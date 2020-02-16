В России оштрафовали за ролик об убийстве зараженного коронавирусом

Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух мужчин, которые сняли ролик об убийстве зараженного коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает издание Znak со ссылкой на пресс-службу суда.

"Они инициировали перемещение якобы зараженного коронавирусом человека, при этом были одеты в белые костюмы химической защиты, медицинские маски, а также стреляли в убегающего якобы зараженного из пистолета-хлопушки, при этом наблюдая и добиваясь ответной реакции граждан - испуга", - сообщили в пресс-службе.

Мужчин признали виновными по статье "мелкое хулиганство", штраф составил 1 тысячу рублей. Znak сообщает также, что молодых людей "заставили публично извиниться за шутку", не приводя дальнейших подробностей.

Ранее авторы ролика в местных СМИ назвали его "социальным экспериментом" и сообщили, что пытались "поднять актуальную и важную проблему".

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