 В Германии у двух эвакуированных из Китая обнаружен коронавирус | Новости из Германии о Германии | DW | 02.02.2020

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Германия

В Германии у двух эвакуированных из Китая обнаружен коронавирус

Двое из 124 человек, эвакуированных из Уханя, доставлены в больницу из-за заражения коронавирусом. В казармах бундесвера в Гермерсхайме под карантином остаются 111 человек.

Эвакуированные из Китая в Гермерсхайме, 1 февраля 2020 года

Эвакуированные из Китая в Гермерсхайме, 1 февраля 2020 года

У двух человек, эвакуированных в Германию из китайского города Ухань, выявлено заражение коронавирусом. Об этом сообщают в воскресенье, 2 февраля, власти города Гермерсхайм, куда были доставлены эвакуированные по прибытии в ФРГ. По данным медиакомпании SWR, зараженные доставлены в больницу во Франкфурт-на-Майне. О том, появились ли у них уже симптомы заболевания, пока неизвестно.

Контекст

Коронавирус 2019 n-CoV был выявлен у 33-летнего жителя Мюнхена. Как и шесть других зараженных этой инфекцией, он работал в баварской компании Webasto. (01.02.2020)

Масс-медиа Германии не оставили без внимания решительные меры, принятые властями Китая в связи со вспышкой коронавируса в стране. Подробности - в обзоре DW. (27.01.2020)

Вечером 1 февраля во Франкфурт-на-Майне прилетел немецкий военный самолет с 124 пассажирами, эвакуированными из Уханя. Сразу по прибытии все прошли медицинскую проверку, после которой 11 человек остались в одной из клиник Франкфурта-на-Майне. В одном случае возникли подозрения на коронавирус, остальные 10 человек были госпитализированы по иным причинам.

В результате в Гермерсхайм были привезены и размещены в казармах бундесвера 113 человек. У двух из них теперь и выявлен коронавирус. Остальные 111 остаются под карантином. Они разделены по группам и размещены на трех этажах. Изначально планировалось, что карантин продлится две недели и после каждого выявленного случая заражения будет продлен еще на полмесяца.

10 случаев заражения коронавирусом в ФРГ 

В числе эвакуированных из Уханя - 100 граждан Германии, 22 - Китая, один гражданин США и один - Румынии. В их числе 21 ребенок. Все они возвращены добровольно по инициативе германского МИДа. Для подзаправки и смены экипажа самолет останавливался в Хельсинки, запланированная посадка в Москве была неожиданно отменена. Расходы на проживание в казармах оплачивают федеральные власти, эвакуированные оплатили только перелет.

Ранее в Германии уже были выявлены восемь случаев заражения коронавирусом. Восьмым стал 33-летний житель Мюнхена. Как и шесть других пациентов с аналогичным диагнозом, он работает в поставляющей автозапчасти компании Webasto, штаб-квартира которой расположена в Баварии, в округе Штарнберг.

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    Все началось неделю назад со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

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  • Рабочий спит, лежа на трубе

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  • Рабочие размешивают бетон

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    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 30 января в Китае от коронавируса умерли 179 человек, подтвержденных случаев заражения - более 7800.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

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Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане скоро появятся два огромных больничных комплекса. Их строят в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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Самолет, которому российские власти отказали в посадке для дозаправки, прибыл в Германию. На борту находились более 120 граждан ФРГ и членов семей, находившихся в закрытом из-за коронавируса китайском городе Ухань.

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