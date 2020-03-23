 В Конгрессе США согласовали масштабный конъюнктурный пакет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2020

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Мир

В Конгрессе США согласовали масштабный конъюнктурный пакет

Демократы и республиканцы США разработали пакет мер по поддерке экономики и системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса объемом 2 триллилона долларов.

Пустая улица в Лос-Анджелесе

Пустая улица в Лос-Анджелесе

В Конгрессе США согласовали масштабный пакет мер, которые должны смягчить последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 для экономики, а также помочь системе здравоохранения справиться с кризисом. О достижении двухпартийного соглашения ранним утром в среду, 25 марта, сообщили лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл.

"Это не момент торжества, а момент необходимости", - заявил Шумер, подчеркнув, что соглашение отражает важность высвобождения ресурсов для борьбы с распространением коронавируса и первостепенное значение граждан и сотрудников. По информации агентства Bloomberg, объем пакета достигает 2 триллионов долларов. В него, среди прочего, включена выплата пособий по безработице, обширная кредитная программа для поддержки бизнеса и увеличение финансирования больниц.

Голосование пройдет в тот же день

Наряду с Сенатом пакет мер должны одобрить члены Палаты представителей, большинством в которой обладают демократы. Руководство Палаты представителей участвовало в переговорах в Сенате. По словам Митча Макконнелла, формальное голосование по пакету мер предполагается провести уже 25 марта.

По данным группы волонтеров Worldometer, число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в 194 странах и территориях превысило 424 тысячи человек, почти 19 тысяч скончались от последствий заболевания. При этом США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по общему числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, вызывающей пневмонию COVID-19. В этой стране заразились почти 55 тысяч человек, почти 800 скончались. 

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  • Женщина протирает дверную ручку влажной тряпкой.

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    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


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В Германии приняты беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом

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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

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