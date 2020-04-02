В России менее чем за сутки подали в отставку сразу три губернатора. Как сообщается на официальном сайте Камчатского края в пятницу, 3 апреля, заявление об уходе по собственному желанию подал губернатор Владимир Илюхин.

В заявлении говорится, что это решение Илюхин принял "в связи с переходом на новую должность". Какую именно, в документе не уточняется.

Владимир Илюхин возглавлял Камчатский край с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на таком посту после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Дополнительные полномочия от Путина

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля во время второго обращения к гражданам наделил глав российских регионов дополнительными полномочиями в борьбе с пандемией коронавируса: до конца недели они должны определить перечень конкретных мер.

За несколько минут до выступления Путина об уходе в отставку объявил глава Архангельской области Игорь Орлов. По версии Орлова, решение он принял на основании результатов "больших социологических исследований". Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Цыбульский. До этого он возглавлял Ненецкий автономный округ, но - тоже "по собственному желанию" оставил этот пост.

На фоне вспышки в больнице Сыктывкара

После обращения Путина стало известно, что решение сложить с себя полномочия принял руководитель Республики Коми (РК) Сергей Гапликов.

В среду, 1 марта, министр здравоохранения РК Дмитрий Березин подтвердил, что в результате вспышки коронавируса в городской больнице Эжвинского района города Сыктывкара было выявлено 53 случая заражения SARS-CoV-2. За несколько дней Республика Коми - после Санкт-Петербурга и Московской области - стала региональным лидером по числу инфицированных коронавирусом. Среди первых заразившихся в больнице Сыктывкара - работавший там врач Андрей Керн. По данным агентства ТАСС, его дети незадолго до этого вернулись из Европы.

Новым главой Республики Коми стал Владимир Уйба, ранее занимавший пост замминистра здравоохранения РФ и возглавлявший Федеральное медико-биологическое агентство.

Как сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф, всего в РФ вирусом нового типа на 03.00 мск 3 апреля инфицированы 3548 человек, умерли 30.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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