В Ухане впервые не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом

В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени, число заразившихся в 175 странах и территориях уже превысило 219 тысяч, от последствий заболевания скончались почти 9 тысяч человек, выздоровели свыше 85 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. DW следит за развитием событий (время московское).

++06.20++

В Южной Корее выросло число новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа здесь выявлены 152 инфицированных, хотя в последние четыре дня этот показатель не поднимался выше 100. Всего в стране зарегистрировано 8565 человек. Общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 91 человека.

++04.22++

Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе китайской провинции Хубэй, в этом регионе, включая административный центр Ухань, за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Такие данные по состоянию на 18 марта приводит Минздрав страны. Ранее, в течение недели были выявлены единичные новые случаи заражения в Ухане.

Вместе с тем в Китае 18 марта также впервые не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом, за исключением 34 инфицированных, которые приехали из-за границы. Всего в стране было подтверждено более 80 тысяч случаев заражения, умерли более 3000 человек.

++04.22++

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) временно прекращает мониторинг в зоне карабахского конфликта и на границе Армении и Азербайджана из-за коронавируса. Об этом заявил представитель ОБСЕ Анджей Каспршик. Он при этом обещает оставаться на связи "с военными властями" в регионе. Мониторинг возобновится, когда будут сняты ограничения на поездки и личные контакты.

++04.00++

Коронавирусом впервые заразился конгрессмен США. Член палаты представителей от штата Флорида Марио Диас-Баларт с 13 марта находится на режиме самоизоляции в Вашингтоне. Политик не стал возвращаться домой, опасаясь за супругу, у которой заражение коронавирусом могло бы иметь тяжелые последствия в связи со слабым здоровьем.

++03.20++

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о запуске программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 миллиардов евро. Соответствующее заявление опубликовано на сайте банка. Таким образом ЕЦБ собирается поддержать экономику еврозоны, рост которой замедляется из-за коронавируса. Программа рассчитана до конца 2020 года.

++03.00++

О первых погибших в результате болезни, вызванной новым коронавирусом, сообщили власти Ямайки, Кубы и Коста-Рики. О второй жертве COVID-19 заявили органы здравоохранения Доминиканской Республики. В общей сложности в странах Латинской Америки зарегистрированы 13 смертельных случаев. Больше всего скончавшихся, три человека, в Бразилии.

++02.06++

Столица Португалии Лиссабон

Португалия на две недели вводит режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире. Он начинает действовать в ночь с 18 на 19 марта. Это не навредит демократии, режим введен для блага людей, заявляет президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. По его словам, возможно, этот режим будет продлеваться каждые две недели еще несколько месяцев.

Ранее введение режима чрезвычайного положения одобрил парламент. Он разрешил правительству ограничивать права на демонстрации и на свободу передвижения. Сейчас в Португалии зафиксированы более 600 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Пока на карантин закрыт один город в стране - Овар, где живут около 55 тысяч человек.

Хроника событий 18 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

Как мир борется с коронавирусом Италия: Вся страна в карантине Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

Как мир борется с коронавирусом Германия: первые жертвы коронавируса До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотаж на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

Как мир борется с коронавирусом Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

