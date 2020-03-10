В Москве вводят свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. С 16 марта ученикам столичных школ разрешается свободное посещение занятий, следует из указа, о котором в субботу, 14 марта, сообщается на сайте столичной мэрии.

Вопрос о посещении школы будет решаться родителями. Руководство школ должно обеспечить возможность домашнего обучения. Такой режим будет действовать до особого распоряжения.

Самоизоляция и запрет крупных массовых мероприятий

Одновременно вводится правило об обязательной самоизоляции на дому для тех, кто проживает вместе с приехавшими из стран, неблагополучных по эпидемиологической ситуации. Они также должны в течение 14 дней оставаться дома. Режиму самоизоляции должны содействовать и работодатели, которым запретили допускать на рабочее место сотрудников, находящихся под домашним карантином.

Кроме того, в Москве до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников от пяти тысяч человек. Одновременно Собянин отметил, что режим повышенной готовности в Москве, введенный из-за распространения коронавируса, признан обстоятельством непреодолимой силы. Данная мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств, пояснил он далее.

Российским сенаторам запретили выезд за границу

Между тем Совет Федерации РФ приостановил визиты своих делегаций за рубеж из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила в субботу, 14 марта, на заседании спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Кроме того, прием иностранных делегаций из стран, где "есть серьезные опасения по коронавирусу", приостанавливается, цитирует слова Матвиенко ТАСС.

По данным на 13 марта заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено у 24 жителей Москвы. В России зафиксировано 45 случаев заболевания, выявленного уже в 145 странах мира.

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