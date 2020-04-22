В Германии придумали маски "Неделька" (фото)

Фридрихсхафен • Эта фотография сделана в немецком Фридрихсхафене в земле Баден-Вюртемберг. Такой вот набор самодельных масок на всю неделю. Все новое - это давно придуманное старое…
Борьба с распространением коронавирусной инфекции - дело рук каждого. Во всех федеральных землях Германии уже ввели или приняли решения о ношении простых защитных масок в магазинах, общественном транспорте и официальных учреждениях. В разных регионах сроки и правила несколько отличаются, но в целом жителям страны в ближайшее время предстоит привыкнуть к соблюдению этих важных мер и новому повседневному аксессуару.
При этом важно понимать и помнить, что такие маски служат для защиты окружающих. То есть ношение простой маски от заражения вас не защитит, но может защитить других, если носителем вируса являетесь вы сами. Соблюдать рекомендованную дистанцию в полтора - два метра следует и впредь, причем как с масками, так и без них.
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Автор: Элла Володина