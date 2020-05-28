 В Москве разрешили гулять по графику - чего ждать дальше? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.05.2020

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Россия

В Москве разрешили гулять по графику - чего ждать дальше?

Мэр Москвы Собянин разрешил москвичам гулять только в определенное время - контролировать их будут специальные патрули. Сергей Елкин о том, что еще придется делать под присмотром властей.

Карикатура Сергея Елкина: семья за обедом смотрит выступление Сергея Собянина. Собянин говорит: Обед можете начать только по моей команде!

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    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


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