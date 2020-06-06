 В ФРГ образовали ″ленты солидарности″ против расизма, антисемитизма и социального неравенства | Новости из Германии о Германии | DW | 14.06.2020

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Германия

В ФРГ образовали "ленты солидарности" против расизма, антисемитизма и социального неравенства

Акции протеста прошли в Берлине, Гамбурге и других городах Германии. Активисты, соблюдая дистанцию, образовали многокилометровые цепочки, полиция заявила об "образцовом" проведении акций.

Акция протеста в Берлине

Акция протеста в Берлине

По всей Германии прошли акции протеста против расизма, социального неравенства и антисемитизма. В воскресенье, 14 июня, в Берлине была образована "лента солидарности" длиной около 9 километров от Бранденбургских ворот до района Нойкёльн. По данным полиции, в акции участвовали около 5 тысяч человек, а незадолго до конца мероприятия - около 8 тысяч. Представители организаторов сообщили о более чем 20 тысячах участников.

Большинство участников использовали защитные маски и соблюдали необходимую социальную дистанцию из-за опасности заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Они держали плакаты с надписями "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны") и "Больше денег образованию". Около Бранденбургских ворот прошла также акция протеста группы "Бабушки против правых". На участниках были защитные маски и розовые шапки.

Полиция удовлетворена организацией акции

Берлинская полиция заявила, что удовлетворена способом проведения акции в виде цепочки людей, а также "образцовым" поведением участников. "Это убедительная концепция, представленная организатором. Видно, что люди следят за тем, чтобы в достаточной степени соблюдать меры инфекционной защиты", - отметил представитель полиции Тило Каблиц (Thilo Cablitz).

В Гамбурге в акции протеста, по данным полиции, приняли участие около 500 человек, образовавших цепочку от ратуши до центрального вокзала. Участники также соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, манифестации прошли в Лейпциге, Хемнице, Плауэне, Фрейбурге, Мюнстере и других городах. В Эрфурте акция протеста была отменена из-за штормового предупреждения. К проведению акций по всей Германии призвали около 130 организаций, а также альянс под названием #unteilbar (в переводе - "неделимые"). 

Акции солидарности распространились по всему миру вслед за протестами в США после резонансной гибели Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе. Белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут душил его коленом при задержании. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным полицейским - в пособничестве убийству.

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  • Участница акции в Берлине

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    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 25:53

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