В Германии назвали размер штрафов за нарушения частичного локдауна

В Германии назвали величину штрафов за несоблюдение жестких норм, введенных для ограничения распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции, во вторник, 24 марта, обновили с учетом новых правил каталог взимаемых штрафов.

За нарушения частичного локдауна - штрафы до 25 тысяч евро

За нарушение новых ограничений, связанных со вспышкой коронавируса, придется заплатить от 200 до 5000 евро, а в случае повторных нарушений - до 25 000 евро. В частности, нарушителей запрета на посещение больниц и домов престарелых, будут штрафовать на 200 евро.

Такой же штраф предусмотрен для тех, кто употребляет купленные в ресторанах блюда и напитки на расстоянии менее 50 метров от данного заведения, а также для нарушающих правила ограничения контактов. Так, за встречи более чем десяти человек предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Наказания для граждан и руководителей

За устройство пикников каждому его участнику придется заплатить 250 евро, за вход на территорию закрытых торговых центров - 400 евро, за участие в запрещенном из-за частичного локдауна мероприятии - 400 евро. Еще более серьезные штрафы предусмотрены для руководителей организаций и компаний, в частности, отказ закрыть заведение вопреки распоряжению властей, за несоблюдение норм инфекционной защиты или правил безопасности.

Штраф в 5 тысяч евро придется заплатить владельцам баров, ночных клубов, казино, фитнес-студий и соляриев, которые продолжают работать несмотря на временный запрет из-за коронавируса.

Власти обещают последовательно и жестко наказывать нарушителей

Премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet) призвал граждан придерживаться новых норм и соблюдать запрет на контакты. На экстренном заседании ландтага в Дюссельдорфе напомнил, что первые ощутимые результаты введения строгих правил могут появиться лишь через две недели. "Тем более важно сейчас соблюдать правила", - подчеркнул он.

Одновременно Лашет предупредил, что все нарушители будут последовательно и жестко наказываться. "Наш каталог штрафов вносит ясность для каждого", - указал он. Одновременно глава земельного правительства признал, что большинство граждан на фоне вспышки коронавируса проявляют солидарность и не нарушают предписания властей.

Пандемия коронавируса

По данным Института имени Роберта Коха, в Германии выявлено около 27,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 114 из них скончались. Больше всего заболевших - 6,3 тысячи человек - в Северном Рейне - Вестфалии.

В общей сложности коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, выявлен в 196 странах и территориях с момента вспышки в Китае в конце 2019 года. Коронавирусная инфекция, по информации сайта Worldometer, зафиксирована у 384 тысяч человек, 16,6 тысячи больных скончались. На данный момент наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Италии, где, по данным на 23 марта, заразились почти 64 тысячи человек, скончались более 6 тысяч.

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