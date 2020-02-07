Новым коронавирусом в Китае заражены уже свыше 31 000 человек

В Китае растет число скончавшихся от заболевания легких, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. За последние сутки жертвами инфекции только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, стали еще 69 человек, сообщили власти региона в пятницу, 7 февраля. Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли 636 человек.

Кроме того, за день выявлено 3143 новых случая заражения, 2447 из них - в провинции Хубэй. Число заболевших в стране, по официальным данным, достигло 31 161 человека. Всего в мире, по данным исследовательского портала Worldometer на 02.00 мск пятницы, новым коронавирусом заражен 31 481 человек.

Канада вывозит своих граждан из Китая

Канада приступила к эвакуации своих граждан из Китая в свете распространения заболевания. Первый самолет, на борту которого находятся 176 канадцев, доставит их на родину 7 февраля, заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань. Еще один рейс запланирован на 10 февраля, добавил он. Прибывших поместят в 14-дневный карантин на одной из баз Канадских вооруженных сил.

Отменена арт-ярмарка Art Basel Hong Kong

Организаторы арт-ярмарки Art Basel Hong Kong распорядились отменить мероприятие из-за распространения инфекции. Ожидалось, что ярмарка пройдет с 19 по 21 марта. Организаторы объяснили свое решение беспокойством за здоровье и безопасность персонала ярмарки и ее гостей, а также логистическими проблемами, связанными с оборудованием площадки и доставкой произведений искусства.

Новые случаи заражения в Германии, Великобритании, Италии, Японии

Коронавирус нового типа выявлен у гражданина Италии. Речь идет о мужчине, которого в числе 56 итальянцев вывезли из города Ухань в провинции Хубэй, заявили в министерстве здравоохранения республики. Больной направлен в больницу в Риме, которая специализируется на инфекционных заболеваниях. Остальные эвакуированные из эпицентра эпидемии находятся в карантине на итальянской военной базе. Ранее вирус был обнаружен у двух китайских туристов в Италии.

Кроме того, 13-й случай заражения подтвержден в Германии. Вирус выявлен у супруги сотрудника компании Webasto в Баварии, который заразился ранее, сообщили в министерстве здравоохранения федеральной земли.

Власти Великобритании также заявили о третьем заразившемся. По официальным данным, больной подхватил вирус за пределами Соединенного Королевства. В первых двух случаях на британской территории речь шла о студенте университета Йорка и его родственнике.

Круизный лайнер Diamond Princess неподалеку от порта Иокогамы

На американском круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине неподалеку от японской Иокогамы, выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщило 7 февраля министерство здравоохранения Японии, общее число заболевших пассажиров морского лайнера - 61 человек.

Авиакомпании продлевают приостановку рейсов в Китай

Ряд европейских авиаперевозчиков 6 февраля заявили о продлении приостановки полетов в города Китая из-за распространения вируса. Так, рейсы Air France в Шанхай и Пекин, приостановленные с 30 января, возобновятся не ранее 16 марта. А национальная авиакомпания Испании Iberia приостановила полеты из Мадрида в Шанхай до конца апреля.

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