных из Китая граждан Германии в связи с истечением двухнедельного срока карантина.

Число смертей от коронавируса COVID-19 в Китае

Контекст

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По последним данным, число скончавшихся от коронавируса в Китае достигло 1770 человек. Количество заражений в стране составляет 70 500 случаев. При этом, по данным властей КНР, число новых случаев заражения коронавирусом на территории страны за пределами провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения инфекции, за последние 13 дней пошло на убыль. Так, 17 февраля власти Китая сообщили о 115 новых случаях заражения за пределами провинции Хубэй. Для сравнения: неделю назад эта цифра составляла 450 случаев.

Тем не менее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус предостерег от преждевременной радости по этому поводу, отметив, что дальнейшее развитие эпидемии коронавируса предсказать "невозможно".

Влияние нового коронавируса на мировую экономику

Что касается мировых экономических прогнозов, то, как заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 16 февраля в Дубае, следствием эпидемии коронавируса может стать сокращение объема глобальной экономики в объеме от 0,1 до 0,2 процента.

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  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз

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Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции.  

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