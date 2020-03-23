В Конгрессе США согласовали масштабный конъюнктурный пакет

В Конгрессе США согласовали масштабный пакет мер, которые должны смягчить последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 для экономики, а также помочь системе здравоохранения справиться с кризисом. О достижении двухпартийного соглашения ранним утром в среду, 25 марта, сообщили лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл.

"Это не момент торжества, а момент необходимости", - заявил Шумер, подчеркнув, что соглашение отражает важность высвобождения ресурсов для борьбы с распространением коронавируса и первостепенное значение граждан и сотрудников. По информации агентства Bloomberg, объем пакета достигает 2 триллионов долларов. В него, среди прочего, включена выплата пособий по безработице, обширная кредитная программа для поддержки бизнеса и увеличение финансирования больниц.

Голосование пройдет в тот же день

Наряду с Сенатом пакет мер должны одобрить члены Палаты представителей, большинством в которой обладают демократы. Руководство Палаты представителей участвовало в переговорах в Сенате. По словам Митча Макконнелла, формальное голосование по пакету мер предполагается провести уже 25 марта.

По данным группы волонтеров Worldometer, число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в 194 странах и территориях превысило 424 тысячи человек, почти 19 тысяч скончались от последствий заболевания. При этом США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по общему числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, вызывающей пневмонию COVID-19. В этой стране заразились почти 55 тысяч человек, почти 800 скончались.

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