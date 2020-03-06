 В Иране от коронавируса погибли за сутки еще 49 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.03.2020

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Мир

В Иране от коронавируса погибли за сутки еще 49 человек

Это рекордный рост количества смертей в Иране от SARS-CoV-2 с начала эпидемии в середине февраля. Число инфицированных в Иране достигло 6566-ти.

Госпитализация инфицированного SARS-CoV-2 в Иране

Госпитализация инфицированного SARS-CoV-2 в Иране

В Иране от нового коронавируса SARS-CoV-2 только за последние сутки скончались еще 49 человек, сообщило министерство здравоохранения в Тегеране в воскресенье, 8 марта. Это рекордный рост количества смертей от последствий заражения коронавирусом за все время с начала эпидемии в Иране в середине февраля.

Общее число летальных исходов в Иране от последствий заражения вирусом достигло 194-х, а количество подтвержденных случаев инфекции - 6566-и. Иран - наиболее сильно пострадавшая от коронавируса страна после Китая и Южной Кореи. Эпидемия охватила уже 31 провинцию Ирана. Для сдерживания дальнейшего распространения инфекции власти Ирана закрыли по всей стране школы и университеты и отменили крупные культурные и спортивные мероприятия.

Иранская авиакомпания Iran Air 8 марта сообщила об отмене на неопределенный срок всех рейсов в Европу. В распространенном авиакомпанией сообщении говорится, что такая мера принята из-за ограничений, введенных европейскими властями против Iran Air по "неизвестным причинам". Несколько дней назад Швеция из-за эпидемии коронавируса лишила Iran Air прав на посадку самолетов в аэропортах страны.

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  • Университетская клиника в Тюбингене

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    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

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    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

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    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


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Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

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