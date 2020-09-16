"В Германии я в безопасности". История беженца из Бангладеш

5 лет назад в Германию хлынул поток мигрантов, которые желали получить здесь убежище. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) тогда произнесла фразу, которая вошла в историю:"Мы справимся". Эти слова были адресованы жителям Германии. Кое-кто из тех людей, кто получил убежище и остался в этой стране, могут сегодня сказать, что с одним очень важным испытанием на новой родине - интеграцией они справились.

История беженца из Бангладеш

34-летний Махмудул Хак Муши получил политическое убежище в Германии. 5 лет назад он прибыл в ФРГ из Бангладеш. На своей родине Муши был известным блогером и лидером общественного движения Shahbag, которое поддерживали пять миллионов человек. Все они требовали наказать виновных за военные преступления 1971 года.

Тогда Бангладеш, называвшийся Восточным Пакистаном, боролся за свою независимость от Пакистана. В ходе этой борьбы погибли три миллиона человек. Махмудул Муши один из тех, кто не намерен забывать об этих жертвах, этому он посвятил и свой блог. Кроме того, он был и организатором акций протеста, в которых приняло участие полмиллиона человек. После того, как пятеро сторонников Муши были убиты, он был вынужден бежать из страны.

Новая жизнь в Германии

Сейчас блогер живет вместе с женой и сыном в Дюрене. В Германии политической деятельностью он не занимается, но основал свой интернет-магазин. В конце года надеется получить разрешение от немецких властей на постоянное проживание в стране.

"В Германии каждый должен иметь план действий", - улыбается Муши. У него такой план есть: он осваивает новую профессию - IT-специалиста, зарабатывает деньги онлайн-торговлей и помогает другим беженцам.

Одна из акций протеста в Бангладеш, организатором которой был Муши

В своем интернет-магазине Муши продает товары класса люкс, в основном спортивную одежду и обувь. Большая часть его покупателей - те жители Бангладеш, у кого есть деньги и кто может себе позволить дорогую и брендовую одежду и обувь. "В моей стране, например, нет эксклюзивных магазинов фирмы Nike, но есть большой спрос на эту продукцию", - рассказывает он. Вместе с женой Муши предлагает богатым людям в Бангладеш выбрать в интернете тот товар, который им нравится. "У меня нет никаких проблем по поводу того, что я зарабатываю деньги на богатых людях из Бангладеш", - говорит Муши.

Он мечтает о том, чтобы переехать в большую квартиру. "У моего сына слишком много вещей. Ему нужна отдельная комната", - говорит он. Сейчас его сыну полтора года. И он - смысл его новой жизни в Германии. Жизни без участия в акциях протеста и массовых демонстрациях; жизни без страха быть убитым: погибнуть от взрыва бомбы или от рук радикальных исламистов - противников общественного движения, лидером которого он являлся. О том времени напоминает новый протез, который пару недель назад получил Муши. "Пока я еще не привык к своей новой руке", - говорит мужчина.

Могли убить каждый день

Он признается, что в Бангладеш его каждый день могли убить. Этот страх преследует его и в Германии. Уже находясь здесь, он получил 4,5 тысячи угроз в Facebook. Муши и тех, кто поддерживает его, представители радикального ислама в Бангладеш считают атеистами и относятся к ним враждебно.

Когда в 2015 году Муши оказался в общежитии для беженцев в немецком Детмольде, он подвергся преследованиям и угрозам со стороны своих земляков. "Они все меня знали. Они могли убить меня ночью, во сне, поскольку двери в комнаты нельзя было закрывать. У меня начались панические атаки и оказался в больнице", - рассказывает Муши.

При помощи фонда Генриха Белля и организации Atheist Refugee Relief Муши и его супруге удалось найти жилье в Дюрене. В январе 2018 года у них родился сын Нирбан. Сейчас Муши помогает таким же беженцам, как и он сам. В мае этого года он возглавил одно из объединений в Кельне, оказывающих поддержку беженцам. Он сопровождает тех, кто не говорит по-немецки в различные учреждения, помогает им найти работу и жилье.

О своей жизни в Германии Муши говорит так: "Бангладеш - для меня как мать. А Германия - как отец, который дает мне поддержу и безопасность".

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