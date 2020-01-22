 В Китае из-за коронавируса запретили торговлю дикими животными | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Китае из-за коронавируса запретили торговлю дикими животными

Органы здравоохранения предполагают, что вирус, вызывающий у человека новый вид пневмонии, передается от диких животных. В провинции Гуандун жителей обязали носить защитные маски.

Клетка с дикими животными в Гуанчжоу

В Китае из-за стремительного распространения коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии, власти в воскресенье, 26 января, запретили торговлю дикими животными. Поскольку эксперты предполагают, что этот вирус передается человеку от диких животных, власти также поместили под карантин все скотоводческие фермы в стране.

Согласно распоряжению, запрещается не только торговля дикими животными, но и их транспортировка. Торговля прекращается на любых платформах, включая рынки, супермаркеты, рестораны и интернет. За соблюдением этого распоряжения установлен строгий контроль.

Контекст

Впервые в истории под карантином город с населением в 11 млн человек. Жители Уханя обеспокоены возможной нехваткой продуктов и мест в клиниках в связи с распространением нового коронавируса. (23.01.2020)

Эксперты полагают, что распространение коронавируса началось в мегаполисе Ухань на одном из рынков, где, помимо рыбы, продавались и дикие животные. По одной из версий, рассадником нового варианта вируса Sars являются змеи и летучие мыши. В результате пандемии Sars в 2002 - 2003 годах во всем мире было инфицировано около 8 тысяч человек, почти 800 из них умерли. Рассадником тогдашнего варианта вируса были виверровые, которые в Китае считаются деликатесом.

В провинции Гуандун обязали носить защитные маски

Между тем в китайской провинции Гуандун жителям в качестве меры предосторожности предписано носить защитные маски. Ношение таких масок обязательно в торговых центрах, гостиницах, ресторанах, музеях, галереях, парках, парикмахерских, храмах, библиотеках и залах ожидания на общественном транспорте.

На входе сотрудники проверяют, надели ли посетители защитные маски, в противном случае их не пропускают. В Гуандуне подтверждено уже почти 100 случаев заражения новым коронавирусом.

Смотрите также:

  • Афлатоксины - плесневые грибы

    Бактерии в пище

    Афлатоксины - яд плесневых грибов

    Некоторые виды микроскопических грибов рода Aspergillus вырабатывают смертельно опасные токсины. Из всех биологических ядов это самые сильные. Растут эти плесневые грибы чаще всего на орехах и других зернах, семенах, плодах растений с высоким содержанием масла. Микотоксины устойчивы к тепловой обработке, находят их и в "залежавшихся" сборах трав и чае.

  • Афлатоксины

    Бактерии в пище

    Смертоносная плесень

    В малых дозах прием афлатоксинов может стать причиной серьезных заболеваний (например, рака печени), привести к нарушению внутриутробного развития плода. Высокая концентрация этого токсина вызывает острое отравление, нередко с летальным исходом. Поэтому следует полностью исключить из рациона употребление заплесневевших продуктов питания.

  • Сальмонеллы

    Бактерии в пище

    Сальмонеллы

    Бактерии рода Salmonella обитают в желудочно-кишечном тракте многих животных. Но для человека близкое знакомство с энтеробактериями ведет порою к тяжелым заболеваниям. Строгое соблюдение гигиены на кухне, как и тепловая обработка (достаточно 15 минут), в первую очередь, мясных и рыбных продуктов, помогут избежать распространения сальмонелл.

  • Кишечная палочка

    Бактерии в пище

    Кишечная палочка

    С одной стороны, бактерии вида Escherichia coli выполняют важные функции в кишечнике человека. Однако у людей с ослабленной иммунной системой особо опасный высокопатогенный штамм кишечной палочки (энтерогеморрагическая эшерихия коли - ЭГЭК) может вызвать тяжелую кишечную инфекцию.

  • Коварная зелень - бактерии на салате

    Бактерии в пище

    Коварная зелень

    Как и сальмонеллы, кишечную палочку ЭГЭК можно уничтожить при высокой температуре. К сожалению, бактерии обитают не только в продуктах животного происхождения, но и растительного. Перед употреблением в пищу листья салата, огурцы и прочую полезную зелень следует тщательно вымыть теплой водой. Важно использовать разные ножи для овощей и мяса. Это поможет уменьшить риск заражения.

  • Листерии

    Бактерии в пище

    Листерии

    Палочковидные бактерии вида Listeria известны своей отменной приспособляемостью. Обитают они практически везде, в том числе, и в продуктах питания. В организме человека они способны вызвать заражение крови или менингит (воспаление оболочек головного мозга). Победить листерии можно термической обработкой (на 70 градусов в течение не менее 10 минут).

  • Норовирус

    Бактерии в пище

    Норовирус

    Вирус Норуолк, или Норфолк из рода норовирусов - зачастую виновник распространенного "расстройства желудка" с тошнотой, рвотой и диареей. До 12 дней вирус может выжить на овощах и мясных продуктах. Средства борьбы - тепловая обработка и дезинфекция рук.

  • Залог здоровья - чистые руки

    Бактерии в пище

    Залог здоровья - чистые руки

    С микробами продукты питания соприкасаются уже во время их обработки. Особенно на собственной кухне. Соблюдение гигиены - лучший способ противостояния бактериям и вирусам. Главное - тщательно вымыть руки с мылом перед тем, как приступить к приготовлению пищи.

  • Правила кухонной гигиены

    Бактерии в пище

    Золотые правила кухонной гигиены

    Замораживать оттаявшие продукты снова не рекомендуется. Для разделывания мяса, рыбы и овощей необходимо использовать разные доски - так можно исключить перенос бактерий на продукты, не требующие термической обработки. Мясо и рыбу следует готовить не менее десяти минут (не ниже 70 градусов) и съедать в тот же день!

    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


Смотреть видео 02:32

MERS: что мы знаем об этом вирусе? (11.07.2015)

Контекст

Бактерии в пище

Можно ли есть немытое яблоко, сырое мясо или вяленую рыбу? И чем грозит неправильное хранение продуктов? (29.11.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

MERS: что мы знаем об этом вирусе? (11.07.2015)  

Эпидемия MERS в Южной Корее – насколько опасен коронавирус?  

Обними меня, если не боишься: как люди с ВИЧ в России борются с дискриминацией - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Corona Virus China

Число скончавшихся от заражения коронавирусом в Китае выросло до девяти 22.01.2020

Пневмония, вызванная коронавирусом, выявлена у 15 медиков в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения созывает заседание своего чрезвычайного комитета.

Ausbrüche der Coronavirus-Pneumonie in China

Пекин отменяет празднование Китайского нового года из-за вируса 23.01.2020

Из-за распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, власти столицы КНР отменили массовые мероприятия по случаю Китайского нового года. Вслед за Уханем изолирован второй крупный город.

China Wuhan Coronavirus

Ухань закрыт: местные жители о ситуации в городе под карантином 23.01.2020

Впервые в истории под карантином город с населением в 11 млн человек. Жители Уханя обеспокоены возможной нехваткой продуктов и мест в клиниках в связи с распространением нового коронавируса.

Реклама

Самые читаемые

Число зараженных новым вирусом в Китае приближается к двум тысячам человек  

В США обнародованы новые материалы против Трампа по "Украинагейт"  

На что пойдут 12 млн евро из Германии для блокадников Ленинграда  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно