В Китае из-за коронавируса запретили торговлю дикими животными

В Китае из-за стремительного распространения коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии, власти в воскресенье, 26 января, запретили торговлю дикими животными. Поскольку эксперты предполагают, что этот вирус передается человеку от диких животных, власти также поместили под карантин все скотоводческие фермы в стране.

Согласно распоряжению, запрещается не только торговля дикими животными, но и их транспортировка. Торговля прекращается на любых платформах, включая рынки, супермаркеты, рестораны и интернет. За соблюдением этого распоряжения установлен строгий контроль.

Эксперты полагают, что распространение коронавируса началось в мегаполисе Ухань на одном из рынков, где, помимо рыбы, продавались и дикие животные. По одной из версий, рассадником нового варианта вируса Sars являются змеи и летучие мыши. В результате пандемии Sars в 2002 - 2003 годах во всем мире было инфицировано около 8 тысяч человек, почти 800 из них умерли. Рассадником тогдашнего варианта вируса были виверровые, которые в Китае считаются деликатесом.

В провинции Гуандун обязали носить защитные маски

Между тем в китайской провинции Гуандун жителям в качестве меры предосторожности предписано носить защитные маски. Ношение таких масок обязательно в торговых центрах, гостиницах, ресторанах, музеях, галереях, парках, парикмахерских, храмах, библиотеках и залах ожидания на общественном транспорте.

На входе сотрудники проверяют, надели ли посетители защитные маски, в противном случае их не пропускают. В Гуандуне подтверждено уже почти 100 случаев заражения новым коронавирусом.

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