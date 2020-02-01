В Германии у двух эвакуированных из Китая обнаружен коронавирус

У двух человек, эвакуированных в Германию из китайского города Ухань, выявлено заражение коронавирусом. Об этом сообщают в воскресенье, 2 февраля, власти города Гермерсхайм, куда были доставлены эвакуированные по прибытии в ФРГ. По данным медиакомпании SWR, зараженные доставлены в больницу во Франкфурт-на-Майне. О том, появились ли у них уже симптомы заболевания, пока неизвестно.

Вечером 1 февраля во Франкфурт-на-Майне прилетел немецкий военный самолет с 124 пассажирами, эвакуированными из Уханя. Сразу по прибытии все прошли медицинскую проверку, после которой 11 человек остались в одной из клиник Франкфурта-на-Майне. В одном случае возникли подозрения на коронавирус, остальные 10 человек были госпитализированы по иным причинам.

В результате в Гермерсхайм были привезены и размещены в казармах бундесвера 113 человек. У двух из них теперь и выявлен коронавирус. Остальные 111 остаются под карантином. Они разделены по группам и размещены на трех этажах. Изначально планировалось, что карантин продлится две недели и после каждого выявленного случая заражения будет продлен еще на полмесяца.

10 случаев заражения коронавирусом в ФРГ

В числе эвакуированных из Уханя - 100 граждан Германии, 22 - Китая, один гражданин США и один - Румынии. В их числе 21 ребенок. Все они возвращены добровольно по инициативе германского МИДа. Для подзаправки и смены экипажа самолет останавливался в Хельсинки, запланированная посадка в Москве была неожиданно отменена. Расходы на проживание в казармах оплачивают федеральные власти, эвакуированные оплатили только перелет.

Ранее в Германии уже были выявлены восемь случаев заражения коронавирусом. Восьмым стал 33-летний житель Мюнхена. Как и шесть других пациентов с аналогичным диагнозом, он работает в поставляющей автозапчасти компании Webasto, штаб-квартира которой расположена в Баварии, в округе Штарнберг.

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