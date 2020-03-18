В Италии планируют продлить карантин после 3 апреля

В мире принимаются беспрецедентные меры для сдерживания глобального распространения нового коронавируса. SARS-CoV-2 заразились уже около 219 000 человек. DW следит за событиями 19 марта.
В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени, число заразившихся в 175 странах и территориях уже превысило 219 тысяч, от последствий заболевания скончались почти 9 тысяч человек, выздоровели свыше 85 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. DW следит за развитием событий (время московское).
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Власти российских регионов должны обеспечить изоляцию на 14 дней всех прибывающих на территорию России из-за границы. Такое поручение выдала в четверг главный санитарный врач России Анна Попова. Ранее изолировать требовалось только граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
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В Германии число заразившихся новым коронавирусом за сутки (данные на полночь четверга) увеличилось на 2801 человек до 10 тысяч 999, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). От пневмонии, вызываемой вирусом, умерли 20 человек. По числу инфицированных лидируют Северный Рейн – Вестфалия (3033), Баден-Вюртемберг (2155) и Бавария (1692). По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Германии инфицировано 12 тысяч 327, скончались 28 человек. RKI в своей статистике учитывает только электронные данные, поступающие из федеральных земель.
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Нидерланды 19 марта (с 18 часов по местному времени) вводят 30-дневный запрет на въезд в страну для неграждан Евросоюза.
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В России зарегистрирован первый смертельный случай вследствие заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В Москве скончалась 79-летняя женщина, имевшая несколько хронических заболеваний.
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Правительство Италии намерено продлить карантин, введенный по всей стране, срок которого истекает 3 апреля. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, такое решение неизбежно. Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 475 до 2978 человек. Всего в стране инфицировано 35 тысяч 713 человек.
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Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось на 137 и достигло 428 человек, четыре человека скончались, сообщил в четверг новостной портал G1 со ссылкой на данные Минздрава страны.
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Более 600 человек обратились в медицинские учреждения на неподконтрольной Киеву территории Донбасса с симптомами ОРВИ, диагностировать инфицированных коронавирусом сложно вследствие отсутствия тестов на определение COVID-19, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек.
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Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 5 до 115, сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.
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Австралия и Новая Зеландия закрывают границы для иностранцев. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, 80 процентов заболевших – австралийцы, заразившиеся за границей и инфицировавшие людей, с которыми они контактировали по возвращению в страну. Решение вступит в силу вечером 20 марта. Днем ранее власти Австралии запретили гражданам покидать страну.
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В Южной Корее выросло число новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа здесь выявлены 152 инфицированных, хотя в последние четыре дня этот показатель не поднимался выше 100. Всего в стране зарегистрировано 8565 человек. Общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 91 человека.
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Впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе китайской провинции Хубэй, в этом регионе, включая административный центр Ухань, за сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Такие данные по состоянию на 18 марта приводит Минздрав страны. Ранее, в течение недели были выявлены единичные новые случаи заражения в Ухане.
Вместе с тем в Китае 18 марта также впервые не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом, за исключением 34 инфицированных, которые приехали из-за границы. Всего в стране было подтверждено более 80 тысяч случаев заражения, умерли более 3000 человек.
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) временно прекращает мониторинг в зоне карабахского конфликта и на границе Армении и Азербайджана из-за коронавируса. Об этом заявил представитель ОБСЕ Анджей Каспршик. Он при этом обещает оставаться на связи "с военными властями" в регионе. Мониторинг возобновится, когда будут сняты ограничения на поездки и личные контакты.
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Коронавирусом впервые заразился конгрессмен США. Член палаты представителей от штата Флорида Марио Диас-Баларт с 13 марта находится на режиме самоизоляции в Вашингтоне. Политик не стал возвращаться домой, опасаясь за супругу, у которой заражение коронавирусом могло бы иметь тяжелые последствия в связи со слабым здоровьем.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о запуске программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 миллиардов евро. Соответствующее заявление опубликовано на сайте банка. Таким образом ЕЦБ собирается поддержать экономику еврозоны, рост которой замедляется из-за коронавируса. Программа рассчитана до конца 2020 года.
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О первых погибших в результате болезни, вызванной новым коронавирусом, сообщили власти Ямайки, Кубы и Коста-Рики. О второй жертве COVID-19 заявили органы здравоохранения Доминиканской Республики. В общей сложности в странах Латинской Америки зарегистрированы 13 смертельных случаев. Больше всего скончавшихся, три человека, в Бразилии.
В Никарагуа и Сальвадоре выявлены первые случаи заражения. Единственной страной в регионе, которую не охватила пандемия SARS-CoV-2, остается Гаити.
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Португалия на две недели вводит режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире. Он начинает действовать в ночь с 18 на 19 марта. Это не навредит демократии, режим введен для блага людей, заявляет президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. По его словам, возможно, этот режим будет продлеваться каждые две недели еще несколько месяцев.
Ранее введение режима чрезвычайного положения одобрил парламент. Он разрешил правительству ограничивать права на демонстрации и на свободу передвижения. Сейчас в Португалии зафиксированы более 600 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Пока на карантин закрыт один город в стране - Овар, где живут около 55 тысяч человек.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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