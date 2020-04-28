 В Европе обвал экономики из-за пандемии коронавируса | Экономические новости из Германии | DW | 30.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

В Европе обвал экономики из-за пандемии коронавируса

В первом квартале текущего года экономика в странах еврозоны сократилась на 3,8 процента. Это самый сильный обвал за все время наблюдений с 1995 года. В то же время безработица растет.

Завод Volkswagen в Вольфсбурге

Завод Volkswagen в Вольфсбурге

Пандемия коронавируса привела к самому сильному обвалу экономики в Европе за несколько десятилетий. Только в 19 странах еврозоны совокупный ВВП сократился в первом квартале на 3,8 процента в годовом исчислении. Во всех 27 странах-членах ЕС экономика сократилась в годовом исчислении на 3,5 процента, сообщило европейское статистическое ведомство Eurostat в четверг, 30 апреля.

В обоих случаях речь идет о самом сильном обвале экономики в Европе со времени начала наблюдений в 1990 году. Статистики напомнили, что страны ЕС начали вводить ограничения из-за коронавируса в марте. В результате многие секторы европейской экономики остановились. Заводы отправили сотрудников по домам, магазины приостановили работу.

В последнем квартале 2019 года экономика в еврозоне выросла на 0,1 процента. В масштабах всего Евросоюза рост экономики в этом квартале составил 0,2 процента.

В то же время уровень безработицы в еврозоне с февраля по март вырос на 0,1 процентного пункта до 7,4 процента. А в 27 странах ЕС этот показатель повысился также на 0,1 пункта до 6,6 процента.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 185 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к концу апреля, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 3 млн человек, эпидемия охватила более 185 стран и территорий. Выздоровели около 900 тысяч человек, свыше 200 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Палатка на пивном фестивале Октоберфест

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Отменены занятия в учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия и Испания: две страны в карантине

    Максимальное число смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии, больше всего зараженных - в Испании. В Италии карантин на территории всей страны действует уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка задействована армия (см. фото).

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К концу апреля число инфицированных превысило 157 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 6 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к концу апреля коронавирус диагностирован более чем у 15 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К концу апреля в Иране зарегистрировано более 91 тысячи заболевших и более 5800 смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 83 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


Смотреть видео 03:22

На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина (29.04.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Нефтяная война: кто на пороге краха – Россия или саудиты, и при чем тут Трамп? DW Новости  

Мировая экономика подхватила коронавирус  

Также по теме

Washington Weißes Haus Coronavirus PK Trump

Трамп обещает "сенсационный" взлет экономики США уже в этом году 28.04.2020

По словам американского президента, ВВП США резко повысится в третьем-четвертом квартале. Трамп вновь призвал к скорейшему и безопасному возобновлению экономической деятельности.

Kiew | Höhlenkloster Kyiv Pechersk Lavra steht unter Quarantäne

Комментарий: Карантин в Украине - верхи не могут, низы не хотят 17.04.2020

Месяц ограничительных мер в Украине продемонстрировал беспомощность властей в борьбе с пандемией и беспечность украинцев. Страна может надолго увязнуть в карантине, влекущем обвал экономики.

Deutschland Coronavirus (COVID-19) Testzentrum in Frankfurt

Глава института ifo предрекает Германии более суровую рецессию, чем в 2009 году 18.03.2020

Пандемия коронавируса может погрузить ФРГ в пучину сложного кризиса, масштабы которого многие недооценивают, полагает институт ifo. Немецкой экономике угрожает даже более крупный обвал, чем в 2009 году.

Реклама

Самые читаемые

Врачи честно рассказали о ситуации с коронавирусом в России  

Одним ли путем идут Швеция и Беларусь в борьбе с коронавирусом?  

Когда завершится пандемия? Прогнозы немецких ученых  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно